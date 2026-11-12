Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre, el clima en Córdoba se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas elevadas. La temperatura actual es de 32°, con una sensación térmica que alcanza los 34°. La humedad se sitúa en un 46%, lo que contribuye a la sensación de calor en la región. Además, el viento sopla a 5 m/s desde el noreste, con una visibilidad óptima de 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 19° y una máxima que podría llegar hasta los 35°. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas.

El pronóstico extendido indica que a partir de mañana, viernes 13 de noviembre, se prevé un cambio significativo en el clima. La mínima será de 21° y la máxima de 36°, con lluvias intensas que podrían afectar la región. Para el sábado, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas.

El domingo 15 de noviembre, el clima mejorará con un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20° y 32°. Sin embargo, el lunes 16 de noviembre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 22° y máximas de 28°. Finalmente, el martes 17 de noviembre, el clima se mantendrá fresco, con mínimas de 19° y máximas de 27°.