Alertas

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina ha emitido una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en la provincia de Córdoba. Se recomienda precaución ante el aumento de las temperaturas y la exposición al sol.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con clear sky y la temperatura actual es de 31°, con una sensación térmica de 31°. La humedad se encuentra en un 41%, lo que contribuye a la sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 7.72 m/s desde el norte.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 34°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que podría intensificar la sensación térmica. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en las condiciones climáticas. Para mañana, lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 34° con posibilidad de light rain. El martes 1 de diciembre, las temperaturas oscilarán entre 20° y 30° con very heavy rain. El miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 25° con moderate rain. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, la mínima será de 16° y la máxima de 23° con overcast clouds.