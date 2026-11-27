Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.
Ahora
En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado
, con una temperatura actual de 29°
y una sensación térmica de 28°
. La humedad se encuentra en 36%
, la visibilidad es de 10000 m
y el viento sopla a 5 m/s
desde el noreste. La presión atmosférica es de 1015 hPa
.
El clima hoy viernes 27 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17°
y una máxima de 30°
. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s
. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un día caluroso y seco.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, se anticipa un clima similar. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 22°
y la máxima de 34°
, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, se espera una mínima de 21°
y una máxima de 29°
, también con cielo despejado. El lunes 30 de noviembre, la mínima será de 22°
y la máxima de 28°
, con cielo despejado. Para el martes 1 de diciembre, se prevé una mínima de 17°
y una máxima de 23°
, con nubes cubriendo el cielo.