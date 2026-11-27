Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de, con una temperatura actual dey una sensación térmica de. La humedad se encuentra en, la visibilidad es dey el viento sopla adesde el noreste. La presión atmosférica es de

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un día caluroso y seco.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un clima similar. El sábado 28 de noviembre, la mínima será dey la máxima de, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, se espera una mínima dey una máxima de, también con cielo despejado. El lunes 30 de noviembre, la mínima será dey la máxima de, con cielo despejado. Para el martes 1 de diciembre, se prevé una mínima dey una máxima de, con nubes cubriendo el cielo.