Alertas

Elemitió una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en. Se recomienda precaución, especialmente para grupos vulnerables.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta despejado con una temperatura actual de 30°. La sensación térmica es de 30°, con una humedad del 37%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4.66 m/s desde el noreste.

El clima hoy sábado 28 de noviembre

La jornada de hoy se caracteriza por temperaturas que oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento son moderadas, con una humedad que se mantiene baja, lo que contribuye a la sensación de calor. No se esperan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un aumento en las temperaturas. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 22° y la máxima de 34°, con cielo despejado. El lunes 30 de noviembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 28°, con algunas nubes. El martes 1 de diciembre, las temperaturas descenderán a una mínima de 20° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias intensas. El miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, la mínima será de 15° y la máxima de 20°, con cielo nublado.