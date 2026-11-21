Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 28° y una sensación térmica de 27°. La humedad se encuentra en un 32%, lo que contribuye a un ambiente cálido y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el suroeste.

El clima hoy sábado 21 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2.57 m/s, y la humedad se mantiene en un 32%. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 22 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 30°, con cielo despejado. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con nubes cubriendo el cielo. El martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, también con cielo nublado. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 21°, con cielo despejado.