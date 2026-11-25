Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 25 de noviembre
Este miércoles 25 de noviembre, la temperatura en CABA oscilará entre 16° y 27°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para disfrutar del aire libre.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 25 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.
Ahora
Las condiciones actuales en CABA indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 39%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste, con una presión atmosférica de 1016 hPa.
El clima hoy miércoles 25 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y propicio para actividades al aire libre.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días en CABA es el siguiente: el jueves 26 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 22°, con cielo despejado. El viernes 27 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con algunas nubes dispersas. El sábado 28 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 27°, con cielo despejado. Para el domingo 29 de noviembre, se pronostica una mínima de 21° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 28°, con nubes rotas.