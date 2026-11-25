Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 39%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste, con una presión atmosférica de 1016 hPa.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y propicio para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en CABA es el siguiente: el jueves 26 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 22°, con cielo despejado. El viernes 27 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con algunas nubes dispersas. El sábado 28 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 27°, con cielo despejado. Para el domingo 29 de noviembre, se pronostica una mínima de 21° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 28°, con nubes rotas.