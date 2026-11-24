Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de clear sky, con una temperatura actual de 27°. La sensación térmica es de 27°, con una humedad del 44%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1009 hPa.

El clima hoy martes 24 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 28°. El cielo se mantendrá despejado a lo largo del día, sin probabilidades de lluvias. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, con un viento suave que no superará los 4 m/s.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con las siguientes condiciones: el miércoles 25 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 25°, con cielo despejado. El jueves 26 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 22°, también con cielo despejado. Para el viernes 27 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 26°, con cielo nublado. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con cielo despejado. Finalmente, el domingo 29 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, con cielo despejado.