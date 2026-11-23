Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 28° y una sensación térmica de 27°. La humedad se encuentra en un 36%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1008 hPa.

El clima hoy lunes 23 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. Para el martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 26°, con cielo despejado. El jueves 26 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 26°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 27°, con posibilidad de lluvias ligeras.