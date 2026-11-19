Este jueves 19 de noviembre, el clima en CABA se presenta con un cielo despejado y temperaturas agradables. La máxima alcanzará los 27°, mientras que la mínima se ubicará en 16°. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la humedad se mantiene en un 49% y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m.

En cuanto al viento, se registran ráfagas de 2.57 m/s provenientes del norte, lo que contribuye a la sensación térmica que se mantiene en 26°. La presión atmosférica es de 1009 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima sea de 16° y la máxima de 27°. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Las condiciones de viento son suaves, lo que hará que la jornada sea placentera.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el viernes 20 de noviembre la temperatura mínima será de 18° y la máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 21 de noviembre, la mínima se espera en 16° y la máxima en 26°, también con lluvias ligeras. Para el domingo 22 de noviembre, se prevén nubes dispersas con una mínima de 16° y una máxima de 24°. Finalmente, el lunes 23 de noviembre, el clima será similar al de hoy, con un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 17° y 26°.