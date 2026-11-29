Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 30° y una sensación térmica de 30°. La humedad se encuentra en un 38%, lo que genera un ambiente cálido y seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

La jornada de hoy se caracteriza por temperaturas que oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 33°. El cielo permanecerá despejado durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable. La humedad, que se mantiene en 38%, y la visibilidad de 10000 m contribuyen a un ambiente propicio para actividades al aire libre. El viento, aunque leve, aportará algo de frescura al ambiente.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se espera un cambio en las condiciones climáticas. El lunes 30 de noviembre, la mínima será de 23° y la máxima de 35°, con cielo despejado. El martes 1 de diciembre, se anticipan lluvias intensas, con una mínima de 19° y una máxima de 28°. El miércoles 2 de diciembre, las temperaturas descenderán a una mínima de 15° y una máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 3 de diciembre, el clima mejorará con cielo despejado, mínima de 15° y máxima de 22°. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 28°, con cielo despejado.