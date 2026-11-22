Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se presenta con un cielo despejado. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 50%, lo que permite una buena visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy domingo 22 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que favorecerá un día agradable. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes 23 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 32° con cielo parcialmente nublado. El martes 24 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, se espera un día despejado con temperaturas que oscilarán entre 16° y 22°. El jueves 26 de noviembre, el clima se mantendrá similar, con mínimas de 18° y máximas de 27°. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se prevé un cielo cubierto con mínimas de 20° y máximas de 28°.