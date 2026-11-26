Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 26 de noviembre
Este jueves 26 de noviembre, la temperatura mínima en CABA será de 12° y la máxima alcanzará los 23°. El cielo se presentará despejado y el viento soplará desde el sureste.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el jueves 26 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.
Ahora
En este momento, CABA presenta un cielo despejado con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 19°. La humedad se encuentra en un 50%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el sureste y la presión atmosférica es de 1021 hPa.
El clima hoy jueves 26 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo despejado durante todo el día. El viento se mantendrá desde el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 50%, y la visibilidad será óptima.
Pronóstico extendido
Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas en aumento. El viernes 27 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 28°. El cielo seguirá despejado. Para el sábado 28 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 29°, también con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 29°, con algunas nubes. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras.