Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, CABA presenta un cielo despejado con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 19°. La humedad se encuentra en un 50%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el sureste y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo despejado durante todo el día. El viento se mantendrá desde el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 50%, y la visibilidad será óptima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas en aumento. El viernes 27 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 28°. El cielo seguirá despejado. Para el sábado 28 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 29°, también con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 29°, con algunas nubes. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras.