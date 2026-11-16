La Fiesta de las Colectividades de Rosario tuvo que interrumpir su actividad este lunes por la noche debido a las condiciones meteorológicas y al alerta amarilla por tormentas fuertes vigente para la región.

La celebración se desarrolló durante parte de la jornada, pero alrededor de las 22 la organización resolvió suspender las actividades y pidió al público retirarse y regresar este martes para disfrutar del último día del tradicional encuentro.

«Disfrutamos un ratito y ahora a descansar. Nos vemos mañana en la última jornada de la fiesta más linda de Rosario», comunicaron a través de las redes sociales.

La decisión se tomó en el marco de la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alcanza a Rosario y distintos departamentos del sur santafesino y se mantiene vigente durante la noche de este lunes y la madrugada del martes.

El organismo anticipó tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

De esta manera, la Fiesta de las Colectividades retomará sus actividades este martes, en lo que será la última jornada de la edición.