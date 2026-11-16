Alerta obligó a suspender la Fiesta de las Colectividades: última jornada este martes
La celebración alcanzó a desarrollarse durante algunas horas este lunes, pero alrededor de las 22 la organización decidió interrumpir las actividades ante el alerta amarilla por tormentas fuertes.
16/11/2026 | 22:07Redacción Cadena 3
FOTO: Fiesta de las Colectividades en Rosario.
La Fiesta de las Colectividades de Rosario tuvo que interrumpir su actividad este lunes por la noche debido a las condiciones meteorológicas y al alerta amarilla por tormentas fuertes vigente para la región.
La celebración se desarrolló durante parte de la jornada, pero alrededor de las 22 la organización resolvió suspender las actividades y pidió al público retirarse y regresar este martes para disfrutar del último día del tradicional encuentro.
«Disfrutamos un ratito y ahora a descansar. Nos vemos mañana en la última jornada de la fiesta más linda de Rosario», comunicaron a través de las redes sociales.
La decisión se tomó en el marco de la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alcanza a Rosario y distintos departamentos del sur santafesino y se mantiene vigente durante la noche de este lunes y la madrugada del martes.
El organismo anticipó tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
De esta manera, la Fiesta de las Colectividades retomará sus actividades este martes, en lo que será la última jornada de la edición.
Lectura rápida
¿Qué evento se interrumpió? La Fiesta de las Colectividades de Rosario se interrumpió por condiciones meteorológicas adversas.
¿Quién emitió la alerta? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes.
¿Cuándo se tomó la decisión de suspender? La decisión se tomó alrededor de las 22 del lunes.
¿Dónde se lleva a cabo la fiesta? La fiesta se lleva a cabo en Rosario, en el sur santafesino.
¿Cuándo se reanudarán las actividades? Las actividades se reanudarán el martes, para la última jornada del evento.