Rosario y la región se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia rige para lo que resta de este lunes y la madrugada del martes en gran parte del sur santafesino, incluidos los departamentos Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

De acuerdo con el informe meteorológico, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

El pronóstico extendido del SMN indica que las tormentas podrían continuar durante la mañana del martes en Rosario, aunque de manera aislada y ya sin características de alerta. Luego, el viento del sur favorecerá que el cielo se despeje y no se anuncian nuevas lluvias para el resto de la semana.

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Ante el pronóstico de tormentas fuertes, la Municipalidad de Rosario difundió una serie de recomendaciones para prevenir inconvenientes. Durante las tormentas se solicita a la población evitar circular por la vía pública, salvo que sea necesario. También se recomienda tener especial precaución con los vehículos estacionados cerca de árboles, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar el contacto con columnas de alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cable que se encuentre en la calle.

Asimismo, se aconseja mantenerse informado sobre los pronósticos, el estado del tiempo y las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, se puede llamar a la línea gratuita 103 de Protección Civil. También es posible realizar reclamos a través de MuniBot, el chatbot municipal disponible por WhatsApp en el número 3415440147.

Entre las medidas preventivas para reducir los riesgos de anegamientos y otros inconvenientes, se recomienda sacar la basura en los horarios de recolección y no dejar residuos fuera de los contenedores o cestos, así como colaborar con el barrido de las veredas. También se sugiere retirar de balcones y terrazas los objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener limpias las terrazas, azoteas y patios, y revisar el estado de las canaletas y los desagües domiciliarios.

Una vez finalizadas las precipitaciones, se recomienda vaciar y limpiar todos los recipientes y espacios donde pueda acumularse agua, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, el zika y la chikungunya. Los recipientes deben mantenerse boca abajo y, si contienen agua, es importante vaciarlos y cepillarlos para eliminar posibles huevos del mosquito.