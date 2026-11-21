FOTO: Voyager 1: La sonda que ha alcanzado un día luz de distancia de la Tierra

NASA anunció que su sonda Voyager 1 ha alcanzado un hito notable, convirtiéndose en la primera nave espacial en estar a una distancia de un día luz de la Tierra. Este logro se produjo el 18 de noviembre de 2026, cuando la sonda se encontraba a aproximadamente 16.1 mil millones de millas (25.9 mil millones de kilómetros) de nuestro planeta. A esta distancia, una señal que viaja a la velocidad de la luz necesita un día completo para llegar hasta nosotros.

El momento histórico fue confirmado por los científicos y ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de NASA en California, que recibieron una señal de la sonda justo 24 horas después de que alcanzara esta impresionante distancia. Este logro representa un nuevo capítulo en la trayectoria de la sonda, que ha viajado más lejos que cualquier otro objeto creado por el ser humano.

La distancia de Voyager 1 se mide frecuentemente en términos de cómo la luz viaja a través del espacio. Un día luz es la distancia que recorre la luz en 24 horas, lo que equivale a aproximadamente 16.1 mil millones de millas. Para poner esto en perspectiva, la luz del sol tarda solo 1.3 segundos en llegar a la Luna, mientras que alcanzar a Neptuno toma cerca de cuatro horas, y llegar a Voyager 1 desde Neptuno requiere otras 20 horas.

A pesar de su increíble distancia, el logro también presenta desafíos para los controladores de la misión. Enviarle un comando a la sonda ahora toma 24 horas, y recibir una respuesta requiere otro día. Por lo tanto, una comunicación completa toma dos días, a pesar de que las señales viajan a la velocidad de la luz.

El hito se produce en un momento en que los ingenieros de NASA investigan un problema de comunicación, ya que no han recibido datos científicos ni de ingeniería de Voyager 1 desde el 14 de noviembre. Sin embargo, la sonda sigue transmitiendo una señal portadora, lo que ha permitido a los especialistas verificar que ha cruzado la marca de un día luz.

Voyager 1 y su gemela Voyager 2 fueron lanzadas en 1977 con el objetivo de explorar los planetas exteriores del sistema solar. Ambas sondas han proporcionado imágenes de alta resolución de Júpiter y Saturno, revelando detalles extraordinarios sobre sus atmósferas, anillos y lunas. Actualmente, ambas naves están viajando a través del espacio interestelar, convirtiéndose en las únicas naves humanas en haber cruzado la burbuja protectora del Sol.

En el contexto de la exploración espacial, Voyager 1 no solo lleva instrumentos científicos, sino también un Disco de Oro que contiene imágenes y sonidos representativos de la vida en la Tierra, diseñado como un mensaje para cualquier civilización avanzada que pueda encontrarlo algún día.

El viaje de Voyager 1 continúa empujando los límites de la exploración humana, reflejando la visión de los científicos y ingenieros que han trabajado en la misión durante casi cinco décadas. Con un generador térmico de radioisótopos que se aproxima a los 50 años de antigüedad, los ingenieros de NASA han implementado medidas de conservación para extender la vida útil de la sonda y sus instrumentos científicos.

Con el paso del tiempo, Voyager 1 se convertirá en un embajador silencioso de la humanidad en las estrellas, llevando consigo un mensaje de nuestro deseo de explorar el universo.