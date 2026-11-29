Investigadores de la Universidad de Buffalo desarrollaron un hidrogel inyectable que podría revolucionar el tratamiento de la osteoartritis al permitir que los medicamentos permanezcan en las articulaciones dañadas durante semanas tras una única inyección. Esta tecnología presenta dos beneficios potenciales: restaurar la lubricación de las articulaciones y administrar fármacos que atacan los procesos biológicos que impulsan la enfermedad.

La osteoartritis (OA) se encuentra entre las principales causas de dolor crónico y discapacidad a nivel mundial. Esta afección implica la degradación progresiva del cartílago y otros tejidos articulares, lo que a menudo resulta en dolor, rigidez y movilidad reducida. Aunque los tratamientos existentes pueden ayudar a manejar estos síntomas, suelen tener poco impacto en la progresión de la enfermedad.

Los tratamientos actuales que se administran directamente en las articulaciones incluyen analgésicos, corticosteroides y viscosuplementos, que son sustancias diseñadas para mejorar la lubricación articular. Sin embargo, sus beneficios son típicamente temporales.

Un obstáculo importante para desarrollar tratamientos más efectivos es que muchos medicamentos se eliminan rápidamente del líquido sinovial, el fluido natural que lubrica las articulaciones. Otros fármacos potencialmente útiles se disuelven mal en agua, dificultando alcanzar concentraciones terapéuticas dentro de la articulación y limitando la exposición en otras partes del cuerpo.

Un hidrogel inyectable que libera medicamentos durante semanas

La tecnología de la Universidad de Buffalo busca superar estos desafíos utilizando un hidrogel, una red de polímeros capaz de retener grandes cantidades de agua. Inicialmente, la formulación es un líquido que puede ser administrado a través de una única inyección mínimamente invasiva. Una vez expuesto a la temperatura corporal, se transforma rápidamente en un gel semisólido resbaladizo que actúa como un reservorio para la medicación dentro de la articulación.

El gel biocompatible contiene pequeños transportadores de medicamentos conocidos como nanotransportadores, diseñados para contener cantidades significativas de fármacos que de otro modo serían difíciles de disolver en agua. La plataforma incorpora materiales con un historial de aceptación regulatoria, lo que podría facilitar su eventual desarrollo para uso clínico.

En lugar de liberar toda su carga de medicamentos de una vez, el gel entrega gradualmente compuestos terapéuticos durante varias semanas. Los fármacos se mueven a través de la red de polímeros por difusión y también se liberan a medida que la estructura interna del gel se relaja gradualmente. Estos mecanismos permiten una exposición controlada y prolongada a la medicación dentro de la articulación.

Conservar los fármacos dentro de la articulación por períodos más prolongados podría reducir la necesidad de inyecciones repetidas y minimizar el riesgo de efectos secundarios causados por medicamentos que circulan por todo el cuerpo.

Abordando la osteoartritis más allá del alivio del dolor

Una de las características más prometedoras de la tecnología es su potencial para abordar la osteoartritis a través de dos mecanismos complementarios. Además de servir como sistema de liberación de medicamentos, el gel actúa como un viscosuplemento, mejorando potencialmente la lubricación dentro de las articulaciones dañadas. Al mismo tiempo, puede liberar compuestos destinados a atacar algunos de los procesos biológicos subyacentes a la osteoartritis, incluyendo la inflamación crónica y la senescencia celular.

La senescencia celular ocurre cuando las células dejan de dividirse pero permanecen vivas y metabólicamente activas. Estas células pueden acumularse en los tejidos con la edad y liberar sustancias inflamatorias que contribuyen a la degradación del tejido y a la enfermedad.

Los investigadores validaron la plataforma de liberación de medicamentos utilizando un compuesto que activa SIRT6, una proteína involucrada en la regulación de la inflamación, el envejecimiento celular, la reparación del ADN y el metabolismo.

Sin embargo, la tecnología no se limita a un único medicamento. Su capacidad para transportar cantidades relativamente grandes de fármacos poco solubles en una formulación a base de agua la hace adaptable a otros compuestos destinados a frenar o alterar la progresión de la osteoartritis.

Aplicaciones potenciales más allá de la osteoartritis de rodilla

La osteoartritis de rodilla es la aplicación principal para la tecnología, representando un mercado potencial sustancial. Sin embargo, la plataforma también podría adaptarse para tratar otras condiciones que impliquen degeneración articular y de tejidos, incluyendo la osteoartritis que se desarrolla tras una lesión, la degeneración de los discos de amortiguamiento entre las vértebras espinales y la deterioración del manguito rotador, un grupo de músculos y tendones que ayudan a estabilizar y mover el hombro.

El gel también podría servir más ampliamente como un sistema de entrega localizado para medicamentos experimentales que no se disuelven fácilmente en agua.

La tecnología se encuentra actualmente en el Nivel de Preparación Tecnológica 3 a 4, lo que indica que aún está en las primeras etapas de desarrollo, involucrando pruebas experimentales de concepto y validación en laboratorio. Se necesitará más investigación para establecer su seguridad y efectividad en pacientes, incluyendo si puede ralentizar la progresión de la enfermedad o proporcionar un alivio duradero de los síntomas.

La tecnología está en proceso de patentamiento y está disponible para licencias y desarrollo colaborativo.