Un suplemento dietético conocido como urolitina A podría ayudar al cerebro a satisfacer su demanda de oxígeno y nutrientes durante actividades mentales exigentes. En un ensayo clínico liderado por investigadores de la Universidad de Oklahoma, adultos de mediana edad con obesidad que tomaron el suplemento experimentaron un aumento en el flujo sanguíneo cerebral mientras realizaban una tarea de memoria. Los hallazgos, publicados en JAMA Network Open, podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo el urolitina A influye en la función de los vasos sanguíneos y la salud cerebral.

La obesidad puede afectar el funcionamiento de los vasos sanguíneos, lo que podría interrumpir la circulación en todo el cuerpo y el cerebro. Para investigar si el urolitina A podría ayudar a contrarrestar estos efectos, el equipo de investigación reclutó a 50 adultos con obesidad, de entre 40 y 64 años, para un ensayo clínico aleatorizado. Durante cuatro semanas, los participantes tomaron 1,000 miligramos de urolitina A diariamente o un placebo.

Urolitina A aumenta el flujo sanguíneo al cerebro

Durante un ejercicio de memoria exigente, los participantes que recibieron urolitina A mostraron un aumento mayor en el flujo sanguíneo cerebral en comparación con aquellos del grupo placebo. La diferencia fue especialmente notable en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, un área que desempeña un papel importante en la memoria de trabajo, es decir, la capacidad de retener y procesar información temporalmente.

No obstante, los investigadores no observaron mejoras significativas en la función de los vasos sanguíneos en el brazo ni en el rendimiento de los participantes en las pruebas de memoria. Según el equipo de investigación, este es el primer estudio en humanos que documenta un efecto del urolitina A en la función de los vasos sanguíneos en el cerebro.

"El cerebro necesita un suministro adecuado de sangre para satisfacer las demandas de la actividad mental", afirmó la autora principal del estudio, Ana Clara da Costa Pinaffi Langley, Ph.D., profesora asistente en el Departamento de Ciencias Nutricionales en el OU College of Allied Health. "Encontramos que el urolitina A aumentó el flujo sanguíneo al cerebro durante una tarea de memoria, lo que sugiere que el suplemento podría ayudar al cerebro a satisfacer su mayor necesidad de oxígeno y nutrientes cuando está trabajando más. Planeamos realizar más investigaciones para entender qué significa este hallazgo para la salud cerebral".

Un compuesto natural producido por bacterias intestinales

El cuerpo humano puede producir urolitina A con la ayuda de ciertas bacterias intestinales, que generan esta sustancia al descomponer compuestos que se encuentran de forma natural en alimentos como granadas, fresas y nueces.

No todas las personas producen la misma cantidad de urolitina A. Investigaciones previas sugieren que la capacidad de generar el compuesto de forma natural tiende a disminuir a medida que las personas envejecen y su índice de masa corporal aumenta, explicó Langley. El urolitina A también se puede obtener directamente a través de suplementos dietéticos.

Los participantes toleraron bien el suplemento durante todo el ensayo. Sin embargo, los investigadores advirtieron que el estudio involucró a un número relativamente pequeño de personas en un solo sitio de investigación. Se necesitarán ensayos clínicos más grandes y prolongados para comprender mejor los efectos del suplemento.

¿Podría el urolitina A apoyar un envejecimiento cerebral más saludable?

Aunque el aumento del flujo sanguíneo cerebral es alentador, sigue sin estar claro si este cambio podría traducirse en mejoras duraderas en la salud cognitiva.

"Estos hallazgos ofrecen un punto de partida interesante para entender cómo el urolitina A afecta el cerebro", comentó el coautor del estudio, Andriy Yabluchanskiy, M.D., Ph.D., profesor asociado en el Departamento de Neurocirugía del OU College of Medicine. "Aunque observamos un aumento en el flujo sanguíneo al cerebro durante la actividad mental, los participantes no demostraron mejoras medibles en memoria o atención. Los estudios futuros deberán determinar si tomar el suplemento durante un período más prolongado conduce a mejoras significativas en la función cognitiva u otros beneficios para la salud".

Para Langley, el objetivo más amplio es extender la duración de la salud, es decir, el tiempo que una persona pasa en buena salud.

"La idea es mitigar el deterioro cognitivo", agregó. "Queremos ampliar el tiempo que las personas viven vidas más saludables".