El monitoreo continuo de la glucosa se convirtió en una herramienta fundamental para millones de personas con diabetes, permitiendo un seguimiento en tiempo real que facilita la gestión de medicamentos y elecciones alimenticias. Sin embargo, el elevado costo de estos dispositivos limita su acceso para muchos pacientes.

Un equipo de científicos de Texas A&M University identificó una posible solución para hacer que los monitores de glucosa sean más asequibles. En un estudio publicado en ACS Measurement Science AU, los investigadores demostraron que un material clave para un sensor inyectable experimental de glucosa ofreció un rendimiento comparable al de una alternativa más costosa, pero a aproximadamente una décima parte del precio.

Medición de glucosa mediante luz

Las tecnologías actuales de monitoreo de glucosa suelen depender de enzimas para detectar los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, el equipo de Texas A&M adoptó un enfoque diferente que utiliza moléculas fluorescentes y luz infrarroja cercana. Al medir las variaciones en la señal fluorescente, los investigadores pueden determinar los cambios en la concentración de glucosa sin necesidad de enzimas.

La tecnología se basa en un proceso denominado unión competitiva. Dentro del sensor, la glucosa y un compuesto de azúcar fluorescente compiten por ocupar sitios de unión en una proteína llamada concanavalina A, o ConA. A medida que aumentan los niveles de glucosa, esta competencia altera la señal fluorescente, proporcionando un método para medir la concentración de glucosa.

Tras evaluar varios compuestos que se unen a la proteína, el equipo identificó el β-mannopentaose como una alternativa prometedora al α-mannopentaose, un compuesto más costoso utilizado en versiones anteriores del sensor. A pesar de su precio considerablemente más bajo, el β-mannopentaose demostró un rendimiento de detección comparable y también mostró resultados alentadores en fluidos intersticiales artificiales, una solución de laboratorio que recrea las condiciones bajo la piel.

Reducción del costo del sensor de glucosa en un 90%

"Lo sorprendente fue cuán de cerca el material de menor costo coincidió con el rendimiento de la alternativa más cara", comentó Dr. Sayantan Tripathy, científico asistente de investigación en el Laboratorio de Óptica y Bio-Sensores de Texas A&M y autor principal del estudio. "En este caso, la opción más económica no fue realmente un compromiso, y eso es un hallazgo importante al pensar en las futuras tecnologías de monitoreo de glucosa".

El Dr. Gérard L. Coté, investigador principal del estudio y profesor de ingeniería biomédica en la Facultad de Ingeniería, añadió: "Desarrollar un sensor de glucosa asequible implica considerar el costo de los materiales individuales, así como su compatibilidad. Este estudio demuestra que podemos reducir significativamente el costo de un componente de detección mientras mantenemos un rendimiento comparable, lo que nos brinda una base prometedora para el desarrollo futuro".

Un pequeño sensor inyectable bajo la piel

Para crear un sensor inyectable, los investigadores incorporaron los materiales de detección de glucosa dentro de un pequeño hidrogel diseñado para permanecer en el tejido debajo de la piel. El gel mantiene los materiales de detección en su lugar mientras permite que las moléculas de glucosa se muevan a través de él, donde se puede medir su concentración.

En experimentos de laboratorio, más del 94% del ensayo de detección permaneció dentro del hidrogel después de siete días, lo que demuestra que la química de detección menos costosa es compatible con un sistema de monitoreo de glucosa inyectable.

La Dr. Melissa Grunlan, coautora del estudio y profesora de ingeniería biomédica, afirmó: "Cuando las nuevas tecnologías médicas son costosas, el acceso puede ser limitado. Nuestro objetivo es desarrollar sensores que sean no solo efectivos, sino también asequibles para quienes dependen de ellos".

A pesar de que el sensor experimental ha mostrado resultados alentadores, todavía se encuentra en la fase de prueba de concepto. Se requerirán más desarrollos y pruebas antes de que la tecnología pueda considerarse para uso clínico. Sin embargo, los hallazgos indican que reducir los costos de los materiales no necesariamente requiere sacrificar el rendimiento de detección.

Haciendo el monitoreo de la diabetes más accesible

La investigación destaca la importancia de considerar la asequibilidad en el diseño de nuevas tecnologías médicas desde el principio. Encontrar formas de reducir los costos de fabricación mientras se mantiene el rendimiento podría eventualmente ampliar el acceso al monitoreo continuo de glucosa, especialmente entre los pacientes que actualmente no pueden permitirse dispositivos de monitoreo avanzados.

Los investigadores tienen la intención de refinar aún más su tecnología e investigar otros componentes que podrían mejorar su rendimiento, extender su vida útil y hacerla más práctica.

"Aunque el trabajo sigue en la etapa de investigación, los hallazgos sugieren que las futuras tecnologías de monitoreo de glucosa pueden no tener que depender de materiales costosos para ofrecer resultados efectivos", concluyó Tripathy. "Nuestro objetivo a largo plazo es desarrollar un sensor de glucosa inyectable confiable y asequible que pueda ampliar el acceso al monitoreo continuo de glucosa, particularmente para personas en comunidades con pocos recursos y aquellas sin cobertura de seguro adecuada", afirmó Coté. "Reducir el costo de los materiales de detección es un paso hacia hacer que estas tecnologías sean accesibles para más personas que las necesitan".

El equipo de investigación estuvo compuesto íntegramente por investigadores de Texas A&M. Junto a Tripathy, Coté y Grunlan, el equipo incluyó a Dr. Carolina Martinez, Anthony Dongchau y Samyucktha Ganesapandian. La financiación fue proporcionada por el Centro de Investigación de Ingeniería de la National Science Foundation (NSF) para Tecnologías Avanzadas y Sistemas de Salud para Poblaciones con Recursos Limitados.