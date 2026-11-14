Un nuevo suplemento de fibra podría ayudar a millones con síndrome de intestino irritable

Un suplemento de fibra diseñado específicamente podría ofrecer una nueva solución para mejorar la salud intestinal de millones de personas que padecen síndrome de intestino irritable (SII). Un equipo de investigadores de la Universidad Edith Cowan (ECU) desarrolló y probó una combinación de fibra que apoya las bacterias intestinales beneficiosas sin empeorar los síntomas digestivos comunes.

El equipo de investigación del Instituto de Innovación en Nutrición y Salud (NHIRI) de ECU descubrió que el suplemento, denominado ur gut®, mejoró la salud intestinal en personas con SII sin aumentar el dolor abdominal, la hinchazón, la diarrea o el estreñimiento.

El SII afecta a personas en todo el mundo, incluyendo a casi el 11 por ciento de los australianos. Aunque su causa exacta no se comprende completamente, se ha asociado con el estrés, infecciones y ciertos medicamentos. Además, los síntomas pueden agravarse por determinados alimentos, la falta de sueño, el estrés psicológico, cambios hormonales y factores de estilo de vida.

Por qué las dietas comunes para el SII pueden afectar la salud intestinal

A menudo, se aconseja a las personas con SII seguir una dieta baja en FODMAP, que limita ciertos carbohidratos que son fácilmente fermentados por las bacterias intestinales. Aunque este enfoque puede ayudar a controlar síntomas incómodos, la restricción de estos alimentos puede tener consecuencias no deseadas para el microbioma intestinal.

"Durante años hemos sabido que una dieta baja en Oligosacáridos Fermentables, Disacáridos, Monosacáridos y Polioles (FODMAPs) puede aliviar síntomas, pero también puede reducir las bacterias intestinales beneficiosas y afectar negativamente la ingesta de fibra a lo largo del tiempo", afirmó la autora principal, Dr. Tina Yan. "Queríamos encontrar una manera de mejorar la salud intestinal mientras se sigue una dieta baja en FODMAP".

Los nuevos hallazgos sugieren que un suplemento de fibra cuidadosamente formulado podría ayudar a abordar este problema, permitiendo a las personas con SII apoyar un microbioma intestinal más saludable mientras continúan manejando sus síntomas a través de cambios dietéticos.

Cómo funciona la nueva mezcla de fibra

Los investigadores atribuyeron los efectos prometedores del suplemento a su combinación de dos ingredientes: almidón resistente y cáscara de psyllium. El psyllium parece ralentizar la descomposición del almidón resistente por las bacterias intestinales, permitiendo que más de este llegue a secciones más profundas del colon antes de que ocurra la fermentación. Este proceso podría aumentar la producción de compuestos beneficiosos que apoyan la salud intestinal.

Normalmente, la fibra fermentable puede ser un desafío para las personas con SII, ya que la fermentación bacteriana puede producir gas en exceso y aumentar la incomodidad digestiva. La nueva formulación parece ofrecer una forma de obtener los beneficios de la fermentación sin agravar estos síntomas.

"Tradicionalmente, las fibras fermentables pueden ser difíciles para las personas con SII porque pueden aumentar la producción de gas y la incomodidad", comentó el Dr. Yan. "Lo emocionante de este estudio es que los participantes mantuvieron síntomas estables mientras mostraban mejoras significativas en su microbiota intestinal y en su ansiedad relacionada con el intestino".

Cambios significativos en las bacterias intestinales y la ansiedad

Los investigadores observaron cambios sustanciales en la composición de las bacterias intestinales de los participantes durante la intervención. Estos cambios fueron particularmente notables porque ocurrieron en un período relativamente corto.

"Cambios de esta magnitud rara vez se ven con una intervención tan corta", comentó la co-creadora de ur gut®, Prof. Amanda Devine. "El estudio demostró que nuestra mezcla de fibra dietética específica remodeló positivamente el microbioma intestinal en personas con SII que siguen una dieta baja en FODMAP, apoyando las bacterias beneficiosas vinculadas a la salud intestinal y mental. Esto fue genial de ver".

Junto con las mejoras en las bacterias intestinales, los participantes también experimentaron reducciones en la ansiedad relacionada con el intestino. Estos hallazgos sugieren que los beneficios potenciales del suplemento pueden extenderse más allá de los cambios en el sistema digestivo, aunque se necesitará más investigación para establecer sus efectos más amplios.

Un nuevo enfoque para manejar el síndrome de intestino irritable

Los investigadores creen que sus hallazgos podrían ayudar a cambiar el enfoque del tratamiento del SII hacia la mejora de la salud subyacente del intestino, en lugar de centrarse exclusivamente en evitar alimentos que causan incomodidad.

"Para muchas personas con SII, el éxito ha significado tradicionalmente simplemente evitar ciertos alimentos", comentó el co-creador de ur gut®, Asociado Prof. Claus Christophersen. "Nuestros hallazgos sugieren que también podríamos reconstruir activamente la salud intestinal y el microbioma sin empeorar los síntomas del SII. Eso es un paso importante hacia adelante".

Al demostrar que se puede apoyar a las bacterias intestinales beneficiosas sin aumentar los síntomas del SII, el estudio apunta hacia nuevas estrategias dietéticas que podrían complementar los tratamientos existentes.

El suplemento ur gut® ya está disponible para su compra. El equipo de investigación también ha creado un libro de recetas que incluye recetas diseñadas para ayudar a las personas a incorporar el suplemento en una dieta saludable.

El estudio, titulado "La mezcla de fibra dietética mejora la salud intestinal en pacientes con síndrome de intestino irritable siguiendo una dieta baja en FODMAP: un ensayo controlado aleatorio doble ciego", fue publicado en línea en la Revista Europea de Nutrición.