Un nuevo parche ultrasónico portátil mejora el sueño REM sin medicamentos ni cirugía

Un innovador parche portátil podría ofrecer una solución sorprendentemente simple para mejorar una de las etapas más importantes del sueño, sin depender de medicamentos ni de cirugía. Desarrollado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin, el dispositivo utiliza ondas ultrasónicas suaves para estimular regiones profundas del cerebro, ayudando a las personas a entrar en sueño REM más rápidamente y a pasar más tiempo en esta fase reparadora.

Conocido como NEUSLeeP, el parche suave se adhiere a la piel y combina la estimulación ultrasónica con electrodos que monitorean la actividad cerebral en tiempo real. Esto permite a los investigadores influir en las áreas del cerebro involucradas en el sueño mientras rastrean simultáneamente cómo responde el cerebro.

El sueño REM, que significa movimiento ocular rápido, es la etapa en la que ocurren los sueños más vívidos y juega un papel crucial en el procesamiento de emociones, la consolidación de recuerdos y la adaptación al estrés. Las alteraciones en esta fase del sueño se han asociado con diversas condiciones de salud mental, lo que la convierte en un objetivo importante para nuevos tratamientos.

"Esta es la primera vez que podemos dirigir de manera no invasiva áreas profundas del cerebro involucradas en el sueño REM, mientras monitoreamos simultáneamente la actividad cerebral", afirmó Kai Wing "Kevin" Tang, un reciente graduado de doctorado en ingeniería biomédica de UT que lideró el esfuerzo de investigación.

Los resultados iniciales sugieren que la tecnología puede marcar una diferencia medible en cómo las personas experimentan el sueño REM. En un estudio que involucró a 28 participantes, publicado en Nature Communications, se observó que quienes usaban el parche entraban en sueño REM un promedio de 43 minutos antes y pasaban aproximadamente 16 minutos adicionales en esa fase.

Estas mejoras se observaron tanto en personas con sueño saludable como en aquellas que experimentaban ciertas dificultades para dormir. Los voluntarios también informaron que el parche era cómodo de usar, con efectos adversos mínimos.

A diferencia de los medicamentos que afectan el cuerpo de manera más general, NEUSLeeP está diseñado para proporcionar estimulación a áreas específicas del cerebro involucradas en la regulación del sueño. Utiliza ultrasonido, una forma de energía sonora con frecuencias más allá del oído humano, para alcanzar áreas bajo la superficie del cerebro sin requerir un procedimiento invasivo.

Los hallazgos son alentadores, aunque el tamaño relativamente pequeño del estudio indica que se necesitarán ensayos más grandes para determinar con qué consistencia funciona la tecnología y si sus beneficios persisten en el tiempo.

Beneficios potenciales para la salud emocional y el estrés

Los investigadores también encontraron evidencia de que los efectos del parche pueden extenderse más allá del aumento del sueño REM. Entre los participantes sanos, la estimulación ultrasónica mejoró la variabilidad de la frecuencia cardíaca, una medida de las diferencias naturales en el tiempo entre latidos consecutivos. Esta medición proporciona información sobre cómo el sistema nervioso del cuerpo responde al estrés y se adapta a las condiciones cambiantes.

Las imágenes cerebrales revelaron cambios en circuitos neuronales involucrados en el procesamiento emocional. Juntas, estas conclusiones sugieren que mejorar el sueño REM a través de estimulación dirigida podría potencialmente apoyar la regulación emocional y la capacidad de afrontar el estrés.

"El sueño REM no solo se trata de soñar, sino de reiniciar emocionalmente y adaptarse al estrés", explicó Gregory Fonzo, profesor asistente en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Escuela Médica Dell y uno de los co-investigadores del proyecto. "Al mejorar el REM, podríamos ayudar a las personas a afrontar mejor el estrés y mejorar su bienestar general".

Estas posibilidades son especialmente interesantes porque las alteraciones en el sueño REM se han vinculado a la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Los enfoques actuales para los problemas de sueño a menudo implican medicamentos o terapia conductual. Aunque estos tratamientos pueden ser efectivos, los medicamentos pueden producir efectos secundarios no deseados, y los enfoques existentes no siempre abordan directamente los procesos biológicos responsables de la interrupción del sueño REM.

Un dispositivo capaz de influir en esos procesos sin fármacos o cirugía podría ofrecer, por lo tanto, una opción de tratamiento adicional. Sin embargo, los investigadores aún no han establecido si NEUSLeeP puede mejorar los síntomas de trastornos de salud mental.

Una nueva dirección para tratar el insomnio y el TEPT

Construyendo sobre los hallazgos iniciales, el equipo de investigación planea realizar ensayos clínicos más grandes para confirmar los efectos del parche e investigar su posible uso en personas con TEPT, depresión e insomnio crónico.

Más allá de tratar trastornos del sueño, la tecnología podría eventualmente apoyar el monitoreo del sueño en casa y proporcionar a los científicos una nueva forma de estudiar cómo las regiones profundas del cerebro influyen en el sueño. Los investigadores también imaginan terapias personalizadas que podrían ajustarse a los patrones y necesidades de sueño individuales.

"Nuestra visión es un futuro donde los pacientes con trastornos de salud mental puedan optimizar su sueño con un tratamiento no invasivo y seguro", dijo Vincent Mysliwiec, M.D., profesor en UT Health San Antonio, un experto líder en trastornos del sueño y otro co-investigador del proyecto. "Esta tecnología podría ayudar a millones de personas a obtener el sueño reparador que necesitan".

El equipo ya está tomando medidas para hacer que NEUSLeeP esté disponible más allá del entorno de investigación. Trabajando con la unidad de comercialización de la universidad, Discovery to Impact, los investigadores están explorando cómo llevar el dispositivo al mercado y han presentado una solicitud de patente que cubre la tecnología.

Si futuros estudios confirman los resultados iniciales, este parche ultrasónico portátil podría convertirse en una nueva herramienta valiosa para mejorar el sueño REM y potencialmente abordar condiciones asociadas con un sueño deficiente.

Otros miembros del equipo de investigación incluyen a William D. Moscoso-Barrera, Mengxia Yu, Mengmeng Yao, Jinmo Jeong, Ilya Pyatnitskiy, Anakaren Romero Lozano, Jiachen Wang, Ju-Chun Hsieh, Tony Sungjin Chae, Daniel Song, Julieta Garcia, Rithvik Mittapalli y Adam Bush del Departamento de Ingeniería Biomédica; Benjamin Baird del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Naturales; y Wynn Legon del Instituto de Investigación Biomédica Fralin de Virginia Tech.