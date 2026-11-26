FOTO: Un fármaco que podría revolucionar el tratamiento de la obesidad

La investigación realizada por científicos de la Universidad de Basilea ha revelado que un nuevo fármaco puede incrementar significativamente el gasto energético del cuerpo sin activar de manera clara la grasa marrón, conocida por su capacidad para quemar calorías. Este hallazgo inesperado plantea nuevos desafíos en el desarrollo de tratamientos para la obesidad que aprovechen la maquinaria natural de quema de grasa del cuerpo.

La grasa marrón, a diferencia de la grasa blanca que sirve principalmente como reserva de energía, utiliza energía para mantener el cuerpo caliente. Las personas con mayor actividad de grasa marrón tienden a ser más delgadas y gozan de una mejor salud metabólica. Dado que la exposición al frío activa naturalmente la grasa marrón, los investigadores buscaron medicamentos que pudieran imitar esta respuesta. Un equipo liderado por el profesor Matthias Betz examinó si la activación de un receptor específico, conocido como el receptor adrenérgico beta2, podría estimular la grasa marrón en humanos. Sus hallazgos fueron publicados en la revista Cell Metabolism.

El fármaco incrementa la quema de calorías sin activar la grasa marrón

Para llevar a cabo la investigación, los científicos realizaron dos experimentos con 11 voluntarios sanos, comparando los efectos de una exposición leve al frío con los de fenoterol, un medicamento que estimula los receptores adrenérgicos beta2. Se midió cuánto energía expendían los participantes y se utilizaron escáneres PET/CT para monitorear la actividad de la grasa marrón.

Ambas intervenciones resultaron en un aumento del gasto energético, pero los escáneres mostraron una diferencia importante: solo la exposición al frío produjo evidencia clara de activación de la grasa marrón, que absorbió considerablemente más glucosa que tras la administración de fenoterol.

"Nos sorprendió que el gasto energético aumentara considerablemente con fenoterol, a pesar de que no pudimos detectar una activación comparable de la grasa marrón", comentó Betz. "Nuestro estudio muestra que un aumento en el gasto energético no significa automáticamente que la grasa marrón haya sido activada".

El lugar exacto donde se consume la energía adicional sigue siendo un misterio. Los investigadores sospechan que el fenoterol podría incrementar el consumo energético en otros tejidos, posiblemente incluyendo el músculo esquelético o la grasa blanca.