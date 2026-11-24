Un naufragio romano de 2,200 años de antigüedad, descubierto en la costa de Croacia, ha revelado cómo los antiguos constructores de barcos protegían sus embarcaciones de las fuerzas destructivas del mar. Investigadores identificaron dos recetas de impermeabilización, una de las cuales combinaba alquitrán de pino con cera de abejas. Más notable aún, granos de polen microscópicos preservados en los recubrimientos pegajosos ofrecen pistas sobre dónde se construyó y reparó el barco durante su vida.

Desde que los humanos comenzaron a navegar por el mar, los constructores de barcos han enfrentado el desafío de mantener el agua fuera mientras protegen las embarcaciones de la sal, microorganismos y criaturas marinas como los "gusanos de barco". A pesar de su nombre, estos gusanos son en realidad moluscos marinos que se introducen en la madera y pueden causar daños estructurales significativos.

Hasta mediados del siglo XX, los estudios arqueológicos de embarcaciones antiguas se centraron principalmente en sus componentes de madera. Los materiales protectores que hacían que estos barcos fueran navegables recibieron comparativamente poca atención, y las sustancias impermeabilizantes continúan siendo un aspecto poco estudiado de la tecnología marítima antigua.

En un nuevo estudio publicado en Frontiers in Materials, investigadores de Francia y Croacia examinaron los recubrimientos protectores del naufragio Ilovik-Paržine 1, un barco que data de la República Romana y que se hundió hace aproximadamente 2,200 años frente a la costa de la actual Croacia.

"En arqueología, se presta poca atención a los materiales orgánicos impermeabilizantes. Sin embargo, son esenciales para la navegación en el mar o en ríos y son verdaderos testigos de las tecnologías navales del pasado", afirmó la primera autora Dr. Armelle Charrié, arqueometrista en el Laboratorio de Espectrometría de Masas de Interacciones y Sistemas en Estrasburgo. "Al estudiar los recubrimientos, encontramos dos tipos diferentes en este barco: uno hecho de alquitrán de pino, también llamado brea, y el otro de una mezcla de alquitrán de pino y cera de abejas. El análisis del polen en el recubrimiento permitió identificar las especies vegetales presentes en el entorno inmediato durante la construcción o reparaciones del barco."

Desde su descubrimiento en 2016, el naufragio y su carga han sido objeto de varias investigaciones científicas. Sin embargo, este es el primer estudio que combina el análisis molecular con la examinación de polen antiguo para determinar tanto la composición de los materiales impermeabilizantes del barco como los tipos de vegetación que crecían cerca cuando esos recubrimientos fueron producidos o aplicados.

La investigación reunió a especialistas del Departamento de Arqueología Subacuática del Instituto de Conservación Croata y del programa 'ADRIBOATS' del Centro Camille Jullian en la Universidad de Aix-Marsella en Francia.

"Algunas regiones a lo largo del Adriático tienen características particulares que llevaron a las poblaciones locales a desarrollar un estilo de construcción naval específico", indicó Charrié. "Solo estudios como el nuestro ofrecen una visión general de estas tradiciones que dan testimonio de un auténtico saber hacer y tradiciones diversas."

Para descubrir las antiguas recetas de impermeabilización, los investigadores examinaron la estructura física, la composición molecular y el contenido de polen de los recubrimientos. Entre las técnicas que emplearon se encontraba la espectrometría de masas, un poderoso método analítico que permite a los científicos identificar sustancias y medir su abundancia en función de las masas de sus componentes moleculares o atómicos.

Una combinación ingeniosa de alquitrán de pino y cera de abejas

El equipo analizó 10 muestras del recubrimiento protector del barco para determinar los orígenes biológicos de los ingredientes. Se identificaron firmas químicas distintivas características de los pinos a lo largo de las muestras, revelando que el material impermeabilizante principal era brea derivada de resina de coníferas calentada.

La brea es una sustancia espesa y pegajosa que se ha utilizado durante siglos para sellar embarcaciones de madera y protegerlas del agua. Al calentarse, se vuelve más fácil de extender sobre superficies y en los espacios entre los componentes de madera.

Una muestra, sin embargo, contenía evidencia de una receta diferente. Los antiguos constructores de barcos habían combinado el alquitrán de pino con cera de abejas, creando una sustancia protectora conocida por los constructores de barcos griegos como zopissa.

La adición de cera de abejas hacía que el recubrimiento fuera más flexible y fácil de aplicar mientras estaba caliente. La flexibilidad habría sido una propiedad valiosa a bordo de barcos de madera, cuyas maderas podrían desplazarse y flexionarse al encontrar olas y condiciones ambientales cambiantes.

El polen antiguo preserva un registro del pasado del barco

La naturaleza pegajosa de la brea le otorgó otra propiedad notable que los antiguos constructores de barcos probablemente nunca consideraron. Podía capturar diminutos granos de polen en el aire de la vegetación circundante y preservarlos durante miles de años.

Diferentes plantas producen polen con formas y estructuras distintivas, lo que permite a los científicos identificar los tipos de vegetación presentes en un área mucho después de que las plantas mismas hayan desaparecido. Al examinar tanto la variedad como la abundancia relativa de los granos de polen incrustados en los recubrimientos del barco, los investigadores acotaron las posibles ubicaciones donde se fabricó o aplicó la brea durante las reparaciones.

El polen preservado a bordo del Ilovik-Paržine 1 apuntó a una sorprendentemente diversa gama de paisajes. Algunas de las especies vegetales eran características de áreas costeras y valles mediterráneos y adriáticos, incluyendo bosques dominados por encinas y pinos. Otras estaban asociadas con el matorral, un tipo de arbustal mediterráneo que puede contener olivos y avellanos.

El descubrimiento de polen de aliso y fresno sugirió la presencia de vegetación que crecía cerca de ríos o costas, ya sea cerca del mar o más tierra adentro. Cantidades más pequeñas de polen de abeto y haya apuntaron a entornos montañosos. Esta vegetación es característica de la costa noreste del Adriático, donde las montañas de Istria y Dalmacia se elevan no muy lejos de la costa.

Pruebas de múltiples reparaciones a través del Mediterráneo

La distribución y composición de los materiales protectores también revelaron que la embarcación probablemente recibió cuatro o cinco lotes distintos de recubrimientos impermeabilizantes.

La popa, o parte trasera del barco, y su sección central compartieron el mismo recubrimiento. En la proa, o parte delantera de la embarcación, los investigadores identificaron tres lotes que diferían entre sí. Estas variaciones sugieren que el barco pudo haber experimentado una serie de reparaciones utilizando materiales obtenidos de diferentes lugares alrededor del Mediterráneo.

Investigaciones anteriores del lastre del barco, el material pesado transportado a bordo de una embarcación para mejorar su estabilidad, identificaron a la antigua ciudad de Brundisium como su posible lugar de construcción. Conocida hoy como Brindisi, la ciudad portuaria se encuentra en la costa sureste de Italia y fue un importante centro marítimo en el antiguo mundo romano.

La nueva evidencia de polen sugiere que algunos de los recubrimientos impermeabilizantes se aplicaron en las cercanías de Brundisium. Otras capas pudieron haber sido añadidas a lo largo de la costa noreste del Adriático, cerca de la región donde la embarcación finalmente se hundió.

Los hallazgos demuestran cómo los rastros biológicos microscópicos pueden revelar aspectos de la historia marítima antigua que de otro modo podrían permanecer ocultos. Incluso cuando los materiales impermeabilizantes parecen químicamente idénticos, el polen atrapado dentro de ellos puede preservar evidencia de eventos de reparación separados y los entornos en los que ocurrieron.

"Si bien parece obvio que los barcos que navegan largas distancias necesitan reparaciones, simplemente no es fácil demostrarlo", concluyó Charrié. "El polen ha sido muy útil para identificar diferentes recubrimientos donde los perfiles moleculares eran idénticos."