Un misterioso objeto cósmico de 93 mil millones de millas podría ser el resultado de mundos colisionando

FOTO: Ilustración de la Cola de Gato en el disco de escombros de Beta Pictoris

Un enigmático objeto que se extiende aproximadamente 93 mil millones de millas en el espacio está proporcionando a los astrónomos nuevas pistas sobre los eventos violentos que dan forma a los sistemas planetarios jóvenes. Conocida como el "Cat's Tail" (Cola de Gato), esta enorme nube de material oscuro se encuentra a unos 63 años luz de la Tierra, en la tenue constelación de Pictor, que significa "pintor" en latín. Durante los últimos dos años, su apariencia inusual y sus orígenes inciertos han desconcertado a los científicos.

La estructura forma parte de un vasto disco de polvo y escombros que rodea a Beta Pictoris, un sistema estelar joven que se asemeja a nuestro propio sistema solar en sus primeras etapas de desarrollo. Utilizando el Telescopio Espacial Hubble de la NASA, los astrónomos lograron captar por primera vez detalles previamente ocultos de la Cola de Gato en luz visible.

El descubrimiento fue descrito en un estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters. Liderado por el científico planetario de la Universidad de Arizona, Arin Avsar, el equipo de investigación combinó las nuevas imágenes del Hubble con observaciones que abarcan más de 14 años. Sus hallazgos proporcionaron una imagen más clara de la composición, ubicación y forma de la estructura, junto con evidencia adicional de que una colisión masiva podría haberla creado.

Una posible colisión entre mundos del tamaño de Plutón

"Se piensa que la Cola de Gato es el resultado de una colisión entre grandes cuerpos, algo así como Plutón", comentó Avsar, un estudiante de doctorado que trabaja con los grupos de investigación de Daniel Apai y Kevin Wagner en el Laboratorio Lunar y Planetario y el Observatorio Steward de la Universidad de Arizona.

"Curiosamente, esta característica solo había sido vista previamente con el Telescopio Espacial James Webb, que detecta luz infrarroja, pero permanecía invisible en longitudes de onda más cortas, lo que había desconcertado a la comunidad durante un tiempo".

El misterio se vuelve aún más interesante cuando se considera el contexto de cómo se forman los sistemas planetarios.

Hoy, nuestro sistema solar parece relativamente ordenado. Los planetas siguen caminos establecidos alrededor del Sol, mientras que muchos objetos rocosos más pequeños ocupan regiones "designadas" como el cinturón de asteroides. Sin embargo, hace 4.6 mil millones de años, la situación era drásticamente diferente.

Un sol joven estaba rodeado por un disco giratorio de gas y polvo. Los objetos rocosos chocaban repetidamente, a veces rompiéndose y otras combinándose en cuerpos más grandes. Con el tiempo, algunos acumularon suficiente material para convertirse en planetas, mientras que muchos otros fueron destruidos o dispersados.

Los astrónomos estudian sistemas más jóvenes como Beta Pictoris porque ofrecen la oportunidad de observar procesos que se desarrollaron en nuestro propio vecindario cósmico hace miles de millones de años. Se cree que su disco de escombros, que consiste en polvo y fragmentos dejados atrás durante el desarrollo planetario, se encuentra acercándose a las etapas finales de la formación de planetas.

Por qué el Hubble pudo ver finalmente la misteriosa Cola de Gato

Una de las preguntas más intrigantes sobre la Cola de Gato es por qué fue previamente detectable en luz infrarroja pero tan difícil de observar en luz visible.

La respuesta puede estar en el material inusual que compone la enorme estructura.

"Creemos que la Cola de Gato ha eludido nuestras observaciones en luz visible hasta ahora debido a su composición", explicó Avsar. "Está compuesta casi en su totalidad por lo que llamamos material orgánico refractario, que está fuertemente basado en carbono. Estas largas cadenas de átomos de carbono absorben la luz visible, por lo que son bastante negras".

El material orgánico refractario consiste en compuestos de carbono complejos que pueden soportar condiciones relativamente duras en el espacio. Debido a que estos compuestos absorben gran parte de la luz visible que los golpea, pueden hacer que el polvo circundante aparezca excepcionalmente oscuro.

Las observaciones del Hubble también respaldan otro hallazgo inusual: la Cola de Gato parece estar compuesta por partículas de polvo extremadamente pequeñas y sorprendentemente porosas.

Los granos individuales miden solo alrededor de un micrón de ancho, aproximadamente un millonésimo de un metro. Sin embargo, en lugar de ser compactos y sólidos, parecen notablemente "esponjosos", con un espacio vacío considerable dentro de sus estructuras.

La escala de toda la nube es difícil de imaginar. Puede extenderse hasta 1,000 unidades astronómicas, con una unidad astronómica (AU) definida como la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Eso corresponde a aproximadamente 93 mil millones de millas, o lo equivalente a alinear alrededor de 200 billones de gatos desde la cola hasta la nariz.

"Cómo se pueden obtener granos de polvo tan pequeños que sean tan porosos como los que observamos aquí, nadie realmente lo entiende, y esa es parte de por qué estudiamos esta característica", comentó Avsar.

Cómo una colisión violenta podría crear polvo cósmico esponjoso

Si la Cola de Gato realmente se formó cuando grandes cuerpos planetarios chocaron entre sí, los investigadores aún necesitan explicar cómo esa destrucción produjo partículas tan pequeñas y porosas.

Una posibilidad es que la colisión fue lo suficientemente poderosa como para vaporizar parte del material involucrado.

"Es posible que las velocidades involucradas en las colisiones fueran tan altas que los granos de carbono se vaporizaran, se convirtieran en gas y luego se recondensaran a medida que se enfriaban, y así es como se volvieron tan porosos", dijo Wagner, un becario postdoctoral de Sagan de la NASA en el Observatorio Steward de la Universidad de Arizona.

En este escenario, el impacto intenso habría transformado el material sólido de carbono en gas. A medida que el material se enfriaba, podría haberse condensado nuevamente en partículas sólidas con estructuras inusualmente abiertas y livianas.

Sin embargo, el proceso preciso sigue siendo incierto, y se necesitarán observaciones adicionales para determinar si esta explicación es correcta.

Una estructura de 93 mil millones de millas con una forma inesperada

La nueva investigación también desafía las suposiciones anteriores sobre dónde se extiende la Cola de Gato en el espacio.

Al combinar observaciones en luz visible del Hubble con mediciones en infrarrojo del Telescopio Espacial James Webb, los investigadores utilizaron modelado por computadora para reconstruir la posible disposición tridimensional de la estructura.

Las observaciones anteriores sugirieron que la Cola de Gato se extendía hacia afuera desde Beta Pictoris y muy detrás de la estrella desde la perspectiva de la Tierra. Dado que el disco de escombros circundante se observa casi de lado, era difícil determinar cuánto de la estructura se extendía lejos de nosotros en lugar de a través de nuestro campo de visión.

El nuevo análisis apunta a una explicación diferente.

"Descubrimos que, en lugar de extenderse por 1,000 unidades astronómicas detrás de la estrella, la Cola de Gato puede extenderse directamente hacia los lados en relación con nosotros, y no hay una tercera dimensión en ella", comentó Avsar. "Está esencialmente en el mismo plano del cielo que la estrella y posiblemente se extiende un poco detrás de ella".

Esto sugiere que la estructura puede estar extendida principalmente a través del cielo tal como se ve desde la Tierra, en lugar de proyectarse profundamente en el espacio detrás de la estrella.

La geometría revisada brinda a los astrónomos una mejor comprensión de dónde se encuentra el polvo y podría ayudarles a reconstruir el evento que lo produjo.

Hubble descubre una extraña deformación causada por un gigante planetario

La Cola de Gato no fue la única característica inusual revelada por las nuevas observaciones.

Usando el Hubble en una configuración de observación diferente, Avsar y sus colegas también identificaron una distorsión inesperada en el amplio halo de polvo que rodea a Beta Pictoris.

Los investigadores sospechan que esta extraña deformación puede ser causada por la influencia gravitacional de Beta Pic b, uno de los tres planetas en el sistema.

Beta Pic b es un gigante gaseoso masivo que se estima tiene aproximadamente 10 veces la masa de Júpiter. Su poderosa gravedad puede estar perturbando los escombros circundantes, alterando las trayectorias de las partículas de polvo, cometas y otros objetos helados a través de enormes distancias.

"Esto nos brinda otra línea de evidencia sobre cómo los planetas gigantes influyen en los cometas a través de su inmensa fuerza gravitacional", comentó Avsar. "Es un testimonio de cuánto influyen realmente estos planetas masivos en su polvo circundante y cuerpos helados a cientos de unidades astronómicas".

El hallazgo destaca cómo los planetas gigantes pueden dar forma a su entorno más allá de sus órbitas inmediatas.

Una mirada a la violenta historia de nuestro sistema solar

Para los investigadores, Beta Pictoris ofrece más que una oportunidad para investigar una estructura cósmica inusual. También puede proporcionar una ventana a la historia temprana de nuestro propio sistema solar.

Consideremos el Cinturón de Kuiper, la región distante más allá de Neptuno que contiene a Plutón y numerosos otros cuerpos helados.

Cuando el Cinturón de Kuiper tenía solo unos 20 millones de años, los astrónomos creen que estaba mucho más abarrotado de lo que es hoy. Puede haber contenido cientos de objetos comparables en tamaño a Plutón.

A lo largo de miles de millones de años, la influencia gravitacional de los planetas gigantes del sistema solar probablemente cambió ese entorno de manera drástica. Al perturbar las órbitas de los cuerpos más pequeños, estos planetas pueden haber empujado muchos objetos a nuevas regiones o expulsarlos del sistema solar por completo, "limpiando" efectivamente gran parte de la población original.

La extraña cola de polvo y la deformación recientemente identificada alrededor de Beta Pictoris pueden ofrecer pistas sobre procesos similares que se desarrollan en otro sistema planetario.

Al estudiar estas estructuras distantes, los astrónomos esperan comprender mejor cómo las colisiones violentas, los escombros migrantes y la inmensa gravedad de los planetas gigantes ayudaron a transformar el caos del temprano sistema solar en la disposición planetaria que vemos hoy.