Un metal sorprendentemente simple ha revelado una forma inusual de magnetismo que podría abrir nuevas posibilidades para la tecnología cuántica. Investigadores del Instituto Max Planck para la Física Química de Sólidos han encontrado evidencia convincente de un raro estado magnético en el que los electrones se comportan de maneras inesperadas, a pesar de que el material no presenta magnetización global.

El material, conocido como siliciuro de europio (EuSi), contiene una estructura magnética intrincada que influye en cómo se mueven los electrones y en cómo están orientados sus giros. Este comportamiento está asociado con un fenómeno denominado magnetismo p-wave, un área emergente de investigación que podría ayudar a los científicos a desarrollar nuevos enfoques para controlar las propiedades electrónicas.

La importancia de este descubrimiento radica en que EuSi es un compuesto metálico relativamente simple. A diferencia de muchos materiales que se consideraron previamente para estudiar esta forma exótica de magnetismo, ofrece a los investigadores una forma práctica de investigar la física subyacente en detalle.

Un descubrimiento inesperado en un metal simple

La investigación comenzó hace aproximadamente tres años en el Instituto Max Planck en Dresde, Alemania. El Dr. Erjian Cheng cultivó con éxito cristales simples de alta calidad de EuSi, proporcionando el material necesario para experimentos detallados.

Cuando los investigadores examinaron por primera vez los cristales utilizando técnicas de fotoemisión, notaron algo inesperado. La disposición magnética de los átomos tenía una influencia notablemente fuerte en la estructura de bandas electrónicas, que describe los niveles de energía que los electrones pueden ocupar y ayuda a determinar cómo un material conduce electricidad.

Esta observación planteó una intrigante posibilidad: ¿podría este compuesto simple contener una forma no convencional de magnetismo en la que el giro de un electrón está conectado a la dirección que viaja?

"Cuando medimos por primera vez la estructura electrónica de EuSi, nos sorprendió el efecto excepcionalmente grande del magnetismo sobre los electrones", explica Cheng. "Esa observación nos llevó a investigar si este compuesto simple podría albergar un estado magnético mucho más inusual. La combinación de crecimiento de cristales, dispersión de neutrones y espectroscopía resuelta en giro ahora proporciona evidencia convincente para el magnetismo p-wave".

Responder a esta pregunta requirió una colaboración internacional que involucró a 38 científicos de 19 instituciones, incluidos investigadores de la Universidad de Tecnología de Shanghai, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, el Instituto Max Planck para la Física de Sistemas Complejos y el Laboratorio Nacional Oak Ridge.

Una forma extraña de magnetismo que se anula a sí misma

Los imanes ordinarios, como los que se encuentran en los refrigeradores, generalmente dependen de una disposición magnética llamada ferromagnetismo. En estos materiales, muchos giros de electrones se alinean en la misma dirección, produciendo un campo magnético global.

EuSi se comporta de manera muy diferente.

A temperaturas entre aproximadamente 33 y 62 kelvin, los momentos magnéticos de sus átomos de europio se organizan en un patrón espiral repetitivo. Estas temperaturas corresponden a aproximadamente menos 400 a menos 348 grados Fahrenheit.

Cada átomo de europio tiene un momento magnético considerable, pero sus orientaciones se equilibran entre sí a través de la espiral. Como resultado, el material no tiene magnetización neta en esta fase magnética.

Sin embargo, la ausencia de magnetización global no significa que el magnetismo haya dejado de influir en los electrones. De hecho, los investigadores encontraron que la disposición en espiral produce una estructura electrónica altamente inusual.

En el estado magnético p-wave propuesto, los electrones que viajan en direcciones opuestas tienen polarizaciones de giro opuestas. El giro electrónico es una propiedad cuántica que otorga características magnéticas a los electrones, aunque no debe entenderse como si un electrón girara literalmente como una pequeña bola.

La relación entre la dirección de movimiento de un electrón y su giro se denomina textura de giro de paridad impar. Esto significa que invertir el momento de un electrón también invierte la polarización de giro asociada.

Otros materiales pueden mostrar diferencias de energía dependientes del giro debido a un fenómeno conocido como acoplamiento giro-órbita, que conecta el movimiento de un electrón con su giro. Sin embargo, en EuSi, la inusual estructura de giro parece surgir principalmente de interacciones entre momentos magnéticos y la simetría específica de su disposición en espiral.

Experimentos revelan evidencia de un raro magnetismo p-wave

Para determinar si EuSi realmente exhibe el estado magnético predicho, los científicos combinaron varios métodos experimentales sofisticados con cálculos teóricos.

Primero, utilizaron difracción de neutrones, una técnica que revela cómo están dispuestos los átomos y los momentos magnéticos dentro de un material. Estas mediciones confirmaron que los momentos magnéticos de europio forman una estructura en espiral con la simetría requerida para el magnetismo p-wave.

Luego, los investigadores examinaron el material utilizando espectroscopía de fotoemisión resuelta en ángulo. Este método mide las energías y momentos de los electrones, permitiendo a los científicos mapear la estructura electrónica.

Los resultados mostraron que el orden magnético reorganiza sustancialmente los niveles de energía de los electrones. En particular, el equipo observó separaciones de energía impulsadas magnéticamente que superaron los 100 milielectronvolts, indicando una influencia inusualmente fuerte del magnetismo en el comportamiento de los electrones.

La evidencia más decisiva provino de la espectroscopía de fotoemisión resuelta en giro, que permitió a los investigadores examinar directamente la polarización de giro de los electrones.

Observaron que el signo de la polarización de giro cambió a través de zonas de Brillouin magnéticas sucesivas. Estas zonas son regiones del espacio de momento utilizadas por los físicos para describir cómo se comportan los electrones dentro de una estructura magnética repetitiva.

El equipo también encontró que la polarización de giro se debilitó considerablemente cerca de ubicaciones donde los cálculos teóricos predecían que la textura de giro p-wave debería desaparecer.

En conjunto, las mediciones proporcionan evidencia experimental convincente consistente con el estado magnético p-wave predicho en EuSi.

Una espiral magnética oculta con dos orientaciones diferentes

Los investigadores descubrieron otra característica inusual de EuSi relacionada con la quiralidad, un término científico que describe la mano.

Un ejemplo familiar es la diferencia entre una mano izquierda y una mano derecha. Son imágenes especulares, pero no pueden superponerse perfectamente.

Algo similar ocurre con la espiral magnética dentro de EuSi. Aunque el cristal subyacente tiene una estructura centrosimétrica, lo que significa que su disposición atómica no cambia por inversión a través de un punto central, la espiral magnética puede girar en cualquiera de dos direcciones opuestas.

Estas diferentes orientaciones en espiral crean regiones magnéticas, o dominios, con mano opuesta.

Utilizando microscopía de fuerza magnética y espectroscopía de fotoemisión espacialmente resuelta, los científicos identificaron dominios que miden aproximadamente diez micrómetros de ancho. Para tener una perspectiva, diez micrómetros son aproximadamente una décima parte del grosor de un cabello humano.

Cuando los investigadores examinaron estas regiones utilizando luz circularmente polarizada, detectaron diferentes respuestas electrónicas dependiendo de la mano de la espiral magnética.

Este hallazgo demuestra que la dirección en la que gira la estructura magnética está vinculada a las propiedades electrónicas del material.

"Lo que hace que EuSi sea particularmente emocionante es que una estructura de giro electrónico no convencional emerge del orden magnético de un metal químicamente simple", dice la Prof. Claudia Felser, directora del MPI CPfS. "Esto demuestra cómo el descubrimiento de nuevos materiales puede revelar fenómenos electrónicos completamente nuevos. EuSi ahora nos brinda una plataforma experimental para investigar cómo la simetría magnética y la quiralidad pueden usarse para controlar propiedades electrónicas, con implicaciones potenciales para futuras aplicaciones en spintrónica y superconductividad no convencional".

Por qué este descubrimiento es importante para la tecnología cuántica

Uno de los mayores desafíos en el estudio del magnetismo p-wave ha sido encontrar materiales que exhiban las propiedades magnéticas necesarias mientras se mantienen prácticos para experimentos detallados.

Los candidatos anteriores han incluido materiales aislantes, así como metales que desarrollan el orden magnético requerido solo a temperaturas extremadamente bajas o tienen simetrías complicadas que dificultan la interpretación de su comportamiento.

EuSi ofrece una combinación particularmente útil de características.

Es un metal estequiométrico, lo que significa que sus elementos constitutivos ocurren en una proporción química fija. Los investigadores también pueden cultivar cristales simples de alta calidad del material, y su disposición magnética en espiral tiene la simetría asociada con el magnetismo p-wave.

Juntas, estas características hacen de EuSi una plataforma experimental prometedora para explorar cómo los estados magnéticos exóticos influyen en el comportamiento de los electrones.

Los estudios teóricos sugieren que los imanes metálicos p-wave podrían exhibir varias propiedades notables. Por ejemplo, podrían permitir que los electrones con orientaciones de giro particulares transporten corrientes eléctricas sin requerir un campo magnético externo.

También podrían producir cambios fuertes en la polarización de giro cuando se aplica una corriente eléctrica, lo que podría ofrecer nuevas formas de manipular el comportamiento electrónico.

Estas posibilidades son especialmente relevantes para la spintrónica, un campo de la tecnología que busca utilizar el giro de los electrones, en lugar de la carga eléctrica sola, para procesar y almacenar información.

Otra posibilidad intrigante involucra la superconductividad no convencional, en la que la corriente eléctrica fluye sin resistencia a través de estados superconductores que difieren de los encontrados en superconductores convencionales.

Es importante destacar que estos efectos predichos aún no se han demostrado en EuSi. El descubrimiento no establece que el material pueda realizar ya estas funciones, pero brinda a los investigadores un sistema prometedor en el que probar las predicciones.

Más ampliamente, los hallazgos destacan cuánto del comportamiento de un material puede permanecer oculto bajo una composición química aparentemente simple.

Las propiedades de un sólido dependen de más que de los elementos que contiene o de cómo están posicionados sus átomos. La disposición de los momentos magnéticos, las simetrías que crean y el comportamiento cuántico de los electrones también pueden producir efectos completamente inesperados.

Al revelar evidencia convincente del magnetismo p-wave en EuSi, los investigadores han ganado una nueva oportunidad para investigar estas relaciones y explorar cómo estructuras magnéticas inusuales podrían eventualmente usarse para controlar las propiedades electrónicas de futuros materiales.