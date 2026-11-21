Un equipo de astrónomos descubrió una colisión estelar extraordinaria en la galaxia de Andrómeda, donde una estrella más pequeña se fusionó con una supergigante, generando un evento sin precedentes en el campo de la astronomía. Este fenómeno dejó como resultado una única estrella, que los investigadores han apodado Bao, y que podría haber sido "rejuvenecida" por la fusión.

La estrella más pequeña tenía una masa ligeramente inferior a la del Sol, mientras que su compañera era una supergigante inflada. La colisión ocurrió cerca del borde exterior de Andrómeda y fue analizada a través de un esfuerzo de investigación financiado por NASA.

Las observaciones realizadas por el telescopio espacial James Webb proporcionaron evidencia crucial sobre lo sucedido. Al combinar los hallazgos de Webb con años de mediciones de telescopios terrestres y espaciales, los científicos lograron reconstruir la notable transformación de las estrellas.

"Las fusiones estelares son muy difíciles de observar en tiempo real porque son difíciles de predecir", comentó Viraj Karambelkar, autor principal de un nuevo artículo en la revista Nature y becario de NASA Hubble en la Universidad de Columbia en Nueva York. "Sin embargo, notamos que algo inusual estaba ocurriendo en 2023 y continuamos monitoreando el sistema para ver qué sucedía. Luego, en 2025, ¡erupcionó! Webb observó a Bao solo 47 días después de que la erupción alcanzara su punto máximo, el seguimiento más temprano de un evento de este tipo. Los datos del telescopio nos ayudaron a caracterizar cómo lucía el sistema antes, durante y inmediatamente después de la fusión, lo cual es absolutamente asombroso."

El proceso de fusión de las estrellas comenzó cuando la estrella más pequeña comenzó a rozar la enorme atmósfera exterior de su compañera. Esta interacción, que se inició con lentitud, se aceleró sorprendentemente. Las dos estrellas completaron su "unificación" tras solo siete órbitas adicionales, un proceso que en fusiones anteriores había requerido miles de órbitas.

La velocidad de la erupción final también sorprendió a los astrónomos. Nadia Blagorodnova, coautora y profesora asociada en la Universidad de Barcelona, expresó: "Pensamos que una explosión de una estrella tan extensa tomaría años; un día, su brillo comenzó a aumentar y en una semana, ¡alcanzó su punto máximo!".

Antes de la erupción, los científicos detectaron señales de advertencia sutiles. A medida que la estrella más pequeña se movía a través de la atmósfera exterior de la gigante, perturbaba el gas circundante y comenzaba a despojar material, cambiando gradualmente el brillo del sistema.

Este tipo de interacción es parte de un proceso que los astrónomos llaman evolución de envoltura común. Esto ocurre cuando dos estrellas se ven rodeadas por una capa externa de gas compartida, generalmente después de que una estrella se expande lo suficiente como para engullir a su compañera. A medida que la estrella más pequeña se mueve a través de ese gas, la resistencia ralentiza su órbita y drena energía orbital, lo que provoca que la compañera se acerque progresivamente al centro de la estrella más grande.

Para Bao, la estrella más pequeña finalmente se sumergió y se fusionó con la gigante. Las observaciones de Webb confirmaron que las estrellas se habían convertido en una sola.

No obstante, estos encuentros no siempre terminan en una fusión. A veces, ambas estrellas sobreviven, perdiendo cantidades sustanciales de material, pero emergiendo como dos objetos separados en órbitas más cercanas. Estos sistemas sobrevivientes son importantes porque pueden producir algunos de los fenómenos más extremos del universo.

Reconstituyendo la colisión con James Webb, los investigadores refinaron simulaciones por computadora de las dos estrellas y compararon los resultados con las observaciones de Webb. Las mediciones en el medio infrarrojo del telescopio fueron particularmente valiosas, ya que revelaron el polvo que la estrella gigante había expulsado durante cientos de años. La luz infrarroja permite a los astrónomos estudiar material que puede ser difícil de detectar en longitudes de onda visibles.

Las simulaciones revelaron que la estrella más grande había sido verdaderamente enorme. Antes de la fusión, era aproximadamente siete veces más masiva que el Sol, tenía un radio 350 veces mayor y brillaba con 18,000 veces la luminosidad del Sol. Estas proporciones sorprendentes le valieron el apodo de "Big Bao".

Por su parte, la estrella más pequeña, apodada "Little Bao", fue probablemente algo más pequeña y menos brillante que el Sol, con una masa estimada de aproximadamente 0.7 masas solares. Inicialmente, las simulaciones sugirieron que la estrella más pequeña podría haber retenido suficiente energía para "escapar" de la atracción gravitacional de la gigante. Sin embargo, una investigación más profunda reveló un desenlace muy diferente: Little Bao fue arrastrada profundamente al núcleo de Big Bao, liberando una inmensa cantidad de energía.

La fusión dejó a los astrónomos con una importante pregunta: ¿Cómo es Bao ahora? La estrella sobreviviente contiene el legado de ambas estrellas originales, pero su estructura final y distribución de masa permanecen inciertas. Se necesitarán futuras observaciones para determinar cómo se asienta su "peso" a medida que el objeto recién fusionado evoluciona.

Años de observaciones telescópicas revelan señales de advertencia. Una de las razones por las que este descubrimiento es tan valioso es que los científicos habían estado observando a Bao mucho antes de su dramática erupción. Aunque Webb proporcionó información crucial sobre la cantidad de material expulsado, el equipo también utilizó observaciones ultravioletas, visibles y de infrarrojo cercano de múltiples observatorios, creando un registro detallado del comportamiento cambiante del sistema.

Las observaciones del telescopio SPHEREx en julio de 2025 detectaron un cambio notable: Bao se desvanecía rápidamente en luz visible mientras se iluminaba en infrarrojo. Esta combinación inusual fue otro signo de que el sistema estaba atravesando una transformación importante. El 17 de octubre de 2025, el Zwicky Transient Facility detectó la erupción, revelando un aumento repentino en el brillo y una dramática subida de temperatura.

La exitosa investigación de Bao, oficialmente designada AT 2025abao, representa un avance importante en el estudio de las fusiones estelares. En lugar de intentar reconstruir un evento cósmico que ocurrió hace cientos, miles o incluso millones de años, los astrónomos pudieron observar y analizar el proceso mientras sucedía. Esto hizo posible medir la eficiencia de la interacción de la envoltura común y expulsar material del sistema, ayudando a los investigadores a mejorar sus modelos sobre cómo evolucionan las estrellas binarias y qué determina si se fusionan o sobreviven.

Con más descubrimientos y observaciones coordinadas, los investigadores podrían obtener una comprensión más clara de la frecuencia con la que las estrellas engullen a sus compañeras y lo que ocurre después. "Se espera un gran número de descubrimientos similares en el futuro", concluyó Karambelkar.