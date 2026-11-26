Un fósil de 345 millones de años, descubierto en Escocia, había sido considerado durante casi tres décadas como uno de los primeros reptiles conocidos, pero un nuevo estudio ha revelado que se trata de un tipo de animal prehistórico muy diferente. La investigación, publicada en la revista Nature, desafió su lugar en la historia evolutiva, liderada por científicos del American Museum of Natural History y la Universidad de Oxford, en colaboración con el European Synchrotron Radiation Facility.

El fósil, perteneciente a la especie Westlothiana lizziae, apodado "Lizzie" por su parecido con un lagarto, consiste en un esqueleto casi completo preservado en dos losas de roca. Las descripciones iniciales se basaron en características anatómicas visibles en la superficie, incluyendo cuatro extremidades con dedos que parecían tener puntas en forma de garra. Estas características diferenciaron a Westlothiana de muchos otros animales de la época, cuyos miembros se asemejaban más a aletas.

A pesar de que la condición distorsionada del fósil dificultaba la interpretación de su anatomía, los investigadores lo consideraron ampliamente como el amniote más antiguo adaptado a la vida terrestre. Los amniotes son un grupo importante de vertebrados que incluye reptiles, aves y mamíferos. Tras su descripción científica en 1990, Westlothiana se convirtió en un punto de referencia crucial para los investigadores que investigaban cuándo y cómo estos animales evolucionaron por primera vez.

"Lizzie ha sido un ícono para la evolución temprana de los amniotes durante décadas", afirmó Xavier Jenkins, investigador postdoctoral en la División de Paleontología del Museo y coautor del estudio. "Pero cuando finalmente pudimos ver dentro del fósil, encontramos un animal que lucía muy diferente de lo que esperábamos".

Escaneos avanzados de rayos X revelan la verdadera identidad de Lizzie

Utilizando tecnología avanzada de imágenes por rayos X en el European Synchrotron Radiation Facility en Grenoble, Francia, los científicos examinaron la roca y reconstruyeron partes previamente inaccesibles de la anatomía del animal.

Lo que descubrieron fue notablemente diferente de la anatomía esperada en un reptil temprano. Lizzie poseía un cráneo primitivo, branquias internas con hueso y una boca similar a la de un pez, completa con miles de pequeños dientes. En conjunto, estas características descartan su posición previamente propuesta dentro de la línea evolutiva que conduce a los reptiles. En lugar de vivir principalmente en tierra, Westlothiana parece haber sido un animal acuático o anfibio.

"Las características sorprendentemente primitivas del cráneo nos muestran que Lizzie no solo no era un reptil, sino que pertenecía a una línea mucho más antigua. Resulta que las apariencias pueden engañar, y Lizzie llevaba un estilo de vida completamente diferente al que pensábamos", comentó Ben Igielman, coautor del estudio, quien comenzó esta investigación durante su trabajo de posgrado en la Universidad de Oxford.

Características similares a reptiles evolucionaron en ancestros acuáticos

El descubrimiento también cambia la comprensión de los científicos sobre los orígenes de varias características anatómicas tradicionalmente asociadas con vertebrados adaptados a ambientes terrestres.

Los investigadores ahora creen que características como garras y la disposición de cinco dígitos en cada mano y pie, un patrón familiar en reptiles y mamíferos, ya habían surgido en animales anteriores que aún estaban estrechamente asociados con el agua. Estas criaturas pertenecían a la línea evolutiva que condujo a los tetrápodos, el grupo más amplio de vertebrados de cuatro extremidades que incluye tanto anfibios como amniotes.

"Esto es una gran sorpresa", afirmó Roger Benson, curador de Paleontología del Museo. "Muestra que, aunque pensamos en los anfibios como más 'primitivos' que los reptiles hoy en día, algunos de los rasgos de los reptiles ya estaban presentes en el ancestro de ambos, anfibios y reptiles".

Las huellas antiguas pueden contar una historia diferente

Los hallazgos también podrían tener implicaciones importantes para la interpretación de las pistas fósiles prehistóricas. Recientemente, se han descubierto senderos de huellas que se han utilizado como evidencia de que los amniotes aparecieron por primera vez durante el período devónico, hace más de 359 millones de años.

Estas impresiones antiguas registran los movimientos de un animal de cuatro extremidades con aparentemente dígitos en forma de garra. Sin embargo, si los parientes lejanos de los tetrápodos, como Westlothiana, también poseían garras, tales huellas ya no son suficientes por sí solas para identificar a los animales que las dejaron como amniotes.

Algunas huellas previamente atribuidas a los amniotes tempranos pueden, en cambio, haber sido dejadas por criaturas anfibias más antiguas pertenecientes a la línea evolutiva de los tetrápodos.

"La lección más amplia es que rasgos que parecen terrestres, como un pie similar al de un reptil, una extremidad anterior que soporta peso y falanges en forma de garra no eran características únicas de los tetrápodos, sino que se acumularon poco a poco en sus parientes cercanos, en animales que aún vivían dentro y fuera del agua", concluyó Xavier Jenkins.

Los autores adicionales del estudio incluyen a Jason Head de la Universidad de Cambridge, Vincent Fernandez del European Synchrotron Radiation Facility, Lucy Roberts del Natural History Museum de Londres y Timothy Smithson del University Museum of Zoology Cambridge.

La investigación recibió financiamiento de la National Science Foundation (número de subvención EAR-PF 2518154), el National Environment Research Council (números de subvención NE/S000739/1, NE/W007576/1 y NE/L002507/1) y el Biotechnology and Biological Sciences Research Council (número de subvención BB/X014819/1).