Un estudio sobre 750,000 embarazos revela un giro inesperado sobre Ozempic y Wegovy

Un reciente estudio que involucró a más de 750,000 embarazos reveló una importante distinción en los riesgos potenciales relacionados con el uso de medicamentos populares para la pérdida de peso, como Ozempic y Wegovy. Las mujeres que utilizaron estos fármacos de manera involuntaria poco antes o durante el inicio del embarazo presentaron una mayor probabilidad de dar a luz prematuramente, pero esto solo ocurrió cuando los medicamentos fueron recetados para tratar la diabetes existente.

En contraste, entre las mujeres que tomaron los mismos medicamentos para el control de peso, los investigadores no encontraron una asociación significativa con partos prematuros ni con otras complicaciones durante el embarazo. Estos hallazgos sugieren que la diabetes en sí misma, y no los medicamentos, podría ser la causa del aumento del riesgo de partos prematuros. El estudio fue publicado en la revista Human Reproduction Open, un destacado medio en medicina reproductiva.

Los medicamentos analizados incluyeron semaglutida (Ozempic, Wegovy) y liraglutida (Saxenda), que pertenecen a un grupo de fármacos conocidos como agonistas del receptor GLP-1. Originalmente desarrollados para el manejo de la diabetes tipo 2, estos medicamentos también suprimen el apetito, lo que los convierte en tratamientos efectivos para la pérdida de peso. Sin embargo, su seguridad durante el embarazo aún no ha sido establecida.

Preocupaciones sobre Ozempic y medicamentos similares

La profesora Henriette Svarre Nielsen, quien lideró la investigación en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Copenhague Hvidovre, explicó que el aumento rápido en las prescripciones de GLP-1 ha creado una necesidad urgente de obtener mejor información sobre la exposición durante el embarazo. "El tratamiento con GLP-1 RA ha experimentado un aumento significativo en las prescripciones a nivel mundial en los últimos años. Las recomendaciones actuales sugieren que el tratamiento debe interrumpirse ocho semanas antes de planear un embarazo, pero esto se basa en estudios iniciales con modelos de organismos y no en evidencia del mundo real. Sin embargo, debido a su adopción generalizada, la exposición involuntaria en el primer trimestre es inevitable, y prácticamente no hay evidencia que guíe el asesoramiento clínico en estos casos", comentó.

Para investigar estas preocupaciones, los investigadores examinaron si la exposición accidental a medicamentos GLP-1 en torno a la concepción estaba asociada con complicaciones durante el embarazo. Se centraron en el parto prematuro (nacido antes de las 37 semanas), preeclampsia, diabetes gestacional, el nacimiento de un bebé inusualmente grande para su edad gestacional, mortinatos y problemas placentarios.

Estudio abarca más de 750,000 embarazos

El equipo de investigación utilizó los registros de salud nacionales de Dinamarca para analizar 756,636 embarazos que involucraron a 480,231 mujeres, todos los cuales resultaron en partos entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2023. Se clasificó un embarazo como posiblemente expuesto a medicamentos GLP-1 si la mujer había llenado una receta para semaglutida o liraglutida durante las ocho semanas antes o después del primer día de su último período menstrual. Este período de 16 semanas incluye el tiempo en que una mujer podría no darse cuenta de que estaba embarazada, así como las primeras etapas del desarrollo fetal cuando comienzan a formarse los órganos principales.

De los embarazos incluidos en el estudio, 529 presentaron registros de prescripción que indicaban exposición a medicamentos GLP-1 durante este período. Para hacer las comparaciones más confiables, los investigadores consideraron diversas características que podrían influir en los resultados del embarazo, como la edad materna, el índice de masa corporal (IMC), hábitos de fumar, ubicación, nivel educativo y si la mujer ya tenía diabetes. También tomaron en cuenta el mes y el año del embarazo para considerar posibles patrones estacionales y cambios a lo largo del tiempo.

La diabetes podría ser clave en el riesgo de partos prematuros

Los resultados revelaron una distinción notable entre las mujeres a las que se les recetaron medicamentos GLP-1 para la diabetes y aquellas que los usaron para la pérdida de peso. La doctora Kathrine Hviid, primera autora del estudio y estudiante de doctorado en el mismo departamento, indicó que los hallazgos podrían ayudar a orientar futuras investigaciones y mejorar la guía médica para las mujeres que utilizan estos medicamentos durante el embarazo sin saberlo. "Encontramos que estos medicamentos estaban asociados con un mayor riesgo de parto prematuro, pero el riesgo solo estaba presente cuando el medicamento se utilizó para el tratamiento de la diabetes, y no para el control del peso. Esto sugiere que la condición subyacente de la diabetes, más que el medicamento, podría ser la que está impulsando esta asociación", declaró.

En un principio, las mujeres con prescripciones de GLP-1 parecían experimentar varias complicaciones durante el embarazo con mayor frecuencia que aquellas sin exposición. Sin embargo, la mayoría de estas asociaciones dejaron de ser estadísticamente significativas una vez que los investigadores consideraron otros factores que podrían afectar los resultados del embarazo. La única asociación significativa restante involucró el parto prematuro entre las mujeres a las que se les había recetado liraglutida o semaglutida para manejar la diabetes.

En comparación con las mujeres que no habían estado expuestas a estos medicamentos, las probabilidades ajustadas de parto prematuro fueron un 70% más altas entre las mujeres que tomaron liraglutida para diabetes y un 84% más altas entre aquellas que tomaron semaglutida para diabetes. Además, se estimaron aumentos de aproximadamente el 11% para semaglutida y del 9% para liraglutida entre mujeres con diabetes preexistente.

Crucialmente, no se observó el mismo riesgo elevado de parto prematuro cuando los medicamentos fueron recetados específicamente para la gestión del peso. Esta diferencia sugiere que la condición médica subyacente podría jugar un papel más importante en los resultados del embarazo que la exposición a los medicamentos en sí.

Implicaciones de los hallazgos para las mujeres que toman medicamentos GLP-1

La profesora Nielsen señaló que las investigaciones futuras deben distinguir entre las mujeres que toman medicamentos GLP-1 para diabetes y aquellas que los utilizan para el control del peso. Combinar estos grupos podría oscurecer diferencias importantes en su salud subyacente y riesgos durante el embarazo. "Los estudios futuros deben tener en cuenta la razón por la cual se recetaron estos medicamentos, ya que los riesgos difieren entre las mujeres que utilizan GLP-1 RA para diabetes y para la gestión del peso. Este es uno de los primeros estudios que examina la exposición a GLP-1 RA en el primer trimestre según la razón de la prescripción. A medida que se acumule más evidencia, estos hallazgos guiarán el asesoramiento clínico para las mujeres que se expusieron involuntariamente a GLP-1 RA en el primer trimestre. En Dinamarca, aproximadamente el 70% de las personas que utilizan medicamentos para la pérdida de peso son mujeres, por lo que es inevitable que algunas puedan tomarlos sin darse cuenta de que están embarazadas", afirmó.

Aunque los resultados proporcionan información nueva útil, Nielsen enfatizó que se necesita más investigación antes de cambiar las recomendaciones médicas existentes. En particular, los hallazgos no justifican abandonar la orientación actual de interrumpir los medicamentos GLP-1 antes de un embarazo planificado. Tampoco proporcionan suficiente evidencia para establecer nuevas recomendaciones de asesoramiento clínico basadas en la razón por la que se recetaron los medicamentos.

Limitaciones importantes del estudio sobre el embarazo

Una de las mayores fortalezas de la investigación fue su tamaño, con registros de salud que cubren más de tres cuartas partes de un millón de embarazos. Sin embargo, el estudio fue observacional, lo que significa que pudo identificar asociaciones, pero no determinar si los medicamentos GLP-1 causaron directamente partos prematuros. Otros factores, incluidos los efectos de la diabetes misma, pueden ayudar a explicar los resultados. Otra limitación fue que los investigadores se basaron en registros de prescripción. Aunque pudieron determinar si una mujer había llenado una receta, no pudieron confirmar si realmente tomó el medicamento. Sin embargo, los investigadores creen que la mayoría de las mujeres que compraron los medicamentos probablemente los usaron debido a su elevado costo.

En Dinamarca, los pacientes generalmente contribuyen al costo de las inyecciones de GLP-1, aunque hay subsidios gubernamentales disponibles para el tratamiento de la diabetes. Por ejemplo, una inyección de 1 mg de Wegovy o Ozempic (semaglutida) cuesta aproximadamente €180 y €114, respectivamente, con el subsidio para diabetes reflejado en el precio más bajo. La doctora Hviid comentó: "Debido al alto costo, asumimos que la adherencia es muy alta entre las mujeres a las que se les recetan GLP-1 RA".

Expertos piden una guía de embarazo más individualizada

Los hallazgos también atrajeron la atención de investigadores fuera de Dinamarca. En un comentario publicado junto al estudio, los doctores Yeyi Zhu y Monique Hedderson del Kaiser Permanente Northern California y del Centro de Prevención de Adiposidad y Diabetes Mellitus en Pleasanton, California, describieron los resultados como adiciones importantes a la creciente investigación sobre medicamentos GLP-1 y salud reproductiva. Escribieron que los hallazgos "complementan y amplían una base de evidencia emergente sobre la seguridad reproductiva de los GLP-1 RA". También enfatizaron que la distinción entre el tratamiento de la diabetes y la gestión del peso podría ayudar a los médicos a brindar un asesoramiento más personalizado a las mujeres que usaron accidentalmente estos medicamentos alrededor de la concepción.

Finalmente, el estudio subraya por qué las condiciones de salud subyacentes de una mujer son relevantes al evaluar los riesgos potenciales durante el embarazo de los medicamentos GLP-1. Si bien los hallazgos ofrecen cierta tranquilidad respecto a la exposición accidental entre las mujeres que utilizan estos fármacos para la pérdida de peso, no establecen que los medicamentos sean seguros durante el embarazo. Se requerirá más investigación para aclarar los riesgos y determinar la mejor manera de asesorar a las mujeres que quedan embarazadas mientras utilizan estos tratamientos cada vez más populares.