Un reciente estudio llevó a cabo un análisis exhaustivo de 212 alimentos y bebidas de origen vegetal vendidos en el Reino Unido, revelando que todos los productos contenían al menos una toxina fúngica, lo que genera inquietudes sobre los efectos en la salud de su consumo habitual. Los investigadores encontraron que estas toxinas, conocidas como micotoxinas, pueden contaminar granos, legumbres y semillas durante su cultivo y almacenamiento.

El trabajo fue realizado por un equipo de científicos de la Universidad de Parma en Italia, en colaboración con la Universidad de Cranfield. Se analizaron diversos productos vegetarianos y veganos, incluyendo alternativas a la carne y sustitutos lácteos, y se detectó al menos una de 19 micotoxinas en cada uno de los productos analizados. Muchos de ellos contenían múltiples toxinas.

Las micotoxinas son sustancias tóxicas producidas por ciertos hongos, incluidos los mohos. Estas pueden ingresar a la cadena alimentaria cuando los cultivos agrícolas se contaminan durante el crecimiento, la cosecha o el almacenamiento. Aunque los hallazgos subrayan la amplia presencia de estos contaminantes naturales, los investigadores también identificaron un aspecto tranquilizador: todas las muestras contenían concentraciones de micotoxinas por debajo de los niveles recomendados por las directrices de la Unión Europea, lo que refleja los altos estándares de calidad alimentaria que mantiene la industria alimentaria del Reino Unido.

Por qué los alimentos de origen vegetal pueden contener toxinas fúngicas

Los ingredientes utilizados en la producción de alimentos de origen vegetal son particularmente susceptibles a la contaminación por hongos. Granos, legumbres y semillas pueden estar expuestos a moho en los campos o en instalaciones de almacenamiento, creando oportunidades para el desarrollo de micotoxinas antes de que los ingredientes lleguen a los fabricantes de alimentos.

A diferencia de las bacterias o virus, las micotoxinas son sustancias químicas producidas por ciertos hongos. La presencia de una toxina en un alimento no significa necesariamente que el producto contenga moho vivo, y detectar una toxina no implica automáticamente que el alimento sea inseguro. El riesgo potencial para la salud depende de factores como el tipo de toxina, su concentración y la cantidad que una persona consume a lo largo del tiempo.

Esta distinción es especialmente relevante para aquellos que consumen productos de origen vegetal con frecuencia. Una persona cuya dieta incluye regularmente sustitutos de carne, alternativas lácteas, granos y legumbres puede exponerse a estas sustancias a través de diferentes alimentos en lugar de una sola fuente.

¿Podría la exposición repetida representar riesgos para la salud?

Si bien las concentraciones detectadas en los productos del Reino Unido estaban por debajo de las pautas recomendadas por la UE, los investigadores afirmaron que los efectos potenciales de la exposición repetida merecen una atención más cercana. Estudios previos han sugerido que consumir pequeñas cantidades de micotoxinas de manera regular podría contribuir a una exposición acumulativa y aumentar potencialmente los riesgos para la salud. En otras palabras, evaluar un solo producto podría no ofrecer una imagen completa de la exposición dietética general de una persona.

Consumir uno de estos productos ocasionalmente probablemente no causaría problemas basándose en los niveles reportados. Sin embargo, una dieta que dependa en gran medida o exclusivamente de alimentos de origen vegetal podría implicar una exposición repetida a micotoxinas de numerosos ingredientes y productos. Los investigadores afirmaron que comprender los efectos combinados es importante para evaluar las posibles consecuencias a largo plazo para la salud.

La gravedad de la exposición a micotoxinas varía según los compuestos involucrados y la cantidad consumida. A niveles de exposición suficientemente altos o dañinos, ciertas micotoxinas pueden dañar el hígado y los riñones, interferir con el funcionamiento normal del sistema inmunológico y aumentar el riesgo de cáncer.

Los nuevos hallazgos no establecen que los productos analizados causen estas condiciones. En cambio, proporcionan información que los científicos pueden utilizar para estimar cuánto riesgo de exposición pueden enfrentar los consumidores a través de sus dietas y desarrollar evaluaciones de riesgo más precisas para la seguridad alimentaria de la población del Reino Unido.

Los científicos piden un mejor monitoreo de los ingredientes de origen vegetal

Andrea Patriarca, profesora titular de micología en la Universidad de Cranfield, enfatizó que las micotoxinas son una parte natural del entorno alimentario y no deberían desalentar a las personas de consumir una dieta variada. "Las micotoxinas ocurren naturalmente en los alimentos y no se pueden evitar por completo. Como consumidores, no deberíamos asustarnos ni desalentarnos de disfrutar de una variedad de productos. Sin embargo, surge una preocupación significativa cuando nuevos alimentos ingresan al mercado, ya que actualmente no existen regulaciones establecidas para monitorear las micotoxinas. Colaboramos estrechamente con diversos sectores de la industria alimentaria, desde agricultores hasta empresas alimentarias, para ayudar a implementar una gestión efectiva de micotoxinas integrada dentro de los estándares de seguridad alimentaria. Los datos de nuestra investigación ayudan a las organizaciones de seguridad alimentaria a evaluar riesgos, particularmente en productos complejos de múltiples ingredientes.

Los investigadores están particularmente interesados en cómo el monitoreo de la seguridad alimentaria puede mantenerse al día con la creciente variedad de productos de origen vegetal. Los alimentos elaborados a partir de múltiples ingredientes presentan desafíos adicionales, ya que cada componente puede introducir diferentes contaminantes, dificultando la evaluación de la exposición general. Su trabajo también subraya la importancia de monitorear las materias primas a lo largo del proceso de producción alimentaria. Identificar y controlar la contaminación antes de que los ingredientes se combinen en productos terminados podría ayudar a los fabricantes a gestionar los riesgos potenciales de manera más efectiva.

Lo que los hallazgos significan para las dietas basadas en plantas

El descubrimiento de toxinas fúngicas en todos los productos analizados destaca la importancia de estudiar la exposición dietética a través de múltiples alimentos, en lugar de evaluar cada producto de forma aislada. Para los consumidores, los resultados no son un motivo para abandonar los alimentos veganos o vegetarianos. Las concentraciones medidas estaban por debajo de las pautas recomendadas por la UE, y los investigadores enfatizan que las micotoxinas no se pueden eliminar por completo de la cadena alimentaria. En cambio, el estudio señala la necesidad de continuar investigando cómo diferentes hábitos alimentarios influyen en la exposición, particularmente entre las personas que dependen en gran medida de los productos de origen vegetal. La Universidad de Parma y la Universidad de Cranfield continúan su colaboración para investigar estos patrones dietéticos, identificar grupos potencialmente vulnerables y proporcionar evidencia que pueda informar futuras políticas de seguridad alimentaria.

La investigación, titulada "Contaminación por micotoxinas en bebidas de origen vegetal y alternativas a la carne: una encuesta del mercado del Reino Unido", fue publicada en la revista Food Control.

El estudio se realizó como parte del proyecto FunShield4Med financiado por la Unión Europea Horizon Europe (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03), Acuerdo de Subvención No 101079173.