Un estudio masivo que involucró a más de 340,000 adultos reveló diferencias sorprendentes en los riesgos para la salud asociados con el consumo de vino, cerveza, sidra y licores. Aunque se vinculó el consumo excesivo de alcohol con peores resultados de salud, la situación se complicó entre quienes consumieron cantidades más pequeñas.

Los investigadores encontraron que el consumo bajo a moderado de vino se asoció con un menor riesgo de muerte, especialmente por enfermedades cardiovasculares. En contraste, cantidades similares de cerveza, sidra y licores se relacionaron con un mayor riesgo. Los hallazgos, presentados en la Sesión Científica Anual del American College of Cardiology (ACC.26), sugieren que tanto el tipo como la cantidad de alcohol pueden influir en su relación con la salud a largo plazo.

Los resultados refuerzan una conclusión más amplia de investigaciones anteriores: beber menos alcohol es generalmente mejor para la salud. Sin embargo, es importante destacar que los nuevos hallazgos no establecieron que el vino en sí proteja contra enfermedades.

"Estos resultados provienen de la población general, y en ciertos grupos de alto riesgo, como personas con enfermedades crónicas o condiciones cardiovasculares, los riesgos podrían ser aún mayores", afirmó Zhangling Chen, MD, PhD, profesor en el Second Xiangya Hospital, Central South University en China y autor principal del estudio.

Cómo se midió el riesgo de alcohol en el estudio de 340,000 adultos

Para investigar la relación entre los hábitos de consumo y la longevidad, los científicos examinaron datos de 340,924 adultos inscritos en el UK Biobank entre 2006 y 2022. Este biobanco es un gran recurso de investigación que recopila información sobre salud y estilo de vida para ayudar a los científicos a investigar factores asociados con enfermedades y mortalidad.

Los participantes informaron su consumo de alcohol a través de cuestionarios dietéticos al unirse al estudio. Luego, los investigadores los clasificaron en cuatro grupos según la cantidad de alcohol puro que consumían diariamente o semanalmente, en lugar de contar simplemente las bebidas.

Esta distinción es relevante porque la cerveza, el vino y los licores contienen diferentes concentraciones de alcohol. Por ejemplo, una lata de cerveza de 12 onzas, una copa de vino de 5 onzas y un trago de licores de 1.5 onzas proporcionan aproximadamente 14 gramos de alcohol puro.

Las personas que consumieron menos de 20 g (aproximadamente 1.5 bebidas estándar) por semana fueron colocadas en el grupo de bebedores ocasionales o nunca. El consumo bajo se definió como de 20 g por semana hasta 20 g por día para hombres, y de 20 g por semana hasta 10 g por día para mujeres.

El consumo moderado se definió como de 20 g a 40 g (aproximadamente de 1.5 a 3 bebidas estándar) diarias para hombres y de 10 g a 20 g diarias para mujeres. El consumo alto significó más de 40 g (aproximadamente 3 bebidas) por día para hombres o más de 20 g (aproximadamente 1.5 bebidas) por día para mujeres.

Los investigadores siguieron los resultados de salud de los participantes durante un promedio de más de 13 años, lo que les permitió examinar cómo los patrones de consumo estaban asociados con muertes por diferentes causas.

Diferencias en los riesgos para la salud cardiovascular según el tipo de bebida

El hallazgo más claro se relacionó con el consumo excesivo de alcohol. En comparación con quienes nunca bebieron o consumieron alcohol solo ocasionalmente, los bebedores excesivos tenían un 24% más de riesgo de morir por cualquier causa. Su riesgo de morir por cáncer era un 36% más alto, mientras que su riesgo de muerte por enfermedades del corazón aumentaba en un 14%.

Estos riesgos aumentados se asociaron con el consumo excesivo de alcohol, independientemente de si los participantes preferían vino, cerveza, sidra o licores.

Sin embargo, los resultados se volvieron más sorprendentes al examinar el consumo bajo y moderado de alcohol. A estos niveles, el tipo de bebida se asoció con resultados sustancialmente diferentes.

Las personas que consumieron vino en cantidades bajas a moderadas tenían un riesgo de muerte significativamente menor, mientras que quienes consumieron cantidades comparables de cerveza, sidra o licores tenían un riesgo significativamente mayor.

La diferencia fue especialmente notable para las enfermedades cardiovasculares, una categoría amplia de condiciones que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Los bebedores moderados de vino tenían un 21% menos de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares que quienes nunca o solo ocasionalmente consumieron alcohol.

En comparación, incluso el consumo bajo de cerveza, sidra o licores se asoció con un 9% más de riesgo de muerte cardiovascular.

Estas cifras describen diferencias relativas en riesgo entre grupos, no la probabilidad absoluta de que un individuo muera de una enfermedad cardiovascular. Debido a que la investigación fue observacional, los hallazgos tampoco pueden demostrar que elegir una bebida alcohólica sobre otra cambie directamente el riesgo de una persona.

"Nuestros hallazgos ayudan a aclarar evidencias previamente mixtas sobre el consumo de alcohol bajo a moderado", dijo Chen. "Estos hallazgos pueden ayudar a refinar las recomendaciones, enfatizando que los riesgos para la salud del alcohol dependen no solo de la cantidad de alcohol consumido, sino también del tipo de bebida. Incluso el consumo bajo a moderado de licores, cerveza o sidra se vincula a una mayor mortalidad, mientras que el consumo bajo a moderado de vino puede conllevar un menor riesgo."

Posibles explicaciones para los menores riesgos del vino

Los investigadores identificaron varias explicaciones posibles para las diferencias observadas, incluyendo la composición química del vino y los hábitos de quienes lo consumen.

El vino tinto contiene polifenoles, compuestos que se encuentran de forma natural en las plantas y que pueden tener propiedades antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a contrarrestar ciertas reacciones químicas que involucran moléculas inestables que pueden dañar las células. Algunos polifenoles han sido investigados por sus posibles beneficios para los vasos sanguíneos y la función cardiovascular.

Estos compuestos podrían contribuir a las asociaciones observadas en los bebedores de vino, aunque el estudio no estableció que fueran responsables del menor riesgo de mortalidad.

Otra posible explicación involucra cómo y cuándo se consume el alcohol.

El vino se consume más comúnmente junto con las comidas, y los bebedores de vino a menudo reportan dietas y hábitos de vida más saludables. Por lo tanto, beber vino podría asociarse con otros comportamientos que apoyan la salud cardiovascular.

Por otro lado, la cerveza, la sidra y los licores se consumen con mayor frecuencia fuera de las comidas. En este estudio, las personas que preferían estas bebidas también tendían a tener una calidad dietética general más pobre y otros factores de estilo de vida asociados con mayores riesgos para la salud.

Dichas diferencias complican la separación de los efectos del alcohol en sí de las características y hábitos de las personas que lo consumen.

"Tomados en conjunto, estos factores sugieren que el tipo de alcohol, cómo se consume y los comportamientos de estilo de vida asociados contribuyen a las diferencias observadas en el riesgo de mortalidad", explicó Chen.

Implicaciones de los hallazgos sobre alcohol y salud

Para hacer comparaciones más confiables, los investigadores ajustaron estadísticamente sus análisis para numerosos factores que podrían influir en la mortalidad. Estos incluyeron edad y otras características demográficas, circunstancias socioeconómicas, comportamientos de estilo de vida y salud cardiometabólica.

Los factores cardiometabólicos incluyen condiciones y mediciones relacionadas con la salud del corazón y el metabolismo, como la presión arterial, la regulación del azúcar en sangre y los niveles de colesterol. Los análisis también tuvieron en cuenta antecedentes familiares de diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Aún con estos ajustes, los investigadores enfatizaron varias limitaciones importantes.

Dado que el estudio fue observacional, pudo identificar asociaciones entre el consumo de alcohol y la mortalidad, pero no pudo probar que bebidas particulares causaran mejores o peores resultados. Otras diferencias entre los participantes podrían haber influido en los hallazgos a pesar de los ajustes estadísticos.

El consumo de alcohol también se midió a través de cuestionarios completados cuando los participantes ingresaron al estudio. Esa información dependió de que los participantes informaran con precisión sus propios hábitos de consumo, y no capturó cambios en el consumo durante los años posteriores.

Otra consideración es que los participantes del UK Biobank tienden a ser más saludables que la población general. Esto podría limitar la aplicabilidad de los hallazgos a otros grupos de personas.

Los investigadores sugirieron que ensayos aleatorios de alta calidad podrían proporcionar evidencia más sólida sobre los efectos del consumo de diferentes patrones de bebida. Tales estudios ayudarían a aclarar si las diferencias observadas reflejan las bebidas en sí o otros factores asociados con su consumo.

Sin embargo, la enorme población del estudio y más de 13 años de seguimiento promedio brindan una considerable fuerza estadística. Al examinar tipos específicos de alcohol, diferentes niveles de consumo y múltiples causas de muerte, la investigación ofrece una imagen más detallada de los posibles riesgos para la salud del alcohol que muchas investigaciones anteriores.

Los hallazgos resaltan una distinción importante: si bien el consumo excesivo de alcohol se asocia consistentemente con resultados de salud perjudiciales, las relaciones observadas en niveles de consumo más bajos pueden depender de la elección de la bebida, los hábitos de consumo y patrones de estilo de vida más amplios.

Por ahora, la aparente ventaja entre los bebedores de vino no debe interpretarse como una razón para comenzar a consumir vino por motivos de salud cardíaca. La evidencia apunta a una relación compleja entre el alcohol y la mortalidad, en lugar de probar que cualquier bebida alcohólica ofrece protección.

Ziyue Li presentó el estudio, "Uso de alcohol a mitad de vida y mortalidad por todas las causas y específicas", en ACC.26.