Un estudio de 19 años revela un preocupante vínculo entre las siestas y la mortalidad

FOTO: Las siestas y su relación con la salud en adultos mayores

Una nueva investigación sugiere que los hábitos de siesta de los adultos mayores podrían ser indicadores de problemas de salud. Un estudio realizado por investigadores de Mass General Brigham y Rush University Medical Center analizó a 1.338 personas durante un período de hasta 19 años y encontró que las siestas más largas y frecuentes están relacionadas con un aumento en la mortalidad.

Los resultados, publicados en la revista JAMA Network Open, revelaron que las siestas matutinas incrementan el riesgo de muerte en un 30% en comparación con las siestas por la tarde. Además, cada hora adicional de sueño diurno se asoció con un aumento del 13% en el riesgo de mortalidad.

La autora principal del estudio, Chenlu Gao, PhD, explicó que "las siestas excesivas en la vejez han sido vinculadas a enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares y mayor morbilidad". Sin embargo, muchos de estos hallazgos se basaron en hábitos de siesta autoinformados, sin considerar métricas objetivas como la duración y la frecuencia de las siestas.

Los investigadores llevaron a cabo su estudio utilizando datos del Rush Memory and Aging Project, un estudio de larga duración iniciado en 1997, que se centra en la memoria y el deterioro neurológico en adultos mayores. Desde 2005, los participantes usaron monitores de actividad para registrar sus períodos de descanso y movimiento, lo que permitió obtener mediciones más precisas sobre sus hábitos de siesta.

Los hallazgos indicaron que los adultos mayores que tomaban siestas más largas o más frecuentes tenían tasas de mortalidad más altas. El estudio también observó que no había un riesgo aumentado asociado con horarios de siesta irregulares, lo que sugiere que las variaciones en la duración o el momento de las siestas no necesariamente indican un mayor riesgo.

Gao enfatizó que, aunque el estudio mostró una correlación entre los patrones de siesta y la mortalidad, no se puede afirmar que las siestas causen problemas de salud. "Las siestas excesivas probablemente reflejan condiciones médicas o cambios en el cuerpo que aún no han sido reconocidos", dijo.

El estudio plantea la posibilidad de que los monitores de actividad podrían ser herramientas útiles para monitorear la salud en los adultos mayores. Identificando cambios en los hábitos de sueño diurno, los profesionales de la salud podrían reconocer signos de enfermedades subyacentes o deterioro neurológico de manera más temprana.

Autorización y financiamiento del estudio

El estudio fue realizado por un equipo de investigadores de Mass General Brigham, que incluyó a Ruixue Cai, Xi Zheng, Arlen Gaba, Lei Yu, Aron S. Buchman y David A. Bennett. La investigación recibió apoyo de varias instituciones, incluyendo la American Academy of Sleep Medicine Foundation y la Alzheimer's Association.