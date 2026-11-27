Investigadores de la Universidad de Leeds identificaron una molécula que se libera de forma natural durante el ejercicio y que desempeña un papel crucial en la construcción de la fuerza muscular y en la mejora del rendimiento físico. Este hallazgo podría abrir nuevas posibilidades para tratamientos que protejan contra el daño muscular asociado a la diabetes tipo 2.

La molécula, conocida como L-β-aminoisobutyric acid (L-BAIBA), resulta fundamental para que los músculos se adapten a la actividad física. Ayuda a que los músculos se fortalezcan, mejora su resistencia a la fatiga y protege contra el daño y la debilidad.

El estudio, publicado en Nature Communications y financiado por Diabetes UK y el Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), revela que L-BAIBA actúa como un regulador central de los cambios biológicos que permiten a los músculos mejorar su fuerza, estructura y resistencia en respuesta al entrenamiento físico.

Cómo el ejercicio activa un potenciador muscular natural

A pesar de que se conocen bien los beneficios del ejercicio para la salud, los científicos aún no comprenden completamente los procesos biológicos que permiten al cuerpo adaptarse a las demandas físicas. Un equipo de investigación liderado por el profesor Lee Roberts en la Universidad de Leeds investigó si estos procesos podrían revelar nuevas formas de tratar condiciones crónicas como la diabetes tipo 2.

La L-BAIBA ha despertado interés científico durante más de una década. En investigaciones publicadas en 2014, Roberts demostró que la molécula tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo, ayudando a mejorar la capacidad del cuerpo para quemar grasa durante el ejercicio. Actualmente, la L-BAIBA está disponible comercialmente como un suplemento dietético.

Los últimos hallazgos revelaron otra función importante de esta molécula. L-BAIBA actúa como un mensajero químico que conecta la actividad física con cambios beneficiosos en la estructura y el metabolismo muscular, ayudando a los músculos a adaptarse a las exigencias que se les imponen.

Protegiendo los músculos del daño causado por la diabetes tipo 2

Los investigadores también descubrieron que la L-BAIBA protege los músculos del daño asociado a la diabetes tipo 2. Esta condición puede afectar negativamente la salud muscular, llevando a una disminución de la masa y la fuerza muscular, así como a interrupciones en la forma en que los músculos procesan y utilizan la energía. Estas complicaciones pueden reducir significativamente la calidad de vida de una persona.

Dado que la actividad física regular es una parte importante del manejo de la diabetes tipo 2, encontrar formas de mejorar la función muscular y reducir la fatiga podría marcar una diferencia sustancial para quienes tienen dificultades para ejercitarse.

La diabetes tipo 2 es una condición crónica grave que incrementa el riesgo de complicaciones potencialmente mortales, como infartos y accidentes cerebrovasculares. Su desarrollo se ve influenciado por una combinación compleja de factores, incluyendo la edad, la etnia, la genética y la obesidad.

Aunque la diabetes tipo 2 ha sido tradicionalmente más común entre los adultos mayores, los diagnósticos en personas menores de 40 años han ido en aumento en los últimos años. Los casos en este grupo de edad están aumentando más rápidamente que entre los adultos mayores de 40.

Un objetivo prometedor para futuros tratamientos de diabetes

Anna Morris, directora asistente de estrategia de investigación y asociación en Diabetes UK, afirmó: "El ejercicio juega un papel importante en el manejo de la diabetes tipo 2, pero para muchas personas, la debilidad muscular y la fatiga pueden hacer que mantenerse activo sea un verdadero desafío. Esta investigación nos ayuda a entender mejor cómo los músculos se adaptan al ejercicio y identifica un posible nuevo objetivo para mejorar la salud muscular. Aunque estos hallazgos aún están en una etapa temprana, podrían ayudar a dar forma a futuros enfoques que apoyen a las personas con diabetes tipo 2 para mantenerse activas y vivir vidas más saludables y prolongadas".

A pesar de que este descubrimiento abre caminos prometedores para futuros tratamientos, se necesita más investigación para determinar si la suplementación con L-BAIBA puede producir beneficios terapéuticos significativos en personas con diabetes tipo 2.

La investigación fue liderada por la Universidad de Leeds en colaboración con:

Harvard Medical School, Estados Unidos

Universidad de São Paulo, Brasil

Wageningen University, Países Bajos

Newcastle University, Reino Unido

El estudio fue financiado por Diabetes UK y BBSRC.