Un avance en física láser: inteligencia artificial acelera simulaciones 250 veces más rápido

Simular el comportamiento complejo de la luz en potentes sistemas láser requería enormes recursos computacionales, lo que dificultaba a los investigadores predecir y ajustar rápidamente el rendimiento de los láseres. Sin embargo, científicos de Stanford University, la University of California, Los Angeles (UCLA) y el SLAC National Accelerator Laboratory desarrollaron un modelo de inteligencia artificial que acelera drásticamente estos cálculos. Utilizando aprendizaje profundo, este nuevo enfoque reproduce los resultados de simulaciones convencionales en una fracción del tiempo, manteniendo una alta precisión a través de una amplia variedad de formas de pulso láser.

El avance se centra en una rama de la física llamada óptica no lineal de segundo orden, también conocida como procesos χ2. Estas interacciones ocurren cuando las ondas de luz intercambian energía mientras viajan a través de cristales diseñados especialmente, permitiendo a los científicos cambiar la frecuencia de la luz y controlar con precisión la forma de los pulsos láser. Estas capacidades son particularmente importantes en grandes instalaciones científicas que utilizan láseres para generar rayos X intensos.

En el Linac Coherent Light Source (LCLS-II) de SLAC, los pulsos láser experimentan una serie de transformaciones antes de ayudar a producir rayos X. La luz infrarroja se convierte primero en luz verde y luego en luz ultravioleta (UV). El pulso UV resultante golpea un cátodo, liberando un grupo de electrones que se acelera y manipula para generar pulsos de rayos X potentes.

El tiempo y la forma precisos del pulso UV determinan las características del grupo de electrones. Estas características, a su vez, influyen en la calidad de los rayos X que los investigadores utilizan en experimentos científicos. Por lo tanto, predecir con precisión la conversión de luz entre diferentes frecuencias es una parte importante de la optimización del sistema.

El nuevo enfoque de IA, descrito en la revista Advanced Photonics, fue desarrollado específicamente para modelar las interacciones no lineales χ2 involucradas en este proceso de conversión de frecuencia.

Tradicionalmente, los científicos simulan estas interacciones resolviendo una compleja ecuación matemática conocida como la ecuación de Schrödinger no lineal. Una técnica ampliamente utilizada llamada método de Fourier de paso dividido (SSFM) calcula cómo cambia la luz a medida que viaja a través de un material, alternando repetidamente entre representaciones del pulso en el tiempo y la frecuencia.

A pesar de que el método produce resultados precisos, exige un poder computacional considerable. En la simulación completa de láser examinada por los investigadores, este cálculo solo representa aproximadamente el 95 por ciento del tiempo total de procesamiento.

Para superar ese cuello de botella, el equipo desarrolló un modelo de IA basado en un tipo de red neuronal recurrente llamada LSTM (long short-term memory). Basándose en investigaciones anteriores que utilizaron redes similares para predecir cómo viajan los pulsos láser a través de fibras ópticas, los científicos adaptaron el enfoque para manejar interacciones más complicadas que involucran múltiples ondas de luz.

Probaron el modelo utilizando un proceso llamado generación de frecuencia de suma no colineal, o SFG, en el que tres campos de luz interconectados evolucionan juntos dentro de un cristal. Las simulaciones cubrieron una amplia variedad de formas de pulso láser, proporcionando una prueba exigente de la capacidad del modelo para reproducir el comportamiento óptico complejo.

Una innovación importante fue la forma en que la IA maneja la información. En lugar de convertir repetidamente cálculos entre tiempo y frecuencia, como lo hacen las simulaciones convencionales, la red neuronal trabaja completamente con una representación comprimida de las características de frecuencia de la luz. Esto elimina gran parte del cálculo repetitivo que hace que los métodos tradicionales sean lentos.

Los resultados mostraron que el modelo de IA podía recrear con precisión cómo cambian los pulsos láser a lo largo del tiempo y a través de diferentes frecuencias, incluso en condiciones particularmente desafiantes. Estas incluyeron pulsos con brechas pronunciadas en sus espectros de frecuencia y fuertes variaciones en la fase óptica.

Cuando los investigadores procesaron múltiples simulaciones juntas utilizando unidades de procesamiento gráfico, el tiempo promedio de cálculo para cada simulación se redujo a solo unos pocos milisegundos. Esto representa una mejora de órdenes de magnitud sobre los métodos convencionales, haciendo posible obtener predicciones mucho más rápidamente sin comprometer sustancialmente la precisión.

El sistema también demostró una importante capacidad para capturar el comportamiento interconectado de las ondas de luz. Cuando la IA predijo con precisión la salida principal del proceso SFG, sus predicciones para los otros campos interactuantes también fueron generalmente precisas. Esto sugiere que la red aprendió características importantes de la interacción general en lugar de simplemente reproducir una salida.

Más allá de simulaciones más rápidas, los investigadores prevén conectar modelos de IA directamente a sistemas láser en funcionamiento. Su enfoque utiliza un diseño modular en el que los procesos físicos individuales pueden ser representados por redes neuronales entrenadas separadas. Combinar estos modelos podría hacer posible predecir el comportamiento de un sistema experimental completo mientras está en funcionamiento.

Una aplicación potencial es la creación de gemelos digitales, modelos virtuales detallados que reflejan el comportamiento del equipo láser real. Con predicciones suficientemente rápidas y precisas, estos sistemas podrían ayudar a los investigadores a monitorear experimentos, anticipar cambios y ajustar configuraciones láser en respuesta a condiciones cambiantes.

La tecnología también podría apoyar el control láser adaptativo y una integración más cercana con instrumentos de diagnóstico que miden los resultados de los experimentos. Al eliminar un importante obstáculo computacional, la investigación acerca la posibilidad de sistemas láser más responsivos y controlados con precisión, con beneficios potenciales para una amplia gama de instalaciones científicas que dependen de láseres potentes.