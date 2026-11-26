¿Por qué las mujeres parecen ser mejores en multitasking que los hombres? Un estudio revela la verdad
Un nuevo estudio revela que hombres y mujeres son igualmente hábiles en multitasking, pero los hombres ignoran más las conversaciones mientras realizan múltiples tareas. Este hallazgo podría explicar la percepción de que las mujeres son mejores en esta habilidad.
FOTO: Las mujeres y el multitasking: un análisis revelador
Un reciente estudio ha desafiado la creencia común de que las mujeres son inherentemente mejores en el multitasking que los hombres. La investigación, realizada por André y Diana Szameitat de la Brunel University y la City St George's University, respectivamente, encontró que aunque hombres y mujeres tienen habilidades similares para realizar múltiples tareas, hay una diferencia notable en cómo manejan las interacciones sociales mientras realizan estas actividades.
En el experimento, que buscó simular las exigencias de la vida cotidiana, los participantes debían seguir una receta de cocina, buscar números de teléfono, emparejar letras y números, observar una presentación de diapositivas y responder preguntas de conversación. Mientras los hombres y mujeres lograban resultados comparables en cuatro de las cinco actividades, los hombres ignoraron las preguntas de conversación más de dos veces que las mujeres.
Este estudio se publicó en la revista Psychological Research y fue respaldado por la BIAL Foundation. A pesar de que se ha considerado a las mujeres como mejores multitaskers, investigaciones previas habían indicado diferencias menores y poco consistentes entre los géneros, lo que generó dudas sobre esta percepción generalizada.
Los investigadores sugirieron que las mujeres pueden estar más dispuestas a participar en conversaciones durante las interacciones sociales, aunque el estudio no investigó directamente este aspecto. Sin embargo, los resultados coinciden con teorías evolutivas que sugieren que las mujeres tienden a comunicarse más.
La manera en que se involucran en conversaciones tiene un impacto significativo en cómo los observadores juzgan a los participantes. Aquellos que observaron las grabaciones del experimento consideraron a los hombres como menos competentes, menos alertas y menos felices en comparación con las mujeres, a pesar de que su rendimiento en otras tareas fue similar.
Los investigadores concluyeron que, aunque no hay diferencias significativas en las habilidades cognitivas visual-manuales entre hombres y mujeres, sí existen diferencias en la capacidad de mantener una conversación mientras se multitarea. Este hallazgo podría ayudar a explicar cómo se desarrolló el estereotipo de que las mujeres son mejores en multitasking y por qué persiste en la sociedad.
En palabras de André Szameitat, "nuestros datos confirman que no hay diferencias sustanciales entre los sexos en tareas cognitivas visual-manuales, pero que existen diferencias significativas en la habilidad para mantener una conversación mientras se multitarea, una capacidad muy relevante en la vida cotidiana".
Lectura rápida
¿Qué revela el estudio sobre el multitasking?
El estudio indica que hombres y mujeres son igualmente hábiles en multitasking, pero los hombres tienden a ignorar más las conversaciones.
¿Quiénes realizaron la investigación?
La investigación fue llevada a cabo por André y Diana Szameitat de la Brunel University y la City St George's University.
¿Cuál fue el enfoque del experimento?
El experimento recreó tareas cotidianas y analizó cómo los participantes respondían a preguntas de conversación mientras multitarea.
¿Qué impacto tuvo la conversación en la percepción de los observadores?
Los observadores consideraron a los hombres menos competentes y felices en comparación con las mujeres, a pesar de resultados similares en otras tareas.
¿Qué conclusión se saca sobre el estereotipo de multitasking?
El estudio sugiere que el estereotipo de que las mujeres son mejores en multitasking puede basarse en su mayor participación en conversaciones durante tareas múltiples.