Un reciente estudio ha desafiado la creencia común de que las mujeres son inherentemente mejores en el multitasking que los hombres. La investigación, realizada por André y Diana Szameitat de la Brunel University y la City St George's University, respectivamente, encontró que aunque hombres y mujeres tienen habilidades similares para realizar múltiples tareas, hay una diferencia notable en cómo manejan las interacciones sociales mientras realizan estas actividades.

En el experimento, que buscó simular las exigencias de la vida cotidiana, los participantes debían seguir una receta de cocina, buscar números de teléfono, emparejar letras y números, observar una presentación de diapositivas y responder preguntas de conversación. Mientras los hombres y mujeres lograban resultados comparables en cuatro de las cinco actividades, los hombres ignoraron las preguntas de conversación más de dos veces que las mujeres.

Este estudio se publicó en la revista Psychological Research y fue respaldado por la BIAL Foundation. A pesar de que se ha considerado a las mujeres como mejores multitaskers, investigaciones previas habían indicado diferencias menores y poco consistentes entre los géneros, lo que generó dudas sobre esta percepción generalizada.

Los investigadores sugirieron que las mujeres pueden estar más dispuestas a participar en conversaciones durante las interacciones sociales, aunque el estudio no investigó directamente este aspecto. Sin embargo, los resultados coinciden con teorías evolutivas que sugieren que las mujeres tienden a comunicarse más.

La manera en que se involucran en conversaciones tiene un impacto significativo en cómo los observadores juzgan a los participantes. Aquellos que observaron las grabaciones del experimento consideraron a los hombres como menos competentes, menos alertas y menos felices en comparación con las mujeres, a pesar de que su rendimiento en otras tareas fue similar.

Los investigadores concluyeron que, aunque no hay diferencias significativas en las habilidades cognitivas visual-manuales entre hombres y mujeres, sí existen diferencias en la capacidad de mantener una conversación mientras se multitarea. Este hallazgo podría ayudar a explicar cómo se desarrolló el estereotipo de que las mujeres son mejores en multitasking y por qué persiste en la sociedad.

En palabras de André Szameitat, "nuestros datos confirman que no hay diferencias sustanciales entre los sexos en tareas cognitivas visual-manuales, pero que existen diferencias significativas en la habilidad para mantener una conversación mientras se multitarea, una capacidad muy relevante en la vida cotidiana".