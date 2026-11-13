Pequeñas imperfecciones en diamantes podrían revolucionar la computación cuántica

Un nuevo avance en la investigación cuántica podría transformar el campo de la computación gracias a pequeñas imperfecciones en los diamantes. Un equipo de científicos del Laboratorio de Física de Plasma de Princeton desarrolló una técnica que acelera la identificación de materiales de diamante que podrían alimentar computadoras cuánticas y sensores altamente sensibles a temperatura ambiente.

Este método permite descubrir candidatos prometedores para aplicaciones de computación y detección cuántica, lo que podría abrir la puerta a avances significativos en diversas áreas científicas. Los resultados fueron publicados recientemente en ACS Central Science y han atraído la atención de otros investigadores del sector.

Uno de los principales desafíos en el desarrollo de la tecnología cuántica es encontrar materiales que mantengan estados cuánticos delicados bajo condiciones prácticas. Muchos de los candidatos requieren temperaturas extremadamente bajas para funcionar de manera confiable. Sin embargo, los materiales de diamante destacan porque ciertas propiedades cuánticas pueden seguir siendo útiles incluso a temperatura ambiente.

Esta capacidad podría ayudar a avanzar en tecnologías que son importantes para las prioridades de investigación nacional y el desarrollo de computadoras de próxima generación. Los sensores cuánticos prometen niveles de sensibilidad y precisión que superan a los instrumentos convencionales, mientras que las computadoras cuánticas podrían eventualmente resolver problemas extraordinariamente complejos mucho más rápido que las supercomputadoras más poderosas de hoy.

Por qué los diamantes imperfectos podrían ser clave para la computación cuántica

Aunque los diamantes están compuestos de átomos de carbono, un cristal de diamante perfecto no es suficiente para crear un sistema útil de computación cuántica. La clave radica en pequeñas irregularidades dentro de la estructura cristalina.

Estas imperfecciones, conocidas como defectos, pueden ocurrir cuando un átomo de carbono está ausente de su posición normal, cuando otro elemento reemplaza a un átomo de carbono, o cuando ambos cambios ocurren simultáneamente. Los átomos que rodean estos defectos pueden formar qubits, las unidades básicas utilizadas para almacenar y procesar información cuántica en computadoras y sensores.

Sin embargo, encontrar los defectos más útiles ha sido complicado. Modelar con precisión su comportamiento cuántico tradicionalmente requiere enormes recursos computacionales, lo que dificulta la evaluación de un gran número de candidatos posibles.

Una forma más simple de descubrir mejores qubits de diamante

Mark Martirez, un científico investigador del PPPL, desarrolló un método para reducir drásticamente la complejidad de estos cálculos. En lugar de simular una estructura de diamante mucho más grande, aísla una pequeña región que contiene solo entre 16 y 30 átomos alrededor de un defecto.

Al "tallar" este pequeño grupo atómico y tratarlo como una molécula separada, Martirez puede utilizar potentes métodos computacionales que los químicos han perfeccionado durante décadas. Estas técnicas establecidas permiten analizar las propiedades cuánticas de los defectos de diamante de manera mucho más eficiente sin sacrificar el alto nivel de precisión necesario para los cálculos.

"Debido a que tratamos los qubits como moléculas, el costo de calcular estos defectos es equivalente al costo de modelar una molécula simple", afirmó Martirez. "Este método realmente abrió las compuertas" en términos de cómo se pueden evaluar los qubits.

La nueva técnica permite a los investigadores calcular cómo responden diferentes qubits a la luz láser y a los pulsos de microondas mucho más rápido que antes. Utilizando este enfoque, el equipo identificó defectos prometedores que involucran boro y oxígeno que podrían servir como nuevos tipos de qubits.

Nuevos defectos de diamante revelan un espectro de colores cuánticos

La luz juega un papel importante en cómo los científicos interactúan con los qubits de diamante. Los investigadores utilizan láseres y pulsos de microondas para manipular sus estados cuánticos y recuperar información almacenada.

Gran parte del trabajo previo en este ámbito se ha centrado en un defecto conocido como el centro de vacío-nitrógeno. Esta estructura se forma cuando un átomo de nitrógeno ocupa el lugar de un átomo de carbono en un cristal de diamante, mientras que una posición adyacente que normalmente contendría otro átomo de carbono permanece vacía.

Bajo la iluminación láser, este tipo de defecto puede emitir luz roja cuando ocupa un estado cuántico particular.

Los nuevos defectos investigados ofrecen propiedades ópticas diferentes. Los defectos de oxígeno pueden producir luz azul, mientras que los que involucran boro emiten luz ultravioleta. Estas diferencias podrían permitir combinar varios tipos de qubits dentro de un solo dispositivo cuántico. Debido a que cada tipo responde de manera diferente a la luz, los investigadores podrían interactuar con un grupo de qubits sin perturbar a otro.

"Uno podría imaginar, entonces, combinando diferentes qubits de diferentes respuestas, de modo que se pueda sondear un qubit pero no el otro", dijo Martirez.

Más allá de identificar nuevos candidatos, los hallazgos sugieren un cambio más amplio en cómo los investigadores abordan la tecnología cuántica. Los qubits de diamante se han estudiado tradicionalmente principalmente a través de la física, pero comprender su química subyacente podría proporcionar formas adicionales de diseñarlos.

Martirez cree que los investigadores podrían eventualmente diseñar qubits para funciones particulares utilizando principios similares a los aplicados cuando los químicos crean moléculas especializadas, incluidos compuestos diseñados para nuevos medicamentos.

Cómo la química cuántica podría transformar la investigación futura

Los beneficios potenciales se extienden mucho más allá del desarrollo de computadoras cuánticas en sí. Martirez ve una posibilidad intrigante en la que los avances facilitados por la química cuántica eventualmente conduzcan a tecnologías cuánticas que ayuden a mejorar el campo de la química.

En otras palabras, la química cuántica podría desarrollar las herramientas necesarias para "enriquecerse a sí misma" en las próximas décadas.

Un sistema cuántico práctico que contenga múltiples qubits podría hacer que los cálculos moleculares sean sustancialmente más precisos. Eso permitiría a los científicos estudiar estructuras químicas cada vez más complejas, incluidas moléculas biológicas grandes y proteínas, con un nivel de detalle difícil de lograr mediante métodos convencionales.

"Podríamos describir moléculas más grandes, biomoléculas, proteínas y todo eso de manera más precisa, y eso podría mejorar todas las industrias adyacentes a la química, como la ciencia farmacéutica y la ciencia de materiales. Incluso nuestra comprensión fundamental de los sistemas moleculares podría enriquecerse".

Estas mejoras podrían tener implicaciones de gran alcance para el desarrollo farmacéutico, la investigación de materiales y el estudio fundamental de cómo se comportan las moléculas.

Martirez también espera que la investigación incentive a más químicos a explorar la física de estado sólido. Aunque construir computadoras cuánticas avanzadas se considera a menudo un desafío principalmente para los físicos, él argumenta que la química ofrece una valiosa experiencia que podría ayudar a acelerar el progreso.

"En este momento, hay un gran énfasis en construir la primera computadora qubit de última generación", dijo. "Pero no son solo los físicos quienes deben participar en esta investigación. Los químicos tienen décadas de intuición desarrollada sobre sistemas químicos que podrían traducirse fácilmente en la comprensión de defectos en sólidos también".

Al unir estas disciplinas, los científicos podrían desarrollar formas más efectivas de descubrir, comprender y, eventualmente, diseñar los materiales cuánticos necesarios para las tecnologías futuras.