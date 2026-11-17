Especialistas del CONICET y sus colaboradores llevaron a cabo investigaciones que demostraron que la combinación de dos fármacos, opaganib y venetoclax, logró disminuir la carga leucémica en modelos de leucemia linfocítica crónica (LLC) resistentes al tratamiento. Este avance, publicado en la revista Frontiers in Immunology, podría abrir nuevas posibilidades para la terapia de esta enfermedad, que es la forma más común de leucemia en adultos.

La leucemia linfocítica crónica es un cáncer de la sangre que afecta a los linfocitos B, un tipo de glóbulo blanco. Aunque existen diversas terapias, algunas células tumorales pueden desarrollar mecanismos de resistencia que limitan la eficacia de los tratamientos. En este contexto, el estudio se centró en la interacción entre las células leucémicas y el microambiente tumoral, que juega un papel crucial en la resistencia al tratamiento.

Los investigadores utilizaron modelos preclínicos ex vivo e in vivo para evaluar la eficacia de la combinación de opaganib y venetoclax. En ambos casos, la combinación resultó más efectiva en la reducción de células leucémicas que los fármacos administrados por separado. Romina Gamberale, investigadora del CONICET y codirectora del Laboratorio de Inmunología Oncológica en el Instituto de Medicina Experimental (IMEX), destacó que estos resultados respaldan la necesidad de evaluar esta combinación en ensayos clínicos futuros.

El microambiente tumoral se refiere a las interacciones entre las células leucémicas y otras células no malignas que las rodean. Gamberale explicó que comprender estas interacciones es fundamental para identificar nuevas estrategias terapéuticas. El estudio demostró que los linfocitos T activados en el microambiente tumoral pueden favorecer la supervivencia de las células leucémicas, lo que complica la eficacia del venetoclax.

Opaganib es un fármaco que inhibe la esfingosina quinasa 2 (SPHK2), una proteína implicada en la supervivencia celular. Aunque ha sido estudiado en otros contextos oncológicos, aún no cuenta con aprobación para uso clínico. La investigación de Gamberale y su equipo representa un avance significativo, ya que se proporciona la primera evidencia preclínica in vivo de que la combinación de opaganib y venetoclax puede reducir la resistencia a este último en LLC.

Este hallazgo es relevante no solo por su potencial en el tratamiento de la LLC, sino también porque sugiere la posibilidad de reposicionar un fármaco en estudio para otras patologías. Sin embargo, Gamberale enfatizó que se requiere de más estudios para determinar la eficacia en pacientes y qué grupos podrían beneficiarse de esta combinación terapéutica.

La investigación fue posible gracias al trabajo colaborativo de expertos de diversas instituciones, y contó con el apoyo de una beca del Taller Internacional sobre Leucemia Linfocítica Crónica, lo que permitió a la primera autora, Valeria Sarapura Martínez, realizar una estadía en los Institutos Feinstein de Investigación Médica, donde se codirigió el estudio.