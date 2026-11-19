NASA ha llevado la aviación en Marte a un nuevo nivel al probar con éxito las hélices de su helicóptero a velocidades supersónicas, un logro que podría transformar las misiones en el planeta rojo. Durante las pruebas realizadas en marzo en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) en California, los ingenieros lograron que las puntas de las hélices experimentales superaran la velocidad del sonido sin que se rompieran.

Este avance incrementó el potencial de elevación en un 30%, lo que significa que los helicópteros del futuro podrían llevar instrumentos científicos más pesados y volar mayores distancias. Las pruebas se llevaron a cabo en una cámara especializada diseñada para replicar las duras condiciones atmosféricas de Marte, lo que permitió obtener datos valiosos para el desarrollo de aeronaves más potentes.

El programa de exploración de Marte ha sido un desafío, ya que la atmósfera del planeta es solo un 1% de la densidad de la de la Tierra, lo que complica la generación de elevación. Al Chen, gerente del programa, comentó: "Mientras que todo sobre Marte es difícil, volar allí es una de las cosas más complicadas que se pueden hacer debido a su atmósfera extremadamente delgada y a la gravedad significativa del planeta".

El helicóptero Ingenuity hizo historia al ser el primer dispositivo volador en otro planeta en 2021, pero su diseño estaba limitado a demostrar que el vuelo era posible en Marte. Ahora, con el nuevo proyecto SkyFall, NASA busca que los helicópteros de próxima generación realicen investigaciones más ambiciosas desde el aire, proporcionando información valiosa para futuras misiones robóticas y humanas.

Para probar las nuevas hélices, se utilizó el histórico simulador de espacio de 25 pies en el JPL. Los ingenieros comenzaron con un rotor de tres palas diseñado para futuros helicópteros de Marte y lo expusieron a condiciones simuladas de viento y atmósfera del planeta. Las hélices alcanzaron velocidades de hasta 3,750 revoluciones por minuto, llevando las puntas de las hélices a Mach 1.08, superando la barrera del sonido.

Los resultados de estas pruebas fueron prometedores, ya que las hélices sobrevivieron a las condiciones supersónicas. Este aumento en la capacidad de elevación podría permitir que los helicópteros transporten instrumentos científicos más avanzados y permanezcan en vuelo por más tiempo. El equipo también evaluó un segundo rotor para SkyFall, que tiene dos palas más largas, lo que permite alcanzar velocidades cercanas a las supersónicas a una menor tasa de revoluciones.

Shannah Withrow-Maser, un aerodinamicista de NASA, mencionó: "Las pruebas exitosas de estos rotores son un gran paso hacia la viabilidad del vuelo en entornos más exigentes, crucial para los vehículos de próxima generación". El proyecto SkyFall tiene como objetivo enviar tres helicópteros a Marte en diciembre de 2028, lo que podría abrir nuevas posibilidades para la exploración del planeta.