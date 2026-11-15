NASA alerta sobre un potente El Niño que podría superar al histórico de 1997

Los científicos de NASA están monitoreando un El Niño excepcionalmente potente que podría crecer incluso más que el histórico evento de 1997, que provocó condiciones climáticas extremas en diversas regiones del planeta. Utilizando 35 años de observaciones satelitales, los investigadores compararon el El Niño de 2026 en desarrollo con algunos de los episodios más fuertes jamás registrados, revelando similitudes notables y diferencias importantes.

El fenómeno de El Niño es un ciclo climático recurrente que se desarrolla cada dos a siete años, caracterizado por el aumento de las temperaturas oceánicas en partes del Pacífico ecuatorial. Estos cambios pueden alterar la circulación atmosférica y modificar los patrones climáticos más allá del océano Pacífico.

Los dos eventos de El Niño más poderosos en tiempos recientes ocurrieron en 1997-98 y 2015-16. Ambos tuvieron consecuencias devastadoras, incluyendo incendios destructivos en Indonesia y la Amazonía, sequías severas y fallos en los cultivos en África del Sur, así como intensas lluvias y inundaciones costeras en California. Ahora, el El Niño de 2026 se perfila como otro evento importante, con datos satelitales que sugieren que podría rivalizar con esos episodios históricos.

Cómo se fortalece El Niño en el Pacífico

El desarrollo de El Niño depende de una compleja interacción entre las temperaturas oceánicas y los vientos atmosféricos. En condiciones normales, los vientos alisios empujan las aguas superficiales cálidas hacia el Pacífico occidental, lo que provoca que el agua cálida se acumule en esa zona, donde el nivel del mar es ligeramente más alto que en el este.

Cuando los vientos alisios se debilitan, parte de esa agua cálida comienza a desplazarse hacia el este a través del Pacífico. Este cambio puede debilitar aún más los vientos o, en ocasiones, hacer que cambien de dirección. Esto permite que más agua cálida se expanda hacia el este, reforzando el proceso y elevando las temperaturas y los niveles del mar en el centro y este del Pacífico.

Aunque el proceso subyacente es similar cada vez, no hay dos eventos de El Niño que se desarrollen de la misma manera. Su comportamiento depende en parte de dónde se acumula el agua más cálida y de cómo responde la atmósfera a las cambiantes condiciones oceánicas.

"La búsqueda del El Niño 'típico' es muy esquiva", afirmó Josh Willis, científico del proyecto para misiones de nivel del mar en el Jet Propulsion Laboratory de NASA. "Todos son diferentes en términos de dónde ocurren y cómo se manifiestan sus impactos".

NASA revela similitudes sorprendentes con 1997

Para comprender cómo el actual El Niño se compara con eventos anteriores, los científicos están examinando décadas de mediciones satelitales de la altura de la superficie oceánica. Esta técnica, denominada altimetría satelital, mide cambios sutiles en la elevación de la superficie del océano. Dado que el agua de mar se expande al calentarse, los niveles del mar inusualmente altos en el Pacífico ecuatorial central y oriental pueden revelar dónde se acumula el calor durante El Niño.

Los mapas de comparación de NASA muestran las diferencias en la altura de la superficie del océano del Pacífico el 13 de octubre de 1997 (izquierda) y el 12 de octubre de 2026 (derecha). Las mediciones anteriores fueron recopiladas por el satélite TOPEX/Poseidon, mientras que las observaciones más recientes provienen del satélite Sentinel-6 Michael Freilich. Los científicos del JPL procesaron ambos conjuntos de datos para facilitar la comparación de los eventos.

Los mapas utilizan el color rojo para identificar áreas donde la superficie del océano está más alta de lo habitual, mientras que el blanco representa condiciones normales y el azul indica áreas donde los niveles del mar están por debajo del promedio. Para aislar mejor los efectos de El Niño y otros cambios naturales temporales, los investigadores eliminaron las variaciones asociadas con patrones estacionales y tendencias a largo plazo.

Una gran ventaja de estas observaciones es su notable consistencia. Las misiones satelitales sucesivas han seguido trayectorias casi idénticas, con períodos de operación superpuestos que permiten a los científicos comparar mediciones a través de décadas.

"Lo que es único en la altimetría es que tenemos un registro de 35 años de casi idénticos satélites volando por casi la misma trayectoria, con cada misión superponiéndose a la siguiente", explicó Willis. "Eso nos permite mirar hacia atrás en el tiempo y comparar este El Niño con lo que sucedió en 1997. Y en este momento, este está en camino de ser aún más grande".

Por qué el El Niño de 2026 se asemeja a un gigante climático histórico

El El Niño de 2026 se intensificó de manera mucho más abrupta que el poderoso evento de 1997-98. A pesar de esa diferencia en el tiempo, las mediciones satelitales de NASA de octubre revelan similitudes sorprendentes en cómo se están desarrollando ambos eventos.

En ambos casos, el Pacífico muestra una marcada diferencia en el nivel del mar (bajo en el oeste y alto en el este). Las observaciones también muestran agua cálida inusualmente elevada que se extiende hacia el este a lo largo del ecuador hasta llegar a la costa de Sudamérica.

Estas similitudes sugieren que el evento de 2026 podría producir efectos climáticos similares a los experimentados durante el El Niño de 1997-98. Ese episodio anterior trajo lluvias sustanciales a California y otras partes del sur de Estados Unidos, lo que plantea la posibilidad de condiciones comparables durante el próximo invierno.

Sin embargo, el poderoso El Niño de 2015-16 demuestra por qué las similitudes en la fuerza general no necesariamente se traducen en impactos climáticos idénticos. Para esa comparación, los científicos de NASA también examinaron las mediciones de altura de la superficie oceánica del 12 de octubre de 2015, registradas por el satélite Jason-2. Los datos se colocaron junto a las observaciones de aproximadamente la misma época del año en 1997 y 2026.

Aunque el evento de 2015 también presentaba agua cálida excepcional y niveles elevados del mar a lo largo del ecuador, esa agua cálida no se extendió hacia la costa sudamericana con la misma intensidad que durante los otros dos eventos.

Los patrones de lluvia resultantes también fueron diferentes. Durante el invierno de 2015-16, gran parte de la precipitación asociada con El Niño se concentró sobre Centroamérica y el sureste de Estados Unidos, mientras que México experimentó inundaciones significativas.

¿El Niño traerá clima extremo en el invierno de 2026-27?

Las últimas observaciones han llevado a los científicos a monitorear de cerca cómo se desarrolla el El Niño de 2026 y lo que podría significar para las condiciones climáticas en los próximos meses. En su pronóstico del 8 de octubre de 2026, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estimó una probabilidad del 83 por ciento de que se produzcan condiciones de El Niño fuertes a muy fuertes durante los primeros tres meses de 2027.

Ese pronóstico apunta a la posibilidad de un evento climático particularmente significativo, pero no establece exactamente dónde ocurrirán los efectos más severos. El Niño puede influir en el clima de gran parte del planeta al cambiar el movimiento de calor y humedad a través de la atmósfera. Sin embargo, esos efectos se vuelven cada vez más difíciles de predecir a medida que se alejan del Pacífico tropical, donde otros procesos atmosféricos pueden alterar o debilitar los patrones esperados.

Como resultado, incluso la fuerte similitud entre los eventos de 2026 y 1997 no puede garantizar que el próximo invierno se desarrolle de la misma manera. "Siempre hay un poco de azar aquí", dijo Willis. "Solo porque este El Niño se parezca al de 1997 no significa que será exactamente igual; es solo nuestra mejor suposición en este momento".

La consistencia sin precedentes del registro satelital proporciona a los investigadores una valiosa forma de reconocer patrones familiares y evaluar la magnitud del El Niño en desarrollo. Pero si el invierno de 2026-27 finalmente igualará el clima extremo de eventos históricos anteriores dependerá de cómo interactúen el océano y la atmósfera en los meses venideros.