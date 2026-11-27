El oxígeno es vital para la vida, pero en ciertas condiciones puede resultar tóxico, especialmente en personas con trastornos neurológicos y mitocondriales. Un estudio realizado por científicos del Gladstone Institutes reveló que las proteínas defectuosas pueden interferir con la capacidad de las mitocondrias para consumir oxígeno, permitiendo que niveles perjudiciales se acumulen en los tejidos. Sorprendentemente, los ratones con un trastorno genético que causa degeneración de neuronas motoras vivieron tres veces más tiempo cuando respiraron aire con menor concentración de oxígeno.

Desde hace una década, la investigadora Isha Jain, PhD, ha estudiado cómo los niveles de oxígeno influyen en la salud y la enfermedad. Su investigación ha explorado cómo la disponibilidad reducida de oxígeno en altitudes elevadas puede tener efectos beneficiosos en condiciones que van desde el síndrome de Leigh hasta la diabetes y tumores sólidos.

Expandiendo el Potencial de la Terapia de Hipoxia

Jain y su equipo se propusieron investigar si la reducción de los niveles de oxígeno podría beneficiar a personas con trastornos raros y comunes que implican disfunción mitocondrial y daño neurológico. Para un nuevo estudio publicado en Nature Metabolism, colaboraron con James Shorter, PhD, y Daniel Southworth, PhD, ambos profesores de bioquímica y biofísica en la Universidad de Pensilvania y en UC San Francisco, respectivamente.

Los investigadores descubrieron que una proteína disfuncional llamada HTRA2 puede causar la acumulación de oxígeno a niveles peligrosos en los tejidos. Reducir la concentración de oxígeno en el aire no solo extendió drásticamente la vida de los ratones, sino que también mejoró la función cerebral en aquellos que experimentaban degeneración de neuronas motoras asociada con HTRA2 defectuosa.

La doctora Jain afirmó: "Esta proteína está relacionada con muchas otras condiciones, por lo que nuestros hallazgos sugieren que la terapia de hipoxia podría ser transformadora para el tratamiento de muchas enfermedades neurológicas".

Cómo el Exceso de Oxígeno se Vuelve Tóxico para el Cerebro

Las células contienen estructuras diminutas llamadas mitocondrias, que utilizan oxígeno para generar la energía necesaria para el funcionamiento del cuerpo. Uno de los componentes más importantes de este sistema de producción de energía es el Complejo 1, la máquina molecular más grande dentro de la maquinaria respiratoria de las mitocondrias.

El postdoctorado Ankur Garg, quien fue el primer autor del estudio, comentó: "Cada vez que respiramos, el 90 por ciento del oxígeno que consumimos va a nuestras mitocondrias. Pero si el Complejo 1 no funciona correctamente, las mitocondrias no pueden quemar oxígeno a tasas normales".

Cuando las mitocondrias pierden la capacidad de consumir oxígeno de manera eficiente, el oxígeno no utilizado puede acumularse en los tejidos circundantes, alcanzando eventualmente niveles tóxicos. Este proceso puede contribuir al daño cerebral asociado con ciertos trastornos mitocondriales y neurológicos. Los investigadores sospecharon que reducir la disponibilidad de oxígeno podría ayudar a prevenir parte de este daño.

Identificando las Causas Genéticas de la Toxicidad por Oxígeno

Para identificar enfermedades que podrían beneficiarse de la terapia de hipoxia, el equipo revisó datos de un experimento previo. Buscaron genes cuya ausencia perjudicara el crecimiento celular en condiciones normales de oxígeno, pero que permitiera que las células crecieran normalmente al reducirse los niveles de oxígeno.

Al comparar estos resultados con una base de datos de trastornos genéticos conocidos, identificaron 75 genes asociados directamente con enfermedades que podrían beneficiarse de la terapia de hipoxia. Entre los candidatos más prometedores se encontraba el gen que codifica HTRA2.

Más investigaciones revelaron que HTRA2 trabaja junto a otra proteína llamada CLPB para mantener la integridad estructural del Complejo 1. Jain explicó: "Juntas, estas dos proteínas actúan como un equipo de limpieza dentro de las mitocondrias, evitando que la maquinaria se obstruya con cúmulos de proteínas mal plegadas".

El equipo encontró que cuando HTRA2 y CLPB están ausentes o funcionan incorrectamente, este sistema de mantenimiento celular se descompone, lo que resulta en que un componente crítico del Complejo 1 deje de funcionar correctamente.

Respirar Menos Oxígeno Triplica la Vida en Ratones

Para determinar si reducir los niveles de oxígeno podría ofrecer beneficios terapéuticos en un organismo vivo, los investigadores realizaron experimentos en ratones deficientes en HTRA2. Los ratones que respiraron aire con menos oxígeno vivieron tres veces más que aquellos que respiraron aire atmosférico normal, que contiene aproximadamente el 21 por ciento de oxígeno. Este tratamiento también redujo la inflamación en el estriado, una región del cerebro.

Garg concluyó: "Al demostrar que estos ratones pudieron ser tratados con bajo oxígeno, nuestro estudio amplía el potencial de la terapia de hipoxia a una amplia gama de condiciones que afectan al Complejo 1 mitocondrial, ya sea directamente o indirectamente como en el caso de la deficiencia de HTRA2".

Desarrollando un Medicamento que Imite el Bajo Oxígeno

Aunque los experimentos involucraron hacer que los ratones respiraran aire con concentraciones reducidas de oxígeno, Jain y sus colegas trabajan hacia un enfoque más práctico. Están desarrollando un medicamento llamado HypoxyStat que podría reproducir los beneficios terapéuticos del bajo oxígeno a través de una pastilla o inyección.

Jain concluyó: "En este momento, no hay tratamientos disponibles de manera uniforme para las enfermedades mitocondriales, y la terapia de hipoxia ofrece la esperanza de que podríamos tratar no solo una, sino muchas de estas condiciones genéticas".