Medicamentos para osteoporosis podrían reducir el riesgo de demencia en un 24% según estudio

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Hong Kong reveló que una clase común de medicamentos usados para tratar la osteoporosis podría tener un beneficio inesperado: la reducción del riesgo de desarrollar Alzheimer y otras formas de demencia. En esta investigación, que incluyó a más de 120,000 adultos mayores, se observó que los pacientes que tomaron ciertos medicamentos para fortalecer sus huesos tenían una menor probabilidad de desarrollar demencia.

Los fármacos en cuestión, conocidos como bisfosfonatos que contienen nitrógeno (NBPs), son ampliamente recetados para prevenir la pérdida ósea y las fracturas. Los hallazgos sugieren que estos tratamientos establecidos podrían servir también para proteger el cerebro en envejecimiento. La investigación fue publicada en la revista Alzheimer's & Dementia.

Actualmente, más de 55 millones de personas en todo el mundo viven con demencia, y se espera que esta cifra alcance los 139 millones para el año 2050. La Organización Mundial de la Salud ha identificado la demencia como una prioridad de salud global. A pesar de que los primeros medicamentos diseñados para ralentizar la progresión del Alzheimer han sido aprobados recientemente, su alto costo y su limitada aplicabilidad a algunos pacientes siguen siendo desafíos importantes.

Estos obstáculos han incrementado el interés en encontrar formas asequibles de prevenir o retrasar la demencia antes de que aparezcan los síntomas. Una estrategia prometedora es identificar medicamentos existentes que puedan ofrecer beneficios adicionales más allá de las condiciones para las que fueron originalmente diseñados.

La conexión sorprendente entre la salud ósea y la demencia

Tanto la osteoporosis como la demencia afectan a muchos adultos mayores. La osteoporosis debilita los huesos, haciéndolos más propensos a fracturas, mientras que la demencia afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Ambas condiciones comparten varios factores de riesgo, como la edad avanzada, ser mujer y tener bajos niveles de actividad física.

Investigaciones anteriores del mismo equipo de HKUMed establecieron que la osteoporosis y las fracturas son factores de riesgo independientes para la demencia. También encontraron que las personas que ya viven con demencia tienen una mayor probabilidad de caerse y fracturarse huesos.

Esta relación plantea una posibilidad intrigante: los medicamentos que tratan la osteoporosis podrían ayudar a reducir el riesgo de demencia.

Los tratamientos más comúnmente recetados para la osteoporosis incluyen el alendronato y el zoledronato, ambos pertenecientes a la clase de medicamentos NBP. Estos fármacos actúan ralentizando la descomposición del tejido óseo, lo que ayuda a mantener la fortaleza ósea y a reducir la probabilidad de fracturas.

Los científicos también han comenzado a descubrir evidencia de que algunos de los procesos biológicos influenciados por estos medicamentos pueden estar involucrados en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Esta superposición ha llevado a los investigadores a investigar si los NBPs podrían ofrecer beneficios para el cerebro además de los que ya proporcionan al esqueleto.

Estudio de 120,000 pacientes revela una reducción del riesgo de demencia de hasta el 24%

Para explorar esta posibilidad, los investigadores de HKUMed examinaron registros médicos electrónicos de toda Hong Kong, analizando datos de más de 120,000 pacientes de 60 años o más. Todos los participantes tenían osteoporosis o fracturas por fragilidad, que son fracturas que pueden ocurrir tras lesiones relativamente menores debido al debilitamiento de los huesos.

Los registros abarcaron el período de 2005 a 2020, lo que permitió al equipo investigar cómo diferentes tratamientos para la osteoporosis estaban asociados con el riesgo de demencia a lo largo del tiempo.

Los resultados revelaron una diferencia notable. Los pacientes que tomaron NBPs tenían un 16% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer y demencias relacionadas en comparación con aquellos que no recibieron medicamentos para la osteoporosis.

La asociación fue aún más fuerte cuando se compararon los usuarios de NBP con pacientes que tomaron otros tipos de medicamentos para la osteoporosis. En esta comparación, el riesgo de demencia fue un 24% menor entre quienes recibieron NBPs.

Las mujeres y los pacientes que habían sufrido fracturas de cadera mostraron asociaciones particularmente fuertes entre el tratamiento con NBP y la reducción del riesgo de demencia.

Los investigadores también estimaron que tratar a 48 pacientes con NBPs durante cinco años podría prevenir potencialmente un caso de demencia. Si futuras investigaciones confirman que los medicamentos reducen directamente el riesgo de demencia, las implicaciones podrían ser sustanciales, especialmente para los adultos mayores que ya necesitan tratamiento para la osteoporosis.

A pesar de que los hallazgos provienen de un estudio observacional y no establecen que los medicamentos prevengan la demencia, ofrecen evidencia que respalda una mayor investigación sobre si estos fármacos podrían ayudar a retrasar o prevenir el deterioro cognitivo.

¿Pueden los medicamentos existentes para la osteoporosis ayudar a prevenir el Alzheimer?

El Profesor Cheung Ching-lung, profesor asociado en el Departamento de Farmacología y Farmacia de HKUMed, afirmó que los hallazgos destacan la posibilidad de que un tratamiento conocido para la osteoporosis pueda ofrecer dos importantes beneficios para la salud.

"Nuestro estudio proporciona evidencia de que los NBPs pueden ofrecer beneficios duales al fortalecer los huesos y reducir el riesgo de fracturas, así como potencialmente prevenir el ADRD. Su posible papel neuroprotector proporciona una base empírica y respalda futuras investigaciones sobre la efectividad real de este medicamento en la prevención o retraso del deterioro cognitivo asociado al ADRD."

La ventaja potencial de este enfoque es que los NBPs ya están ampliamente disponibles y tienen un historial establecido de uso en el tratamiento de la osteoporosis. En lugar de desarrollar un medicamento completamente nuevo desde cero, los investigadores podrían investigar si estos tratamientos existentes ofrecen una protección adicional para las personas con mayor riesgo de demencia.

Los hallazgos son particularmente relevantes a medida que las poblaciones de todo el mundo envejecen y el número de personas afectadas por demencia sigue aumentando.

"Estos hallazgos son significativos, ya que demuestran un enfoque potencial para reducir el riesgo de demencia en una población vulnerable utilizando NBPs seguros y ampliamente disponibles. En nuestra sociedad que envejece rápidamente, estos hallazgos sugieren que, mientras se esperan nuevas terapias, los medicamentos existentes también pueden proporcionar protección adicional para poblaciones de alto riesgo", afirmó el Profesor Cheung.

Se necesitarán más estudios para determinar si los NBPs pueden prevenir o retrasar directamente la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas. Sin embargo, los resultados sugieren que los medicamentos ya recetados para proteger los huesos en envejecimiento podrían también tener un papel importante en la protección de la salud cerebral.

Acerca del equipo de investigación

La investigación fue liderada por el Profesor Cheung Ching-lung del Departamento de Farmacología y Farmacia de HKUMed. El Dr. Sing Chor-wing, del mismo departamento, fue el primer autor del estudio. Otros investigadores incluyeron al Profesor Chan Koon-ho, el Dr. Patrick Chiu Ka-chun y la Profesora Kathryn Tan Choon-beng, todos del Departamento de Medicina en la Escuela de Medicina Clínica de HKUMed.