El uso de medicamentos para tratar la ansiedad y los trastornos del sueño en adultos mayores con demencia o problemas cognitivos podría estar generando efectos adversos significativos en su salud cerebral. Según un estudio realizado por la Universidad de Buffalo, se estima que casi uno de cada tres adultos mayores en esta situación consume fármacos que pueden agravar su función cerebral y aumentar el riesgo de hospitalización y muerte prematura.

Los investigadores alertaron que, a pesar de los avances logrados en la última década, el daño relacionado con la medicación sigue siendo una amenaza importante y potencialmente prevenible para el envejecimiento saludable. Entre los efectos negativos se encuentran un mayor número de visitas a emergencias, estancias hospitalarias más largas y un deterioro en la salud mental.

El análisis, que incluyó datos de 2,796 adultos mayores con trastornos cognitivos que vivían de manera independiente, reveló que la proporción de aquellos expuestos a medicamentos potencialmente inapropiados disminuyó del 39.3% en 2011 al 29.3% en 2022. El Dr. Haowen Hsu, autor principal del estudio, explicó que "esta población presenta problemas mentales relacionados con el sistema nervioso central, y estos medicamentos pueden ser demasiado para los adultos mayores si se utilizan de manera inapropiada".

El estudio también sugirió que los adultos mayores que han estado tomando benzodiazepinas, como el Xanax, o medicamentos para dormir, como el Ambien, podrían beneficiarse de una reducción supervisada de la dosis o de la discontinuación gradual. Estos fármacos pueden afectar negativamente la función cognitiva, el equilibrio y la coordinación.

"La palabra clave para los pacientes en este grupo de edad es 'deprescribir', lo que significa eliminar medicamentos inapropiados y reducir la frecuencia o la dosis. En algunos casos, se trata de reemplazar el medicamento actual por uno más suave", indicó Hsu, subrayando la importancia de que los proveedores de salud trabajen en conjunto con farmacéuticos y enfermeros de atención domiciliaria para optimizar la seguridad de los medicamentos.

El equipo de investigación se basó en los Criterios Beers de la American Geriatrics Society, que identifican aproximadamente 100 medicamentos que pueden representar riesgos para los adultos mayores. Se centraron en aquellos que podrían presentar peligros adicionales para las personas con trastornos cognitivos diagnosticados.

A pesar de que el estudio no exploró las causas de la disminución en la exposición a medicamentos perjudiciales, Hsu atribuyó esta mejora a una mayor concienciación entre investigadores y clínicos en las últimas dos décadas. Sin embargo, advirtió que un tercio de la población objetivo aún está expuesta a estos medicamentos dañinos.

El estudio también destacó la importancia de revisiones exhaustivas de medicamentos durante las citas ambulatorias rutinarias y sugirió la incorporación de herramientas de evaluación clínica, como el Drug Burden Index, para prevenir complicaciones evitables. Se necesita más investigación para establecer si la mejora en el uso de medicamentos puede aumentar la calidad de vida y reducir las hospitalizaciones en adultos mayores con dificultades cognitivas.

Los hallazgos llegan en un momento crucial, ya que, según un informe reciente de la Oficina del Censo de EE. UU., por primera vez en la historia, los adultos mayores de 65 años superan en número a los niños de 0 a 5 años a nivel mundial. No obstante, una mayor longevidad no siempre significa más años de buena salud, ya que cerca del 75% de los adultos mayores presentan al menos dos condiciones de salud crónicas.

El trabajo de investigación se enmarca dentro de la iniciativa interdisciplinaria Team Alice, dedicada a la seguridad de los medicamentos, que toma su nombre de Alice Brennan, quien falleció en 2009 tras recibir una prescripción de un relajante muscular considerado inapropiado. La experiencia de su hija, Mary Brennan-Taylor, busca inspirar cambios en el sistema de salud para evitar que otros pacientes sufran consecuencias similares.