Investigaciones recientes de la Universidad de Tel Aviv sugirieron que los humanos prehistóricos recolectaban piedras coloridas, fósiles y herramientas antiguas como recuerdos personales hace aproximadamente 500.000 años. Este comportamiento aparentemente simple pudo haber influido en la evolución de la memoria humana, las relaciones sociales y la identidad personal.

El estudio fue liderado por el Dr. Yoav Ram de la Escuela de Zoología, junto con el Prof. Ran Barkai y la Dr. Ella Assaf del Departamento de Arqueología. Colaboraron con el Prof. Liad Mudrik de la Escuela de Ciencias Psicológicas y el Dr. Bar Efrati de la Universidad de Oxford. Sus hallazgos se publicaron en la revista Evolutionary Anthropology.

Los investigadores examinaron un aspecto curioso del comportamiento humano prehistórico: la tendencia a recolectar y conservar objetos que no tenían una función práctica obvia. A través de evidencias arqueológicas y teorías evolutivas, sugirieron que estos objetos podían tener un significado personal, actuando como recordatorios tangibles de experiencias pasadas.

Las evidencias provienen de varios sitios arqueológicos en Israel, que datan de cientos de miles de años. En la Cueva de Qesem, se descubrieron pequeñas piedras coloridas que habían sido transportadas desde diferentes ubicaciones sin un uso identificable. En el Valle de Sakhnin, se hallaron hachas de mano elaboradas con pedernal que contenían fósiles o características geológicas distintivas, diseñadas para que estos rasgos inusuales fueran visibles y táctiles.

Además, se encontraron herramientas de pedernal más antiguas en Revadim, Jaljulia y Cueva de Qesem, que habían sido recuperadas después de haber sido alteradas por el tiempo. Aunque algunas de estas herramientas habían sido afiladas nuevamente, gran parte de su superficie original y evidencias de la artesanía anterior permanecieron intactas. Los investigadores propusieron que estas señales de antigüedad podían haber aumentado el valor de los objetos para sus coleccionistas.

Los investigadores sugirieron que llevar un objeto a casa desde un lugar específico podría haber proporcionado a los humanos primitivos una pista física para recordar una experiencia personal. Detalles sensoriales como el color, la forma y la textura del objeto podrían haber ayudado a distinguir entre recuerdos vividos, relatos ajenos o imaginaciones. A diferencia de muchos objetos cotidianos, un recuerdo puede tener un significado único para su propietario y ser compartido con otros.

La habilidad para recordar experiencias personales tiene un valor social considerable. Recordar encuentros previos, alianzas y derechos sobre ubicaciones específicas puede ayudar a las personas a navegar relaciones sociales complejas. A través de generaciones, la práctica de recolectar y utilizar recuerdos pudo haber creado presiones evolutivas que favorecieron mecanismos cerebrales que ayudan a identificar el origen y la fiabilidad de los recuerdos.

Esta interacción entre los objetos físicos recolectados y los procesos biológicos en el cerebro humano pudo haber contribuido al desarrollo de la memoria autobiográfica, que permite recordar eventos de la vida personal y conectar estos recuerdos en una narrativa continua. Esta forma de memoria es fundamental para comprender la identidad y su evolución a lo largo del tiempo.

El Prof. Barkai sugirió que este comportamiento pudo haberse desarrollado en respuesta a cambios ambientales significativos que forzaron a los humanos primitivos a adaptar sus estrategias de caza. La desaparición de grandes animales, como los elefantes, requirió el desarrollo de nuevos métodos de caza y la exploración de nuevos paisajes.

Los autores advirtieron que su explicación sigue siendo una hipótesis. No todos los objetos inusuales recolectados eran necesariamente souvenirs, pero los hallazgos arqueológicos apuntan a una larga historia de recolectar y retener objetos asociados con recuerdos personales, que se extiende desde hace aproximadamente medio millón de años hasta el presente. Este comportamiento persistente sugiere que la recolección de objetos significativos pudo haber influido en la cognición humana a lo largo de nuestra evolución.

El Dr. Ram concluyó que cuando los humanos primitivos llevaban una piedra colorida o una herramienta antigua a su cueva, ese objeto podía ayudarles a recordar un evento significativo a lo largo de sus vidas. De esta manera, los recuerdos pudieron convertirse en una especie de 'dispositivo de memoria externo', apoyando la evolución de los mecanismos cerebrales responsables de la memoria autobiográfica, que es tan característica de los humanos y tan importante en la formación de nuestra identidad.