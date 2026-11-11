Los energizantes están relacionados con un aumento del 1100% en casos de paro cardíaco

Los energizantes y suplementos estimulantes están generando preocupaciones sobre la salud cardíaca tras la publicación de un estudio que evidenció un patrón preocupante en los informes de emergencias cardiovasculares. Los productos que contienen cafeína y otros estimulantes aparecieron con mucha más frecuencia en los reportes de paro cardíaco, infartos y otros problemas cardíacos en comparación con aquellos que no contenían estos ingredientes.

Los hallazgos resultaron especialmente alarmantes entre los jóvenes adultos. Las personas de entre 18 y 34 años representaron una porción considerable de los problemas cardíacos reportados relacionados con productos con cafeína, según la investigación preliminar presentada en las Sesiones Científicas 2026 de la Asociación Americana del Corazón.

A pesar de la gravedad de los hallazgos, los investigadores subrayaron que estos no establecen que los energizantes o suplementos estimulantes causen estas emergencias médicas. Sin embargo, la inusualmente alta frecuencia de ciertos eventos cardiovasculares en los informes de seguridad de la FDA sugiere que estos productos, ampliamente disponibles, merecen un examen más detenido.

Crecimiento de preocupaciones sobre los energizantes y la salud cardíaca

La industria de los energizantes ha crecido rápidamente, con ventas que más que se duplicaron en la última década, superando los 20 mil millones de dólares en 2024. A pesar de su popularidad, los científicos aún disponen de información limitada sobre los efectos cardiovasculares de los energizantes y suplementos que contienen estimulantes.

La evidencia existente sugiere que consumir grandes cantidades de cafeína puede dañar el sistema cardiovascular. Los profesionales médicos han documentado casos de arritmias (ritmos cardíacos irregulares) y muertes cardíacas súbitas tras el consumo de estos productos. Algunos de estos incidentes involucraron a jóvenes que no tenían factores de riesgo previamente identificados para enfermedades cardíacas.

Una declaración científica de la Asociación Americana del Corazón sobre cafeína y enfermedades cardiovasculares de 2026 indica que la mayoría de los adultos pueden consumir hasta 400 mg de cafeína al día sin preocupaciones significativas de seguridad (equivalente a hasta cinco tazas de café negro de 8 onzas).

Sin embargo, las concentraciones de cafeína pueden diferir drásticamente entre productos. Algunos energizantes proporcionan hasta tres veces más cafeína por onza líquida que el café preparado, mientras que algunos suplementos pre-entrenamiento contienen más de 12 veces la concentración encontrada en el café.

Otro aspecto preocupante es cómo se regulan estos productos. La FDA clasifica los energizantes y suplementos estimulantes como alimentos o suplementos dietéticos en lugar de medicamentos. Como resultado, no están sujetos a los mismos requisitos de pruebas de seguridad que deben cumplir los medicamentos antes de ingresar al mercado.

"Estos productos se comercializan como estimulantes cotidianos y se venden junto a refrescos y agua embotellada, por lo que la mayoría de la gente supone que no presentan un riesgo real", afirmó Sai Samayamanthula, autor del estudio y estudiante de medicina de cuarto año en la Universidad de Virginia. "Para muchas personas saludables, si estos productos se consumen ocasionalmente, el riesgo probablemente sea pequeño. Sin embargo, las personas que consumen energizantes o suplementos que contienen estimulantes de manera regular pueden rápidamente superar el límite diario recomendado de cafeína, por lo que es importante que sepan que puede haber un riesgo de daño cardiovascular asociado a estos productos."

Informes de la FDA revelan diferencias notables en eventos cardíacos

Para investigar posibles preocupaciones de seguridad cardiovascular, los investigadores examinaron una base de datos federal que contenía informes de reacciones adversas sospechosas a alimentos y suplementos dietéticos. Compararon productos que contenían cafeína y otros estimulantes con productos que no contenían estos ingredientes.

El grupo de comparación incluyó productos comúnmente consumidos como refrescos, batidos, vitaminas, barras de proteínas y batidos de reemplazo de comidas. Los investigadores examinaron informes que involucraron a personas de 13 años o más presentados entre 2017 y 2025.

Varios aspectos destacados surgieron en el análisis:

Paro cardíaco: Los informes que involucraron productos con cafeína y estimulantes fueron aproximadamente 11 veces más propensos a mencionar paro cardíaco que los informes que involucraron productos sin estos ingredientes.

Infartos: Los infartos aparecieron aproximadamente 4.5 veces más frecuentemente en informes asociados con energizantes y suplementos estimulantes.

Ritmos cardíacos anormales: Los informes que involucraron productos estimulantes fueron aproximadamente cuatro veces más propensos a incluir arritmias ventriculares o palpitaciones cardíacas.

Otros síntomas cardiovasculares: Los investigadores también identificaron frecuencias de informes más altas para ritmo cardíaco rápido (casi 3 veces más), dolor en el pecho (2.71 veces más) y desmayos (aproximadamente 2 veces más).

Jóvenes adultos: Aproximadamente el 45% de los informes de eventos cardiovasculares que involucraron productos con cafeína y estimulantes concernieron a adultos de entre 18 y 34 años.

Hombres y mujeres: Patrones comparables aparecieron en los informes presentados para ambos sexos.

Estas diferencias describen la frecuencia con la que aparecieron ciertos problemas médicos dentro de los informes de la FDA. No significan que las personas que consumen energizantes enfrenten un riesgo 11 veces mayor de paro cardíaco o un riesgo 4.5 veces mayor de tener un infarto.

"Nuestros hallazgos apoyan la necesidad de un monitoreo de seguridad más sistemático de los productos que contienen cafeína y estimulantes. Además, los profesionales de la salud deberían recordar preguntar a sus pacientes más jóvenes que presenten palpitaciones, dolor en el pecho o desmayos si consumen recientemente o de manera regular estos productos", concluyó Samayamanthula.

Por qué los jóvenes adultos pueden ser particularmente vulnerables

Uno de los hallazgos más notables fue la gran proporción de informes cardiovasculares que involucraron a jóvenes adultos. Los investigadores aún no han determinado por qué la conexión entre los productos estimulantes y los problemas cardíacos reportados apareció con tanta frecuencia en este grupo de edad.

Varias explicaciones son posibles. Los consumidores más jóvenes pueden usar energizantes y suplementos estimulantes con más frecuencia, aumentando la probabilidad de que estos productos aparezcan en los informes de emergencias médicas. Cómo se consumen los productos también podría influir en el patrón. Factores que podrían contribuir incluyen las circunstancias que rodean su uso (por ejemplo, consumirlos antes de un ejercicio intenso o mezclarlos con alcohol o drogas). Algunos individuos pueden tener condiciones cardíacas no diagnosticadas que podrían hacerlos más susceptibles a complicaciones cardiovasculares.

Estas posibilidades siguen siendo inciertas, y se necesitarán investigaciones adicionales para determinar qué factores, si es que hay alguno, ayudan a explicar la inusualmente alta frecuencia de reportes entre los jóvenes adultos.

¿Los energizantes realmente causan infartos?

Aunque los resultados plantean preguntas importantes sobre los productos que contienen cafeína concentrada y otros estimulantes, los expertos advierten contra interpretar los hallazgos como prueba de una causa directa.

"Este estudio plantea preocupaciones de que los productos con cantidades muy altas de cafeína pueden ser perjudiciales para el sistema cardiovascular", dijo Gregory M. Marcus, M.D., M.A.S., FAHA, presidente de la declaración científica de 2026 de la Asociación Americana del Corazón sobre cafeína y enfermedades cardiovasculares. "Aunque hay razones biológicas por las que esa conexión podría ser posible, el estudio no prueba que los productos de cafeína causen estos eventos, ya que otros factores podrían haber influido en los resultados encontrados en este análisis. Se necesita más investigación para comprender si estos productos estimulantes son realmente responsables de los eventos cardíacos reportados."

Cómo los investigadores analizaron los informes de seguridad de la FDA

El equipo de investigación revisó 28,345 informes de eventos adversos posibles presentados a una base de datos de seguridad de la FDA desde 2017 hasta 2025.

De estos, 854 informes involucraron energizantes o suplementos dietéticos que contenían cafeína u otros estimulantes. Los restantes 27,491 informes concernieron a productos sin ingredientes de cafeína o estimulantes y sirvieron como grupo de comparación.

Los investigadores clasificaron los productos según los ingredientes que contenían. La categoría de estimulantes incluyó cafeína, metilxantinas (teobromina, guaraná, yerba mate, extractos de té/café) y simpaticomiméticos (sinefrina, yohimbina, efedra, DMAA, higenamina).

En lugar de evaluar marcas individuales, los investigadores agruparon los productos por sus ingredientes. Por lo tanto, los hallazgos se aplican a categorías amplias de productos con cafeína y estimulantes y no identifican ninguna marca particular como más peligrosa que otra.

Los investigadores también destacaron limitaciones importantes en los datos disponibles. Los informes fueron presentados voluntariamente por miembros del público, consumidores, profesionales de la salud y fabricantes, lo que significa que la base de datos no proporciona un registro completo de todos los que experimentaron una posible reacción adversa.

Igualmente importante, los investigadores no pudieron determinar cuántas personas consumieron estos productos sin desarrollar problemas cardiovasculares. Tampoco pudieron establecer cuántas personas experimentaron problemas cardíacos pero nunca presentaron un informe.

Sin esos datos, el análisis no puede calcular la probabilidad real de un infarto, paro cardíaco u otro evento cardiovascular entre los consumidores de energizantes y suplementos estimulantes.

No obstante, los hallazgos revelan una señal de seguridad potencialmente importante. Los investigadores afirman que se necesita un monitoreo más sistemático y más estudios para determinar si estos productos contribuyen directamente a problemas cardíacos graves, particularmente entre los jóvenes adultos que los consumen con frecuencia.