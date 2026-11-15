Los campos magnéticos extraños de Urano y Neptuno podrían tener una explicación definitiva

Desde que la sonda Voyager 2 de la NASA exploró Urano y Neptuno en la década de 1980, los científicos han estado intrigados por los extraños campos magnéticos de estos planetas. A diferencia de la Tierra, que posee un campo magnético relativamente ordenado, Urano y Neptuno presentan campos distorsionados y notablemente inclinados. Un nuevo estudio sugiere que las condiciones extremas en el interior de estos gigantes helados podrían ser la clave para entender este fenómeno.

La investigación, publicada en Communications Physics, fue liderada por científicos de la Universidad de Texas en Austin, en colaboración con la Universidad de California, Los Ángeles, el Imperial College London y la Universidad de Northumbria. Los investigadores propusieron que los cambios en la conductividad eléctrica de los materiales bajo condiciones extremas podrían explicar la inusual magnetosfera de estos planetas.

El estudio reveló que los campos magnéticos de Urano y Neptuno podrían cambiar drásticamente en unas pocas décadas, lo que contrasta con la estabilidad del campo magnético terrestre, que solo se desplaza un grado cada 50 años. Según los modelos, los ejes magnéticos de los gigantes helados podrían experimentar cambios significativos en períodos relativamente cortos, incluso en algunas simulaciones, el ángulo de inclinación se desplazó por decenas de grados en solo unas pocas décadas.

Las condiciones extremas en el interior de los gigantes helados son fundamentales para entender sus campos magnéticos. Urano y Neptuno, clasificados como gigantes de hielo, tienen composiciones internas complejas que incluyen grandes cantidades de hidrógeno, helio, agua, amoníaco y metano. Sin embargo, sus composiciones exactas siguen siendo inciertas.

Chi Yan, autor principal del estudio y asociado de investigación en la Jackson School of Geosciences, explicó que la combinación del tamaño de los planetas y su peculiar composición química podría ayudar a explicar sus campos magnéticos distorsionados. "En el interior de Urano y Neptuno, las presiones y temperaturas son extremadamente altas. Estas condiciones pueden hacer que las moléculas de agua se descompongan en iones, aumentando la conductividad eléctrica con la profundidad", afirmó Yan.

Los investigadores desarrollaron simulaciones por computadora para reproducir los extraños campos magnéticos observados por la Voyager 2. Sus modelos asumieron que la conductividad eléctrica aumenta a mayor profundidad en los planetas, lo que influiría en cómo se generan sus campos magnéticos.

Además, los científicos están analizando imágenes infrarrojas detalladas de Urano y Neptuno capturadas por el Telescopio Espacial James Webb. Se enfocan especialmente en las auroras de los planetas, que se forman cuando las partículas cargadas del Sol interactúan con los gases en sus atmósferas. Las auroras están estrechamente relacionadas con los campos magnéticos planetarios, lo que las convierte en pistas valiosas sobre lo que ocurre en el interior de estos mundos distantes.

El equipo de investigación espera combinar las observaciones de Webb con las mediciones de los campos magnéticos de la Voyager 2 y las nuevas simulaciones de dínamo. Juntos, estos datos podrían proporcionar la imagen más clara hasta la fecha sobre cómo están dispuestos los campos magnéticos de Urano y Neptuno en la actualidad.

Sin embargo, los científicos enfatizan que comprender completamente los interiores profundos de los planetas requerirá nuevas misiones espaciales a estos mundos distantes. Hasta que eso suceda, las simulaciones mejoradas y los telescopios poderosos ayudarán a desentrañar uno de los misterios magnéticos más inusuales del sistema solar.