La lectura por placer se ha vinculado con beneficios significativos para la salud cerebral, incluyendo una mejora en la memoria, reducción del estrés y una menor probabilidad de sufrir demencia. Un estudio de la Universidad de Cambridge destaca que dedicar solo cinco minutos a la lectura de ficción puede disminuir el estrés en hasta un 20% y está asociado a un 33% menor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

Investigadores de esta universidad colaboraron con The Queen's Reading Room, una organización benéfica creada por la reina, para concienciar sobre los beneficios de la lectura en todas las edades. Esta colaboración forma parte del Año Nacional de la Lectura, una iniciativa que busca fomentar la lectura entre la población.

Los psiquiatras Barbara Sahakian y Christelle Langley, quienes exploraron este tema mientras escribían su libro de 2025, Brain Boost: Healthy Habits for a Happier Life, encontraron que la lectura por placer estaba relacionada con una amplia variedad de resultados positivos, aunque la investigación específica en este campo era sorprendentemente limitada.

En un análisis publicado en Psychological Medicine, Sahakian y Langley, junto a Vicki Perrin, CEO de The Queen's Reading Room, revisaron la evidencia disponible. Sus hallazgos sugieren que el formato y el tipo de lectura son menos importantes que el disfrute que la gente obtiene de ella. Además, subrayaron que leer en grupo, ya sea en clubes de lectura o padres compartiendo historias con sus hijos, puede ofrecer beneficios adicionales.

La lectura desde una edad temprana está vinculada a un mejor desarrollo cerebral.

A pesar de los beneficios comprobados, la lectura por placer se ha vuelto menos común entre los jóvenes. Encuestas indican que las tasas de lectura entre niños y adolescentes han caído a sus niveles más bajos registrados, con desafíos especialmente marcados entre los adolescentes y los niños de entornos desfavorecidos.

Incluso aquellos niños que no son entusiastas de la lectura reconocen que esta puede ayudarles académicamente. Casi la mitad admite que los libros y otros materiales de lectura pueden introducirles a palabras desconocidas o enseñarles algo nuevo.

Uno de los estudios más impactantes examinó a más de 10,000 jóvenes. Realizado por Sahakian, Langley y sus colegas, encontró que los niños que comenzaron a leer por placer a una edad temprana tendían a tener un mejor desempeño en áreas clave como atención, memoria y funciones ejecutivas, que son habilidades mentales involucradas en la planificación, toma de decisiones y manejo del comportamiento.

Los lectores tempranos también mostraron un mejor rendimiento académico, experimentaron menos problemas de salud mental y eran más propensos a desarrollar rutinas diarias más saludables, como dormir más y pasar menos tiempo frente a las pantallas.

Dr. Langley afirmó: "Dado lo beneficioso que es leer por placer a una edad temprana, deberíamos hacer todo lo posible para introducir a los niños y jóvenes en la lectura. Lo importante es encontrar algo que realmente disfruten leer, puede ser un programa de televisión o un juego, y usar esto como una entrada. Leer cómics y novelas gráficas también podría ser una buena introducción, ya que pueden ser vistas como menos intimidantes y menos aburridas que las novelas".

Las ventajas académicas pueden extenderse más allá del lenguaje y la alfabetización. Estudios también han relacionado la lectura con un mejor rendimiento en matemáticas, sugiriendo que esta relación puede surgir porque ambas actividades dependen de algunas de las mismas habilidades mentales, como el procesamiento del lenguaje, la memoria y la función ejecutiva.

Solo cinco minutos de lectura pueden reducir el estrés.

Los beneficios de la lectura no desaparecen con la infancia. Entre los adultos, encuestas han asociado la lectura por placer con un mejor bienestar emocional, mayor relajación y reducción del estrés. Los lectores también tienden a reportar más empatía, una comprensión más profunda de otras personas y una mayor apertura a puntos de vista diferentes.

Para muchas personas, los libros son una forma especialmente atractiva de relajarse. La lectura es la forma más popular de alivio del estrés, con casi dos de cada cinco adultos (38%) identificándola como su forma preferida de relajarse.

Un estudio de neurociencia encargado por The Queen's Reading Room en 2024 encontró que dedicar solo cinco minutos a la lectura de ficción podría reducir el estrés en hasta un 20%. El estudio también reportó mejoras en la concentración y habilidades de resolución de problemas, junto con una disminución de la sensación de soledad.

Los libros pueden incluso proporcionar más consuelo que algunos hábitos de relajación tradicionales. En una encuesta, más encuestados dijeron que recurrían a la lectura (35%) para consuelo que a beber vino (31%) o tomar un baño caliente (10%).

La lectura está vinculada a un menor riesgo de demencia y Alzheimer.

A medida que las personas envejecen, las ventajas potenciales de la lectura pueden volverse especialmente significativas. Investigaciones han asociado actividades de ocio mentalmente estimulantes, incluida la lectura, con una disminución más lenta del rendimiento cognitivo y una menor probabilidad de desarrollar demencia.

Un estudio siguió a casi 5,500 adultos de 55 años y más durante cinco años. Los participantes que regularmente participaban en actividades como la lectura eran significativamente menos propensos a desarrollar deterioro cognitivo durante el período del estudio.

Otra investigación reportó una asociación aún más notable. Las personas que leían periódicos, revistas y libros tenían un 33% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer.

Estos hallazgos sugieren que mantener la mente activa a través de la lectura puede apoyar la salud cognitiva en la vida posterior. Sin embargo, los investigadores enfatizan que la mayoría de los estudios disponibles identifican asociaciones en lugar de probar que la lectura en sí previene la demencia.

Cómo la lectura puede cambiar la estructura del cerebro.

¿Qué podría explicar los muchos beneficios asociados con la lectura? La investigación de imágenes cerebrales ofrece algunas pistas intrigantes.

Los estudios han identificado diferencias en la estructura cerebral asociadas con la lectura, particularmente en regiones responsables del lenguaje, el aprendizaje, la regulación emocional y el control ejecutivo. Estas diferencias incluyen un mayor volumen cerebral y áreas corticales más grandes en ciertas regiones, así como un córtex más grueso en áreas importantes para el procesamiento del lenguaje.

Los investigadores también han observado conexiones más fuertes dentro de la materia blanca del cerebro, que ayuda a diferentes regiones a comunicarse y apoya el procesamiento del lenguaje.

Aunque gran parte de esta evidencia es correlacional, algunas investigaciones sugieren que el entrenamiento relacionado con la lectura puede influir directamente en la estructura física del cerebro.

En un pequeño estudio que involucró a 11 niños con dislexia de entre 7 y 11 años, los investigadores probaron un programa de entrenamiento de ocho semanas diseñado para fortalecer las habilidades de lectura. Los ejercicios involucraron imaginación mental, articulación y trazado de letras, combinaciones de letras y palabras.

Después del programa, los niños mostraron mejoras significativas en sus habilidades de lectura. Las exploraciones cerebrales también revelaron aumentos en el volumen de materia gris en regiones importantes, proporcionando evidencia de que las intervenciones de lectura pueden estar acompañadas de cambios estructurales medibles en el cerebro.

Por qué leer juntos puede ofrecer beneficios aún mayores.

La lectura no tiene que ser una actividad solitaria. Los investigadores sugieren que compartir libros con otras personas puede agregar una dimensión social valiosa, creando oportunidades de conexión y potencialmente mejorando tanto el bienestar mental como físico.

The Queen's Reading Room ha hecho de esta idea una parte central de su misión. Lanzada en redes sociales en enero de 2021, la iniciativa originalmente proporcionó una forma para que las personas intercambiaran recomendaciones de libros y se mantuvieran conectadas durante los confinamientos de la pandemia.

Desde entonces, se ha expandido a una comunidad internacional que alcanza a más de 12 millones de personas en 184 países. A través de su festival insignia, investigaciones en neurociencia y otros programas, la organización trabaja para hacer de la lectura una parte más prominente de la vida cotidiana.

Sus actividades también se extienden a refugios para personas sin hogar y refugios para víctimas de violencia doméstica, donde la lectura compartida se utiliza como un recurso terapéutico para ayudar a las personas durante su recuperación.

Las conexiones sociales creadas a través de grupos de lectura pueden ser particularmente valiosas para los adultos mayores, que pueden enfrentar un aumento del aislamiento y menos oportunidades para participar en actividades físicamente exigentes.

Professor Sahakian concluyó: "Los grupos de lectura compartida y los clubes de libros parecen ofrecer beneficios adicionales a través de la interacción social. Pueden ayudar a las personas a sentirse menos aisladas y más conectadas con los demás, lo que ha demostrado reducir el riesgo de demencia. Mientras que estos clubes pueden ser divertidos y beneficiosos a cualquier edad, son perfectos para las personas mayores que pueden no ser tan móviles; pueden no poder salir como un grupo de ejercicio o un grupo de ciclismo, pero un grupo de lectura es algo que la mayoría de las personas puede disfrutar".

El mensaje general de los investigadores es que las personas pueden beneficiarse de la lectura en cualquier etapa de la vida. Ya sea que alguien disfrute de novelas, periódicos, cómics o historias compartidas con amigos, dedicar tiempo a la lectura puede ayudar a apoyar la salud cognitiva, el bienestar emocional y la conexión social.

Vicki Perrin, CEO de The Queen's Reading Room, agregó: "En The Queen's Reading Room, hemos visto de primera mano el poder transformador de la lectura individual y compartida para cambiar vidas. Los libros realmente hacen la vida mejor, y estamos emocionados de hacer nuestra parte para ayudar a todos, en todas partes, a hacer más espacio para la lectura".