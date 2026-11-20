El enigma que rodea la imponente piedra de seis toneladas conocida como Altar Stone de Stonehenge ha dado un nuevo giro. Un estudio reciente ha descartado varias fuentes sospechosas de esta antigua losa de arenisca, acotando la búsqueda de su lugar de origen, que se remonta a miles de años atrás.

Publicada en el Journal of the Geological Society, esta investigación representa la más exhaustiva indagación geológica sobre la Altar Stone hasta la fecha, proporcionando nuevas pistas sobre uno de los misterios más perdurables de Stonehenge.

La enorme losa, que mide 4.9 metros (aproximadamente 16 pies) de largo, se encuentra en el corazón del famoso monumento prehistórico en Salisbury Plain, al sur de Inglaterra. Durante más de un siglo, arqueólogos y geólogos habían creído que había sido transportada desde Gales. Sin embargo, investigaciones recientes, que utilizaron métodos analíticos avanzados, han puesto en duda esa teoría, sugiriendo que el noreste de Escocia podría ser su origen más probable.

Un nuevo estudio internacional ha refinado aún más la búsqueda, aunque el lugar exacto de nacimiento de la piedra sigue siendo desconocido.

Nuevas pistas geológicas acotan la búsqueda

Para investigar los orígenes de la Altar Stone, los investigadores combinaron observaciones recientes del monumento con análisis detallados de fragmentos de piedra preservados en colecciones de museos. Usando diversas técnicas científicas, el equipo estudió la estructura física de la arenisca, su contenido mineral, composición química y firmas isotópicas. Estas características juntas proporcionan una huella geológica distintiva que puede ser comparada con formaciones rocosas en todo Gran Bretaña.

Los científicos pusieron especial atención en la Basin Orcadiana en el noreste de Escocia, un área previamente identificada como un candidato prometedor. Sin embargo, ninguna de las localidades examinadas hasta ahora ha producido rocas con la misma combinación de características que la Altar Stone.

A pesar de que los hallazgos no han revelado el lugar original de la piedra, han permitido a los investigadores descartar varias posibilidades y concentrar futuras investigaciones en áreas más prometedoras.

El Profesor Duncan Pirrie, profesor emérito de la Universidad de Gales del Sur y líder del estudio, explicó: "Esta es la investigación geológica más completa de la Altar Stone jamás realizada. Al combinar una amplia gama de técnicas analíticas, hemos construido la imagen más clara hasta ahora de la composición de la piedra y hemos puesto a prueba las teorías más importantes sobre sus orígenes. Hasta ahora, ninguna de las ubicaciones examinadas presenta el mismo conjunto de características que la Altar Stone. Eso nos indica que la búsqueda no ha terminado, pero ahora estamos mucho mejor equipados para centrarnos en las áreas más propensas a brindar una respuesta".

De Gales a Escocia: Una teoría centenaria refutada

Durante generaciones, la explicación predominante situó los orígenes de la Altar Stone en el oeste de Gales. Esa suposición cambió cuando investigaciones científicas anteriores revelaron evidencia que apuntaba mucho más al norte, hacia Escocia.

Los últimos hallazgos refuerzan ese descubrimiento al establecer criterios geológicos más precisos para identificar una posible coincidencia.

El Profesor Richard Bevins, profesor honorario en el Departamento de Geografía y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Aberystwyth, comentó: "Durante casi un siglo, la opinión predominante fue que la Altar Stone provenía del oeste de Gales. Nuestra investigación anterior refutó esa suposición y señaló en cambio a Escocia como la fuente más probable. Este último estudio refina significativamente la búsqueda al identificar las características geológicas específicas que necesitamos buscar, lo que permite que las investigaciones futuras se dirijan de manera más efectiva. Con cada nueva pieza de evidencia, nos acercamos a resolver uno de los misterios más perdurables de Stonehenge".

Más que refutar a Escocia como posible fuente, la nueva investigación ayuda a los científicos a distinguir entre formaciones rocosas que parecen prometedoras y aquellas que no coinciden con las propiedades distintivas de la piedra.

Resolviendo el misterio de las seis toneladas de Stonehenge

Determinar de dónde provino la Altar Stone podría revelar mucho más que el lugar de nacimiento de una sola roca. También podría ayudar a explicar cómo las comunidades prehistóricas adquirieron y transportaron enormes piedras a lo largo de distancias notables.

Stonehenge fue construido en múltiples etapas entre aproximadamente 3000 y 1600 a.C. Se sabe que sus constructores trasladaron enormes piedras a través del paisaje, incluidos los más pequeños bluestones, que viajaron aproximadamente 225 kilómetros desde el oeste de Gales.

Si la Altar Stone se originó en el noreste de Escocia, su viaje hasta Salisbury Plain habría sido considerablemente más largo. Establecer su fuente precisa podría, por lo tanto, ofrecer pistas importantes sobre los métodos de transporte, la organización y las habilidades de ingeniería de las personas que construyeron Stonehenge.

El Profesor Nick Pearce, profesor emérito de geoquímica en el Departamento de Geografía y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Aberystwyth, enfatizó por qué eliminar posibles fuentes representa un avance genuino: "En una historia de detectives geológicos como esta, descartar áreas de origen potenciales es tan importante como identificar nuevas. Cada ubicación eliminada acota la búsqueda y nos acerca a descubrir de dónde provino la Altar Stone. La piedra es única entre las de Stonehenge, y rastrear su origen proporcionaría nuevas y valiosas perspectivas sobre su notable viaje a Salisbury Plain hace miles de años".

Los investigadores creen que la huella geológica detallada desarrollada durante esta investigación guiará futuras búsquedas y podría eventualmente identificar la ubicación original de la Altar Stone. Un descubrimiento así ayudaría a iluminar uno de los logros de ingeniería más extraordinarios de la prehistoria británica.

El equipo de investigación internacional incluyó geólogos y arqueólogos de Reino Unido, Canadá, Italia y Suecia. Las organizaciones participantes incluyeron la Universidad de Gales del Sur, la Universidad de Aberystwyth, el University College London, la Universidad de Aberdeen, la Universidad de Plymouth, el James Hutton Institute, la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias, la Universidad de Milano-Bicocca y varios socios de la industria.