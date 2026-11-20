Un reciente ensayo clínico demostró que la dieta cetogénica ofrece beneficios significativos para la salud más allá de la pérdida de peso. En este estudio, los investigadores compararon tres enfoques dietéticos populares y encontraron que aquellos que siguieron una dieta muy baja en carbohidratos y alta en grasas experimentaron reducciones considerablemente mayores en la grasa hepática en comparación con quienes adoptaron dietas mediterráneas o bajas en grasas, a pesar de que todos los grupos perdieron cantidades similares de peso.

Los resultados fueron especialmente notables en personas con prediabetes. Tras cuatro a cinco meses de seguir una dieta cetogénica, aproximadamente la mitad de los participantes ya no cumplían con los criterios diagnósticos de esta condición. Los hallazgos, publicados en la revista Cell Metabolism, sugieren que los tipos de alimentos que se consumen pueden influir en la salud metabólica de maneras que van más allá del simple número de kilos perdidos.

El Dr. Samuel Klein, autor principal del estudio en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, afirmó: "Sabemos que la pérdida de peso puede mejorar la salud metabólica en personas obesas. Nuestros datos sugieren que si tienes un alto contenido de grasa en el hígado y prediabetes, reducir la ingesta de carbohidratos puede tener efectos terapéuticos importantes en el metabolismo, más allá de la pérdida de peso sola".

En Estados Unidos, se estima que el 40% de los adultos padecen obesidad, una condición asociada con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades del hígado graso. Los médicos suelen recomendar cambios dietéticos para ayudar a los pacientes a perder peso y mejorar su salud metabólica, que se refiere a cómo el cuerpo gestiona energía, azúcar en sangre y grasas.

Los tres enfoques dietéticos analizados fueron la dieta baja en carbohidratos, la dieta baja en grasas y la dieta mediterránea. Aunque cada una puede contribuir a la pérdida de peso, los investigadores no estaban seguros de si alguna de ellas ofrecía ventajas metabólicas adicionales cuando la cantidad de peso perdido era aproximadamente la misma.

Las diferencias en la composición nutricional de estas dietas son significativas. Las dietas bajas en carbohidratos, como la cetogénica y la Atkins, restringen el consumo de carbohidratos, mientras que las dietas bajas en grasas pueden obtener hasta un 70% de sus calorías de carbohidratos. La dieta mediterránea enfatiza el consumo de alimentos vegetales como verduras, nueces y aceite de oliva, junto con cantidades moderadas de pescado y productos lácteos. Por otro lado, las dietas cetogénicas pueden incluir cantidades considerables de grasa de productos animales, incluyendo grasas saturadas.

Para comparar sus efectos, Klein y su equipo reclutaron a 42 adultos con obesidad, prediabetes y enfermedad del hígado graso. La prediabetes se define como niveles de azúcar en sangre que están por encima del rango normal, pero que aún no han alcanzado el umbral para la diabetes tipo 2. La enfermedad del hígado graso implica la acumulación de grasa en las células del hígado, lo que puede interferir con la capacidad del cuerpo para regular el metabolismo.

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a seguir una de las tres dietas: cetogénica, mediterránea o baja en grasas con énfasis en alimentos de origen vegetal. Para asegurar que los participantes siguieran sus planes de alimentación asignados, el equipo de investigación proporcionó todas sus comidas y organizó consultas semanales con un dietista.

Las proporciones de carbohidratos y grasas en las dietas variaron notablemente. En el grupo cetogénico, los carbohidratos representaron solo el 4% de las calorías diarias, mientras que las grasas proporcionaron el 73%. En el grupo mediterráneo, el 50% de las calorías provenía de carbohidratos y el 35% de grasas. El grupo de alimentos de origen vegetal consumió 70% de sus calorías de carbohidratos y 15% de grasas.

Los investigadores ajustaron la ingesta calórica individualmente para que los participantes de los tres grupos perdieran aproximadamente el 10% de su peso corporal inicial, lo que tomó alrededor de cuatro a cinco meses. Al final de la intervención, cada grupo había experimentado reducciones significativas en la grasa corporal y mejoras en la sensibilidad a la insulina, una hormona que ayuda a mover el azúcar desde el torrente sanguíneo hacia las células, donde puede ser utilizado como energía.

No obstante, las similitudes entre los grupos se detuvieron ahí. La dieta cetogénica mostró las mayores mejoras en varios indicadores clave de la función hepática y la salud metabólica. Los participantes que siguieron la dieta cetogénica experimentaron una reducción promedio del 67% en la grasa hepática, en comparación con una reducción del 45% en los grupos mediterráneo y bajo en grasas. Dado que los grupos perdieron cantidades comparables de peso, la diferencia sugiere que la restricción de carbohidratos puede influir en la grasa hepática a través de mecanismos que van más allá de la simple pérdida de peso.

Para investigar estos efectos, los investigadores recolectaron muestras de sangre repetidamente durante un período de 24 horas, lo que les permitió observar cambios en las hormonas involucradas en el metabolismo energético. El grupo cetogénico mostró el mayor aumento en glucagón, una hormona que ayuda a regular el suministro de energía del cuerpo y promueve la reducción de la grasa almacenada en el hígado. Además, los participantes de la dieta cetogénica experimentaron la mayor disminución en los niveles de insulina, un cambio que también puede ayudar a reducir la acumulación de grasa en el hígado.

Un resultado fue particularmente inesperado. A pesar de obtener casi tres cuartas partes de sus calorías de grasa, los participantes de la dieta cetogénica no mostraron un aumento en los niveles de grasa o colesterol en sangre durante el estudio. Max Petersen, primer autor del estudio, comentó: "El hallazgo más sorprendente fue que los participantes del grupo de dieta cetogénica no experimentaron un aumento en los niveles de grasa o colesterol en sangre a pesar de consumir la mayor cantidad de grasa".

Los beneficios de la dieta cetogénica se extendieron más allá de la reducción de grasa hepática. Al finalizar la intervención de pérdida de peso, aproximadamente el 50% de los participantes asignados a la dieta cetogénica ya no cumplían con los criterios de prediabetes. En comparación, ese hito fue alcanzado por el 29% de quienes siguieron la dieta mediterránea y solo el 7% de aquellos que adoptaron la dieta baja en grasas y de origen vegetal.

Estos resultados son significativos, ya que la prediabetes indica un riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2. Reducir los niveles de azúcar en sangre por debajo del umbral de prediabetes es una mejora importante, aunque no necesariamente significa que la condición haya sido revertida de forma permanente. Los hallazgos también destacan una distinción potencialmente importante en el manejo del peso: perder peso y mejorar la salud metabólica están estrechamente relacionados, pero no son necesariamente lo mismo. La composición de una dieta puede afectar cómo el cuerpo maneja el azúcar en sangre, almacena grasa y responde a las hormonas, incluso cuando la pérdida de peso es similar.

Los investigadores enfatizaron la creciente importancia de comprender estos efectos a medida que se disponen tratamientos nuevos y potentes para la obesidad. Los medicamentos basados en GLP-1, que actúan sobre vías hormonales involucradas en la regulación del apetito y del azúcar en sangre, han transformado el tratamiento de la obesidad al ayudar a muchos pacientes a lograr una pérdida de peso sustancial.

"Los medicamentos basados en GLP-1 han revolucionado la terapia de la obesidad. Ahora tenemos una farmacoterapia muy efectiva para lograr una pérdida de peso significativa", afirmó Petersen. "Pero además, nuestro estudio muestra que la composición específica de la dieta puede ofrecer beneficios adicionales".

A pesar de que el ensayo fue relativamente pequeño y duró solo cuatro a cinco meses, su diseño cuidadosamente controlado proporciona evidencia de que la composición dietética puede desempeñar un papel importante en la salud metabólica. Se necesitarán estudios más prolongados con más participantes para determinar si los beneficios persisten y cómo se comparan las diferentes dietas a lo largo del tiempo.

La investigación recibió apoyo de los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación para el Hospital Barnes-Jewish.