Jonathan, una tortuga gigante de 194 años, es reconocida como el animal terrestre más viejo del mundo. Recientemente, un grupo de investigadores ha descubierto secretos genéticos que podrían explicar su extraordinaria longevidad, revelando un total de 287 variantes genéticas únicas relacionadas con procesos biológicos que ayudan a reparar el ADN dañado, controlar la inflamación, regular la insulina y suprimir el cáncer.

Los hallazgos indican que la longevidad de Jonathan no se debe únicamente a la herencia de genes favorables. Su organismo parece haber evitado algunas de las alteraciones genéticas que comúnmente se acumulan con la edad, lo que ha permitido preservar funciones biológicas esenciales. En un estudio publicado en Science Advances, los científicos compararon el epigenoma de Jonathan con el de tortugas jóvenes de la misma especie, encontrando que los mecanismos regulatorios asociados con la reparación del ADN y el metabolismo se mantuvieron sorprendentemente estables a lo largo de los años.

La tortuga, perteneciente a la especie Aldabrachelys gigantea, nació en 1832, lo que significa que ya estaba viva durante las épocas de Charles Darwin y la reina Victoria. Actualmente, Jonathan no solo es la tortuga gigante más anciana, sino también el animal terrestre conocido más longevo.

Regulación genética excepcionalmente joven

Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el análisis del epigenoma de Jonathan, un sistema de marcadores químicos que determina qué genes están activos o inactivos. Estos mecanismos regulatorios suelen cambiar con la edad, lo que puede interrumpir procesos celulares importantes y contribuir al deterioro relacionado con la edad. Sin embargo, en el caso de Jonathan, los controles genéticos se asemejan a los de sus parientes mucho más jóvenes, lo que sugiere que mantener una regulación genética estable podría ser clave para que las tortugas gigantes soporten el estrés biológico del envejecimiento durante períodos excepcionalmente largos.

El estudio fue liderado por Kallel, una organización sin fines de lucro de Estados Unidos centrada en la investigación sobre la longevidad. Sus científicos creen que el estudio de la biología de los animales capaces de sobrevivir durante siglos podría proporcionar nuevas ideas sobre los mecanismos de la longevidad extrema. Dr. Justin Gerlach, de Peterhouse en la Universidad de Cambridge, quien participó en el estudio, afirmó: "Los reguladores genéticos involucrados en la producción de energía y la reparación del ADN han permanecido increíblemente estables en Jonathan a lo largo de casi dos siglos".

El objetivo de los investigadores es que las características genéticas de Jonathan ayuden en el desarrollo de nuevas estrategias para frenar el declive relacionado con la edad y prevenir enfermedades crónicas en los humanos. Al identificar los sistemas biológicos que permiten que ciertos animales permanezcan saludables durante períodos extraordinariamente largos, los científicos esperan descubrir mecanismos protectores que podrían informar futuros tratamientos médicos.

Una vida en una remota isla atlántica

Jonathan ha pasado la mayor parte de su vida en Santa Elena, un territorio británico en el océano Atlántico sur. Vive en los terrenos de Plantation House, la residencia oficial del gobernador de la isla. Llegó a Santa Elena desde las Seychelles hace 144 años como un regalo para el gobernador, ya completamente crecido, lo que refuerza aún más la evidencia de su notable edad. Hoy en día, estas tortugas gigantes ofrecen a los científicos una rara oportunidad para investigar cómo la evolución ha equipado a ciertos animales para soportar los efectos del tiempo. La regulación genética inusualmente estable de Jonathan proporciona una ventana intrigante a la biología del envejecimiento y la posibilidad de extender la vida saludable.