Investigadores de Virginia Tech descubrieron un método para transformar uno de los plásticos más difíciles de reciclar, el PVC, en un valioso ingrediente para aceites lubricantes de alto rendimiento. Este proceso innovador convierte desechos de PVC en un material útil en solo tres horas, lo que representa un avance significativo en la lucha contra la contaminación plástica y en la búsqueda de métodos más sostenibles para la producción de lubricantes.

El equipo, liderado por el químico e ingeniero químico Guoliang "Greg" Liu, logró convertir el PVC en polialfaolefina, un componente clave en los lubricantes sintéticos, como el aceite de motor. La investigación fue publicada en la revista Nature y ofrece una solución potencial a dos problemas ambientales: la acumulación de residuos plásticos y la necesidad de métodos de fabricación más sostenibles para lubricantes industriales.

El PVC es complicado de reciclar debido a su contenido de cloro y a la variedad de aditivos químicos que se incorporan durante su fabricación. Estos aditivos pueden otorgar al PVC propiedades como flexibilidad y resistencia al calor, pero también complican los métodos de reciclaje convencionales. Como resultado, gran parte del PVC desechado termina en vertederos.

La demanda global de lubricantes sigue en aumento y su producción puede tener un alto costo ambiental. La conversión de PVC desechado en un ingrediente valioso para lubricantes podría ayudar a abordar ambos problemas. Los lubricantes son esenciales para el funcionamiento de maquinaria moderna, ya que reducen la fricción y el desgaste entre componentes móviles, lo que permite que los motores funcionen de manera eficiente y prolonga la vida útil del equipo mecánico.

El proceso desarrollado por el equipo de Virginia Tech podría proporcionar una fuente alternativa de estos materiales importantes y ayudar a mitigar el creciente problema de la contaminación plástica. Para elaborar el lubricante, los investigadores colocaron PVC, comúnmente utilizado en tuberías de plomería, marcos de ventanas y tarjetas de crédito, en un solvente. Luego, introdujeron cloruro de aluminio y alfaolefinas, un tipo de hidrocarburo utilizado en la fabricación de lubricantes sintéticos. La mezcla se calentó a 70 grados Celsius durante tres horas, tras lo cual se extrajo un aceite lubricante relativamente espeso.

El polialfaolefina resultante pertenece a una familia de aceites base sintéticos valorados por su estabilidad y propiedades lubricantes, así como por su capacidad para funcionar en un amplio rango de temperaturas. Estos materiales son comúnmente utilizados como base para aceites de motor sintéticos de alto rendimiento. Según Liu, "primero, hemos demostrado que es factible usar desechos plásticos para fabricar lubricantes de alto rendimiento. En segundo lugar, estos lubricantes son ecológicos y pueden satisfacer las crecientes necesidades de sostenibilidad del mercado".

Este descubrimiento se basa en investigaciones previas del laboratorio de Liu, donde se demostró cómo otros tipos de desechos plásticos podían transformarse en surfactantes, sustancias que ayudan al agua a interactuar con aceites y grasas, y que son ampliamente utilizados en jabones y detergentes. Impulsados por esos éxitos, los investigadores decidieron abordar el problema más complicado de los desechos de PVC.

"Queremos ayudar a mejorar el reciclaje y el upcycling del PVC", afirmó Liu. A diferencia del reciclaje convencional, que busca recuperar materiales para su reutilización, el upcycling busca transformar materiales desechados en productos de mayor valor o utilidad. Liu reunió a un grupo de investigadores de posgrado para investigar esta posibilidad. Eric Munyaneza Nuwayo, quien estaba completando su último año de doctorado, fue seleccionado para liderar el proyecto, mientras que Connor S. Thompson, un estudiante de química, se unió al esfuerzo tras una sugerencia de Liu de cambiar de dirección. Abby Civiello, una estudiante de posgrado de primer año, también se unió al equipo y rápidamente se convirtió en una contribuyente importante para la investigación.

Los investigadores inicialmente experimentaron con formas de modificar la estructura molecular del PVC para convertirlo en sustancias más útiles. Sin embargo, los resultados iniciales no fueron satisfactorios, ya que en lugar de crear un material funcional, el equipo terminó con sustancias blandas y pegajosas que tenían poco valor práctico. Estas frustrantes experiencias llevaron a Liu a replantear el problema. En lugar de seguir modificando las largas cadenas moleculares, se preguntó si romperlas en piezas más pequeñas podría producir algo más útil.

A medida que el equipo refinó su proceso químico y evaluó las propiedades de los materiales producidos, Liu comenzó a reconocer que habían descubierto algo con implicaciones que van más allá del reciclaje plástico. Habían encontrado una nueva ruta potencial para fabricar lubricantes industriales valiosos.

Para comprender mejor las propiedades y el potencial comercial del nuevo aceite, Liu se asoció con investigadores de varias instituciones. Proporcionó muestras a Ali Erdemir de la Universidad de Texas A&M, donde se evaluó el rendimiento de los materiales terminados. William Goddard del California Institute of Technology contribuyó con cálculos químicos para investigar la química subyacente. En Virginia Tech, Xi Chen examinó los aspectos económicos y de fabricación de la tecnología, desarrollando modelos para explorar cómo el aceite podría producirse a mayor escala.

La investigación establece que el PVC desechado puede servir como material de partida para producir lubricantes de alto rendimiento. Sin embargo, expandir el proceso más allá del laboratorio sigue siendo un paso importante. Liu espera mejorar aún más la sostenibilidad ambiental de la tecnología y hacer que los lubricantes resultantes estén más disponibles. En última instancia, este enfoque podría dar una valiosa segunda vida a uno de los plásticos más problemáticos del mundo y proporcionar a las industrias una fuente alternativa de materiales lubricantes esenciales.