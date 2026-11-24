Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Sídney reveló la existencia de un nuevo subtipo de depresión que podría explicar por qué algunos pacientes no encuentran alivio en los antidepresivos tradicionales. Este subtipo, denominado "depresión circadiana", se relaciona con el reloj biológico del cuerpo y afecta a casi uno de cada cuatro individuos que padecen depresión severa, recurrente o persistente.

Los hallazgos, publicados en el British Journal of Psychiatry, surgieron de un análisis de datos clínicos y genéticos de más de 10,000 australianos diagnosticados con depresión. Se identificó que aproximadamente el 25% de los participantes presentaba características de depresión circadiana. Este subtipo se asocia con patrones de sueño alterados, preferencia por ser noctámbulos y síntomas más severos, como la manía y pensamientos suicidas.

Las personas que sufren de depresión circadiana tienden a responder de manera menos favorable a los antidepresivos basados en serotonina, como los ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina). En cambio, tratamientos que apuntan a los circuitos cerebrales relacionados con los ritmos circadianos, como la terapia con luz y la melatonina, podrían ofrecer opciones más efectivas. La doctora Emiliana Tonini, primera autora del estudio, destacó la importancia de reconocer que la depresión no es una enfermedad uniforme y que entender las características de los diferentes subtipos puede facilitar el acceso a tratamientos más eficaces.

Los investigadores también encontraron que aquellos con depresión circadiana experimentaban cambios estacionales en su estado de ánimo, dormían más horas durante los episodios de depresión y se despertaban sintiéndose fatigados a pesar de haber pasado más tiempo en la cama. Además, se observó un mayor riesgo de problemas de salud inflamatorios y cardiovasculares, así como trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH.

La profesora Ian Hickie, co-director del Brain and Mind Centre, advirtió que no identificar este subtipo en pacientes jóvenes podría llevar a tratamientos ineficaces y efectos secundarios innecesarios. Los investigadores abogan por un enfoque más personalizado en el tratamiento de la depresión, sugiriendo que los médicos deberían considerar terapias que influyan en el reloj circadiano antes de recurrir a los antidepresivos convencionales.