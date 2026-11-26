Investigadores del CONICET realizaron un estudio innovador sobre la interacción entre parásitos en nidos de aves silvestres en Argentina, revelando una sorprendente dinámica que podría cambiar la forma en que se entiende la co-infección en la naturaleza. El trabajo, publicado en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B, analizó el impacto de dos parásitos: las larvas de la mosca Philornis torquans y el tordo renegrido (Molothrus bonariensis), que pone sus huevos en nidos de otras aves, como el hornero (Furnarius rufus).

Durante siete temporadas reproductivas, los científicos observaron cómo la presencia de tordos en nidos de horneros alteraba la carga parasitaria que sufrían los pichones de hornero. A pesar de que los tordos competían por alimento y atención parental, su presencia resultaba en una disminución de los efectos dañinos de Philornis sobre los pichones de hornero.

El director del proyecto, Pablo Beldomenico, explicó que este fenómeno se debe a que los tordos actúan como un "imán biológico" para las larvas de Philornis, que prefieren parasitar a los pichones de tordo. Esto provoca que, aunque la infestación por larvas aumente en los nidos que albergan tordos, los pichones de hornero terminan con menos daño en comparación con lo que se esperaría si ambos parásitos actuaran independientemente.

Los investigadores también notaron que la presencia de tordos inducía a los padres a aumentar la provisión de alimento a los pichones, lo que podría compensar parte del daño causado por las larvas. "Los análisis mostraron que cuando había tordos en el nido, el efecto negativo de cada larva sobre los pichones de hornero era menor", indicó Darío Manzoli, otro de los autores del estudio.

Este descubrimiento aporta información valiosa sobre cómo las interacciones entre especies pueden influir en la salud de los organismos dentro de un ecosistema. Al comprender estas complejas relaciones, se pueden predecir mejor las dinámicas de enfermedades y la evolución de los parásitos, así como la conservación de especies silvestres.